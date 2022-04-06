11 детей знаменитостей, которые являются практически полной генетической копией своих родителей
Вы можете унаследовать материнскую форму носа или цвет глаз своего отца — в этом нет ничего сверхъестественного. В детстве мы не замечаем таких вещей, но во взрослом возрасте внезапно осознаем, как сильно похожи на родителей.
Мы в AdMe.ru составили список из 11 пар знаменитостей и их детей, чтобы показать вам, что генетическая копия — это не миф.
1. Дуэйн Джонсон и Симона Александра Джонсон
2. Том Хэнкс и Элизабет Хэнкс
3. Тэндиве Ньютон и Нико Паркер
4. Дженнифер Лопес и Эмма Муньис
5. Риз Уизерспун и Дикон Филлипп
6. Кенния Болдуин и Хейли Бибер
7. Виктория Бекхэм и Ромео Бекхэм
8. Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин
9. Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм
10. Элизабет Херли и Дэмиан Херли
11. Джуд Лоу и Рафф Лоу
На кого из родителей похожи вы?
Фото на превью Invision / Invision / East News
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