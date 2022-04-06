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11 детей знаменитостей, которые являются практически полной генетической копией своих родителей

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Вы можете унаследовать материнскую форму носа или цвет глаз своего отца — в этом нет ничего сверхъестественного. В детстве мы не замечаем таких вещей, но во взрослом возрасте внезапно осознаем, как сильно похожи на родителей.

Мы в AdMe.ru составили список из 11 пар знаменитостей и их детей, чтобы показать вам, что генетическая копия — это не миф.

1. Дуэйн Джонсон и Симона Александра Джонсон

2. Том Хэнкс и Элизабет Хэнкс

3. Тэндиве Ньютон и Нико Паркер

4. Дженнифер Лопес и Эмма Муньис

5. Риз Уизерспун и Дикон Филлипп

6. Кенния Болдуин и Хейли Бибер

7. Виктория Бекхэм и Ромео Бекхэм

8. Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин

9. Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм

10. Элизабет Херли и Дэмиан Херли

11. Джуд Лоу и Рафф Лоу

На кого из родителей похожи вы?

Фото на превью Invision / Invision / East News
1419626
AdMe/Кино/11 детей знаменитостей, которые являются практически полной генетической копией своих родителей
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