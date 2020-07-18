11 детективных сериалов с высоким рейтингом, для просмотра которых нужны не нервы, а стальные канаты

Согласно данным «КиноПоиска», в мире существует 1 887 детективных сериалов. Но по-настоящему захватывающих проектов в этом списке не так много. Чтобы детективная история не разочаровала, должен собраться пазл из интригующего сюжета и ярких, умных персонажей.

Мы в AdMe.ru предпочитаем только качественные детективы, поэтому с удовольствием делимся с вами нашими находками.

Если бы ты... (2017)

Испанский мини-сериал про 17-летнюю Альбу. Девушка переезжает в новый город, но замечает, что все вокруг как-то странно на нее смотрят. Вскоре Альба узнает, что очень похожа на девушку, которая полгода назад пропала без вести. Этот сериал довольно необычен: в нем всего 8 эпизодов, продолжительность одной серии составляет от 8 до 20 минут. В конце каждого эпизода создатели оставляют свою героиню на распутье и задают зрителю закономерный вопрос: «Если бы ты был на ее месте, как бы ты поступил?» В качестве ответа предлагают 2 варианта на выбор. Рейтинг IMDb — 7,0

Вистинг (2019)

Норвежский сериал про следователя Уильяма Вистинга. Ему дают непростое задание — поймать американского серийного убийцу, которого ищут уже больше 20 лет. Помогать Вистингу будет агент ФБР Мэгги Гриффин (звезда трилогии «Матрица» Кэрри-Энн Мосс). Если вы обожаете читать норвежские детективы, то эта история из 10 эпизодов вам точно придется по вкусу. Рейтинг IMDb — 7,4

Незнакомец (2017 — настоящее время)

Хван Щи-мок — прокурор со стажем. В детстве он перенес сложную операцию, из-за которой больше не может испытывать никаких эмоций. Это сделало Хвана идеальной машиной для работы. Однажды герой пошел навестить бывшего коллегу и обнаружил его мертвым. Помочь раскрыть дело вызывается девушка-лейтенант Хан Ё-джин. Эта пара с невероятной экранной химией оказывается втянутой в клубок коррупции и серийных убийств. Рейтинг IMDb — 8,6

Внешние отмели (2020 — настоящее время)

Загадочная новинка от Netflix. Четверо 16-летних друзей решают полюбоваться природой родного края и отправляются в небольшое путешествие на лодке. Внезапно они находят странное затонувшее судно, на борту которого спрятана карта сокровищ. Смелые подростки принимают решение отыскать клад, стоимость которого оценивается в $ 400 млн, чего бы это ни стоило. Но молодые люди не подозревают, какие жуткие тайны придется им раскрыть в ходе своих поисков. Рейтинг IMDb — 7,6

Спасти Фэйт (2017 — настоящее время)

Фэйт работает в семейной юридической фирме вместе со своим мужем Эваном. Дела идут отлично, но однажды утром ее муж и по совместительству деловой партнер пропадает при весьма странных обстоятельствах. Оставшись одна с 3 маленькими детьми, Фэйт отчаянно пытается отыскать исчезнувшего супруга. Совсем скоро она понимает, что далеко не все знала о его жизни. Рейтинг IMDb — 7,1

Голова (2020 — настоящее время)

Йохан — куратор команды бесстрашных ученых, которые изучают климат на Южном полюсе. Каждый день исследователи рискуют здоровьем ради выживания всего мира, и вскоре их труд приносит первые плоды. Но триумф от достигнутого омрачается тем, что многие члены команды погибают, исчезают или сходят с ума. Йохан намеревается разобраться в происходящем и начинает собирать информацию о своих подопечных. Он подозревает, что среди ученых прячется очень жестокий и расчетливый преступник. Рейтинг IMDb — 7,3

Девушка из ниоткуда (2018)

Еще один сериал от Netflix рассказывает историю девушки Нанно, которая перешла в новую школу и стала жертвой издевательств. Но Нанно не так проста, как показалось ее жестоким одноклассницам на первый взгляд. Храбрая девушка сделает все, чтобы обнажить подлую и темную натуру подростков и вывести их всех на чистую воду. Рейтинг IMDb — 7,7

Свидетели (2014 — настоящее время)

Небольшой французский городок потрясен неслыханным варварством: кто-то достал из могил тела и оставил их в выставочных образцах домов на продажу. Рядом с покойниками преступник положил фотографию известного полицейского Поля Мезоневра, который уже давно отошел от дел. Теперь же Полю необходимо вернуться к работе и помочь своей молодой напарнице Сандре раскрыть это дело. Рейтинг IMDb — 7,3

Внутри (2016–2017)

Турецкий сериал, основанный на знаменитом фильме Мартина Скорсезе «Отступники». Полицейский Сарп и бандит Мерт работают под прикрытием. Сарп внедрился в мафиозную банду, а Мерт проник в ряды сотрудников полиции. Шпионы преследуют разные цели и не догадываются, что они братья, которых разлучила мафия еще в детстве. Рейтинг IMDb — 8,0

Безопасность (2018)

Этот сериал из 8 эпизодов рассказывает историю хирурга Тома. Герой — отец 2 дочерей, который пытается оградить девочек от этого жестокого мира и справиться со смертью жены. Однажды Дженни, старшая дочь Тома, отпрашивается на вечеринку. Скрепя сердце отец отпускает ее, но Дженни домой так и не возвращается. Том и его девушка-детектив Софи начинают поиски и понимают, что окружающие хранят слишком много секретов. Рейтинг IMDb — 7,3

Оттенки синего (2016–2018)

Сериал про коррумпированных полицейских. Лейтенант Возняк (Рэй Лиотта) — глава полицейского участка, который прибрал к рукам весь криминальный бизнес в округе. За небольшой процент его департамент прикрывает нарушителей закона. Детектив Харли Сантос (Дженнифер Лопес) — мать-одиночка, вместе с другими коллегами погрязшая в черных делишках своего босса. Однажды сотрудники ФБР предлагают Харли сделку: она должна докладывать о том, что творится в ее полицейском участке, а за это ей простят все грехи. Героине предстоит нелегкий выбор, ведь для нее коллеги — семья. Рейтинг IMDb — 7,0