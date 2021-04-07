11 ностальгических сериалов, пересматривая которые хочешь воскликнуть: «Как я не замечал этого раньше?!»

Помните то беззаботное время, когда мы торопились завершить все дела до вечера, чтобы насладиться просмотром любимых сериалов по телевизору? Музыкальные темы из них настолько прочно врезались в память, что даже если разбудить нас посреди ночи, то мы без запинки напоем: «Она работала в бутике в Бирюлево...» Казалось бы, это было совсем недавно, но на самом деле многим культовым ТВ-проектам уже исполнилось по 15–20 лет.

Мы в AdMe.ru предлагаем поностальгировать и вспомнить дорогие сердцу сериалы, которые в свое время надолго приковывали нас к телеэкранам.

Бедная Настя

Миллионы женщин переживали за отношения крепостной Анны и барона Владимира Корфа в сериале «Бедная Настя», выходившем на СТС с 2003 по 2004 год. А эпизод с танцем Саломеи, который исполнила Анна по приказу барина, и вовсе вызвал бурю восторгов. Правда, многие до сих пор спорят по поводу исторических неточностей в сериале. Например, откуда в XIX веке стразы, которыми было украшено лицо героини? Отдельный повод для обсуждения — маникюр у крепостных. Достаточно вспомнить одну только Полину, которая всегда появлялась в кадре с длинными ухоженными ногтями. Но в конце концов сериал так полюбился зрителям, что ему простили многие погрешности.

Стразы, сложные прически и маникюр: вот так в 1839 году, по мнению создателей сериала, выглядели крепостные.

Моя прекрасная няня

«Моя прекрасная няня» — это ремейк ситкома «Няня» (The Nanny). Создатели адаптированной версии придумали новое название, объединив «Няню» с известным мюзиклом «Моя прекрасная леди», главную роль в котором исполнила Одри Хепберн. Результатом стала не только история о простой жизнерадостной девушке, устроившейся на работу в семью к богатому продюсеру, но и хроника воспитания самой Виктории Прутковской, которая к последним сезонам становится более элегантной и сдержанной.

Виктория Прутковская и Фрэн Файн — современные версии Элизы Дулитл.

Папины дочки

Культовые ситкомы «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня» объединяет не только жанр, но и тот факт, что некоторые актеры переходили из одного проекта в другой. Например, Филипп Бледный сыграл парня Маши по имени Жора в эпизоде «Моей прекрасной няни» и Веника в «Папиных дочках». А Нонна Гришаева исполнила роль сестры Виктории Прутковской, а позже — матери 5 девочек в «Папиных дочках».

Не родись красивой

Несмотря на то, что сериал «Не родись красивой» шел по ТВ в далеком 2005 году, фанаты до сих пор обсуждают на форумах подробности всех серий и находят множество интересных деталей. Например, мало кто заметил эту пасхалку, но в квартире модельера Ольги Уютовой, которую сыграла Раиса Рязанова, лежит плед, ранее уже засветившийся в фильме «Москва слезам не верит». И это неспроста, ведь Рязанова когда-то исполнила роль Тоси Буяновой, а реквизит, видимо, сохранился.

После успеха фильма «Москва слезам не верит» плед почти 3 десятилетия ждал своего очередного звездного часа.

Граница. Таежный роман

У многих зрителей при первых строчках песни «Ты неси меня, река» сразу же встают перед глазами титры из сериала «Граница. Таежный роман». Популярную 8-серийную мелодраму показывали по ТВ в 2000 году. Действие сериала происходит в 1970-х годах в военном гарнизоне, расположенном в маленьком таежном городке. В центре сюжета — 3 подруги, которые воплощают в себе 3 разных женских образа: Марина — женственная и романтичная, Галина — решительная и целеустремленная, Альбина — утонченная и творческая натура. Зрительницы, разумеется, в первую очередь обращали внимание на одежду главных героинь: больше всего удивлял тот факт, что подруги ходили в тайгу совсем налегке, несмотря на полчища насекомых, которые там водятся.

Короткие юбки и косынки не защитят от атакующих насекомых в тайге.

Участок

В полюбившемся зрителям сериале «Участок» Сергей Безруков воплотил на экране образ старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова, которого судьба забросила в маленькую деревушку на место участкового. Для актера это была кардинальная смена образа, так как в первую очередь Сергей Безруков пользовался большой популярностью из-за роли Саши Белого в «Бригаде». У участкового есть бладхаунд по кличке Цезарь. По задумке создателей сериала, зрители слышат, что он говорит. Сначала собаку должен был озвучивать другой актер, но по стечению обстоятельств голосом Цезаря в итоге стал Сергей Безруков. Поэтому можно сказать, что популярный актер исполнил в сериале сразу 2 роли.

Сергей Безруков исполнил сразу 2 роли в сериале «Участок».

Простые истины

Сериал о буднях старшеклассников «Простые истины» стал настоящим откровением для подростков конца 90-х и открыл путь на большой экран многим актерам. Например, в роли 6-классника там снялся популярный сейчас Данила Козловский, а Татьяна Арнтгольц и Анастасия Задорожная исполнили в нем роли первых красавиц класса.

В этом пухленьком 6-класснике не так-то просто узнать будущую звезду.

Дальнобойщики

Популярная песня «Тихий огонек моей души» у многих ассоциируется с сериалом о приключениях 2 напарников-дальнобойщиков Иваныча и Сашка. Представители разных поколений проверяют свою дружбу на прочность, спорят и ссорятся, а в конце концов даже становятся родственниками: племянница Федора Ивановича выходит замуж за Сашка. Кстати, Дарья Михайлова, сыгравшая жену героя Владислава Галкина, в действительности была женой актера.

Секретные материалы

В конце 1990-х — начале 2000-х сериал «Секретные материалы» покорил сердца зрителей. ТВ-шоу повествовало о приключениях спецагентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли, специализирующихся на делах, связанных с паранормальными явлениями. Заставка к сериалу была чрезвычайно популярна и даже получила премию «Эмми» за выдающийся графический дизайн и последовательность титров, а основная музыкальная тема была легко узнаваема, что сделало ее культовой. В более поздних сезонах центральное место в сериале стала занимать героиня Джиллиан Андерсон, в то время как персонаж Дэвида Духовны появлялся только эпизодически. Некоторые зрительницы, впечатленные образом женщины-спецагента, признавались, что сериал изменил их жизнь. Этому явлению дали особое название — «эффект Скалли», поскольку целеустремленная и умная героиня сериала вдохновляла молодых женщин на карьеру в науке, медицине и правоохранительных органах. Мне 14 лет, голодные 90-е, перебиваемся с картошки на картошку, перспектив никаких. И тут «Секретные материалы» по телевизору посмотрела. Скалли меня безумно поразила: образованная, самодостаточная женщина. Я поднапряглась, в 16 лет победила в конкурсе и уехала бесплатно учиться за границу в школу, потом поступила в университет. Окончив его, переехала в Канаду, где меня ждал второй университет. Сейчас мне чуть за 30, муж, ребенок, уважаемая и высокооплачиваемая профессия в медицине. Я счастлива. Спасибо, Дана Скалли, за вдохновение! © Подслушано / VK

Воздушные замки

Успешная бразильская теленовелла «Воздушные замки» сразу возвращает нас в 2001 год. Сериал повествует о судьбе 3 сестер: Жулия работает журналистом, Элизабет мечтает о богатом муже, а Сели хочет уйти в монастырь. Их отец потерял память, и девушкам нужно заботиться о нем, попутно решая свои проблемы. Поклонники теленовеллы обратили внимание на очень интересный факт: в «Воздушных замках» и вышедшем ранее «Секрете тропиканки» встречается персонаж по имени Тиабалду. Причем в обоих случаях он является воображаемым другом одного из героев. До сих пор никто не смог объяснить это странное совпадение. «Кто такой Тиабалду?» — этот вопрос нам задал наш новый знакомый. Мы-то с мужем привыкли все свои мелкие косяки на Тиабалду сваливать. Кто уронил куртку с вешалки? Тиабалду! Разбил тарелку? Тиабалду! Оставил крошки на столе? Ну вы поняли, наверное. Тиабалду — вымышленный друг одного героя из сериала «Воздушные замки». Пока я гуглила это новому адепту культа вымышленных друзей, фоном включила первую попавшуюся серию. Боги, какая ностальгия. © bogey66 / Pikabu

Клон

Еще один успешный бразильский сериал «Клон» показывали в 2004 году: за перипетиями жизни Жади и Лукаса следил весь мир. Зрительницы, как водится, сходили с ума от украшений главной героини. Еще бы: студия не поскупилась и приобрела ювелирные изделия на сотни тысяч долларов, а самые дорогие украшения были взяты напрокат. Многие рукодельницы на волне популярности сериала даже организовали бизнес, изготавливая копии украшений Жади.