11 биографических сериалов, которые мотивируют тем, что показывают силу личности

Известные исторические личности, даже если их давно нет в живых, всегда притягивают внимание людей. Ведь известность часто означает силу духа, умение преодолевать препятствия, бороться с судьбой и выходить победителем. Таким людям приписывают хорошие и плохие поступки, но ясно одно: их жизнь всегда яркая.

Нам в AdMe.ru хочется рассказать о сериалах, где отражена биография знаменитостей. И часто режиссеры, не придерживаясь исторической правды, стремятся показать именно силу характера, мощь личности. И, возможно, объяснить, почему мы помним этих людей до сих пор. А в бонус мы добавили фильм-биографию, мимо которого невозможно пройти, ведь он рассказывает о неординарном человеке, которого сыграл один из самых любимых публикой мировых актеров.

1. Тут (Канада, 2015)

Мини-сериал рассказывает о том, как именно взошел на престол, правил и погиб самый обсуждаемый фараон Египта — Тутанхамон. Ему пришлось принять власть в детском возрасте и доказать подданным, что он достойный правитель. Историю любви, предательства, интриг и подковерной борьбы за трон прекрасно показали красивые и талантливые канадские актеры. «КиноПоиск»: 6,9 IMDb: 7,1

2. Анна Герман. Тайна белого ангела (Польша, Украина, 2012)

История самой известной в мире польской певицы Анны Герман затягивает зрителя с первых кадров. Детство артистки, жизнь в разных странах и в итоге переезд в Польшу, открытие ее дара, который она долго не воспринимала всерьез. Путь к славе, катастрофа, которая разделила ее жизнь на до и после, любовь и поддержка мужа, дружба. Сериал охватывает всю жизнь певицы; кроме реальных, есть и вымышленные персонажи, но все же сценаристы старались придерживаться настоящей биографии певицы. И все это на фоне берущих за душу песен Анны Герман. «КиноПоиск»: 7,9 IMDb: 7,3

3. Вангелия (Россия, Беларусь, Украина, 2013)

Сериал построен на откровенных рассказах пожилой Ванги о самых важных событиях ее прошлой жизни. Она рассказывает о них никому не известной студентке факультета журналистики из России Алисе Варежкиной. Ванга сама выбрала ее среди сотен людей, которые постоянно толпились перед ее домом в надежде на помощь или интервью. Зрители узнают, как именно будущая прорицательница потеряла зрение, но приобрела свой дар предвидения, о ее личных жертвах во имя семьи, счастливых и тяжелых временах, любимых людях, друзьях и сильных мира сего, которые приходили к ней за помощью. «КиноПоиск»: 7,3 IMDb: 7,3

4. Петр Лещенко. Все, что было... (Россия, 2013)

В русского и румынского певца Петра Лещенко, который был известен в 30-х и 40-х годах прошлого века, перевоплотились Иван Стебунов (юность) и Константин Хабенский (зрелость). Лещенко исполнял такие песни, как «У самовара», «Не уходи», «Черные глаза», «Комарик», «Чубчик», «Моя Марусечка», «Прощай, мой табор», отличался буйным нравом и яркой манерой исполнения. Хотя телесериал не претендует на полную историческую достоверность, он рассказывает обо всех значительных событиях жизни артиста: детстве и молодости, участии в Первой мировой войне, начале карьеры, успехе, гастролях в Одессе, его женщинах, трагической смерти в тюрьме Румынии в 1954 году. «КиноПоиск»: 7,4 IMDb: 6,8

5. Гудини (США, Канада, 2014)

Фокусник, который заставил людей верить в магию, — это великий Гудини (именно так его называли). Он пришел к популярности из самых низов, из бедной семьи. Детское увлечение фокусами и железная воля привели его к огромному успеху. Самым известным и поражающим фокусом мастера становится побег из оков и наручников. Партнером по шоу и опорой в жизни Гудини всегда была его жена Бесс. «КиноПоиск»: 7,6 IMDb: 7,4

6. Джон Адамс (США, 2008)

Мини-сериал рассказывает о втором президенте США Джоне Адамсе. Главные роли в картине исполнили Пол Джаматти и Лора Линни. Сериал получил много восторженных отзывов как от зрителей, так и от критиков и был награжден многими премиями, включая 13 премий «Эмми» и 4 «Золотых глобуса». Джон Адамс был и остается яркой фигурой, внесшей огромный вклад в формирование США как независимого государства и боровшегося за отделение штатов от Великобритании. В 1797 году он стал вторым президентом США. Огромную роль в его жизни сыграла жена, и вместе с ней он основал целую династию политиков, которые пользовались у народа невиданной популярностью. «КиноПоиск»: 7,6 IMDb: 8,5

7. Любовные неудачи Джейн Остин (Великобритания, США, 2008)

Сериал о жизни писательницы Джейн Остин включает в себя много вымышленных эпизодов, но все же опирается на реальные события. Племянница Джейн по имени Фанни просит у тетки совета в любовных делах. И писательница начинает вспоминать свою жизнь; брачное предложение, поначалу принятое, а затем отклоненное; ощущение серьезной ошибки, приведшей ее к сомнительным результатам. Почему же очаровательная Джейн так и не вышла замуж, ведь вокруг нее всегда было много мужчин, которые ей восхищались? «КиноПоиск»: 7,1 IMDb: 7,1

8. Флеминг (Великобритания, 2014)

Сериал рассказывает о жизни человека, который создал самого известного шпиона мировой литературы — Джеймса Бонда. А сделал он это на основе своего опыта и приключений. Можно сказать, что Бонд — это альтер эго писателя. В 1939 году любимец женщин и гуляка Ян живет с матерью и братом, печалится о том, что ему предстоит работать на скучной конторской должности. Но после начала Второй мировой войны он неожиданно получает шанс показать свои способности на службе в управлении разведки, и жизнь приобретает совсем другие краски. «КиноПоиск»: 7,0 IMDb: 7,3

9. Достоевский (Россия, 2010)

Жизнь Федора Достоевского никак не назовешь простой, и об этом постарался рассказать режиссер. Сериал начинается с периода участия писателя в кружке Петрашевского, ареста, вынесения приговора «расстрел», который был отменен в последние минуты перед казнью. Мы видим влияние на творчество Достоевского романа с Аполлинарией Сусловой, женитьбу, тяжелую семейную жизнь и смерть супруги. И, наконец, встречу со второй женой — Анной Сниткиной. Она стала ему настоящим помощником, а многие биографы говорят, что именно благодаря ей Достоевский добился такой известности. «КиноПоиск»: 7,6 IMDb: 7,5

10. Корона (Великобритания, США, 2016)

Сериал идет до сих пор и охватывает жизнь королевства с послевоенного времени до наших дней. В центре сюжета — интриги, любовные связи и обычная жизнь, которая происходит за закрытыми дверями Букингемского дворца. Как это все влияло на обычных людей и историю страны, какую роль в этом играла Елизавета II и другие королевские особы — об этом рассказал в своей пьесе «Аудиенция» Питер Морган, а на ее основе сняли сериал. «КиноПоиск»: 8,2 IMDb: 8,7

11. Виктория (Великобритания, 2016)

Молодая британская королева Виктория взошла на престол в 1837 году и дала имя целой эпохе. Британия в то время, когда Виктория приняла ее, находилась в плохом состоянии, и новоиспеченной правительнице предстояло навести порядок. В сериале показаны первые годы ее правления, судьбоносное знакомство с мужем — принцем Альбертом. Викторию начинают заботить такие вопросы: отдаться ей материнству и замужеству или сосредоточиться на государственных делах и остаться в умах людей великой правительницей? Интриги, скандалы, становление личности — в сериале показаны все подробности жизни, которые сделали Викторию такой известной и неоднозначной для историков личностью. «КиноПоиск»: 7,8 IMDb: 8,2

Бонус: фильм «Игра в имитацию» (Великобритания, США, 2014)

Главную роль в исторической драме о неординарном человеке сыграл Бенедикт Камбербэтч. Фильм рассказывает о криптографе военного времени Алане Тьюринге, который взломал код немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны. Тьюринг действует по поручению британской разведки в учреждении, которое специализируется на взломе самых сложных шифров и кодов. А для выполнения сверхсекретного задания собрали целую команду талантливых ученых. Им предстоит создать первый в мире компьютер. «КиноПоиск»: 7,6 IMDb: 8,0