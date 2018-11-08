11 альтернативных кинофиналов, которые не одобрили продюсеры

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К сожалению, не все фильмы предстают на премьере такими, какими они изначально были задуманы сценаристом. Какой бы глубокой ни была идея, продюсеры частенько намеренно жертвуют ею ради коммерческого успеха ленты. Больше всего в споре «сценарист — продюсер», как вы, наверное, догадались, страдает именно концовка.

AdMe.ru собрал 11 фильмов, чьи первоначальные концовки действительно перевернули бы весь смысл картин.

Пассажиры

По словам главного сценариста космической робинзонады, в финале все капсулы со спящими пассажирами должно было выбросить в космос. В живых остались бы лишь два главных героя. Тогда все вышло бы так, что Джим разбудил Аврору не просто ради своей прихоти, а, сам того не подозревая, спас бы ей жизнь. Но продюсеры настояли на хеппи-энде.

Матрица

После последней сцены Нео должен был вновь оказаться в пустом белом пространстве с креслами. Вместо Морфеуса перед ним предстает Архитектор, который рассказывает, что конец человечества произошел уже давно, а Зион — это часть Матрицы, реальность внутри реальности, созданная для видимости свободы. А Нео — единственный из всех Избранных, который «смог зайти так далеко». Смена сцены. Звенит будильник. Нео просыпается, выключает его. Последний кадр: Нео в деловом костюме выходит из дома и растворяется в толпе...

Ла-Ла Ленд

Финал картины о двух лос-анджелесских мечтателях устроил зрителям настоящий эмоциональный удар. И все благодаря режиссеру Дэмьену Шазеллу, который сумел настоять именно на таком варианте, ведь продюсеры изначально предлагали банальный хеппи-энд, который превратил бы историю с мощной идеей о судьбоносных встречах, которые в целом и формируют всю нашу жизнь, в простую историю любви танцующих людей.

Новый Человек-паук. Высокое напряжение

В обоих фильмах про Человека-паука с Эндрю Гарфилдом довольно много сюжетного времени посвящено вопросу смерти родителей Питера Паркера. Питер открыл завесу тайны, но до самого конца двулогии они так и считались мертвыми... если бы не альтернативная концовка с великолепной развязкой, в которой Питер встречается с отцом! Да что об этом говорить, просто посмотрите эту эмоциональную сцену здесь. Гарфилду — «Оскара», продюсерам — палец вниз.

Американская история Х

В изначальном монтаже культовой американской драмы про неонацистов присутствует последняя сцена, которая в корне меняет всю идею фильма. Не будем спойлерить, что именно случилось в финале театральной версии, но после него должен был быть еще один короткий кадр: герой Эдварда Нортона стоит в комнате перед зеркалом и с таинственной ухмылкой вновь бреет голову. Эта ужасающая, но вполне правдоподобная концовка не понравилась руководству кинокомпании New Line Cinema.

Остаться в живых

Сериал, который в целом вывел свой жанр на передний план, должен был закончиться по-другому. В альтернативной задумке финала ключевую роль должен был сыграть вулкан. Предполагалось, что зрителям покажут флешбэк, в котором Джейкоб сталкивает Человека в черном в вулканическое жерло и тем самым порождает Дымного монстра. Далее должна была быть кульминационная битва Джека c Локком. Однако такая концовка выходила слишком дорогой в плане постановки, плюс все помнили про «Месть ситхов», где Энакин Скайуокер бился с Оби-Ван Кеноби как раз на вулканической планете. Как сказал один из создателей: «Мы знали: что бы мы ни сняли, на фоне этой сцены все наши старания выглядели бы как мультик о Микки-Маусе».

Скотт Пилигрим против всех

Театральная концовка, где Скотт остается с девушкой своей мечты, изначально снималась как альтернативная. В первой концовке Скотт понимает, что у него все же сохранились чувства к Найвс. Они возрождают свой роман, а идеальная Рамона осознает, что не обязательно всегда быть в отношениях, чтобы ощущать себя счастливой. Это действительно похоже на решения вдруг повзрослевших после событий фильма детей.

Терминатор-2: Судный день

После эмоциональной сцены со смертью киборга на сталелитейном заводе была еще одна: 2027 год. Постаревшая Сара Коннор смотрит за внуками. Вокруг мирно, хорошо, солнечно. Взгляните сами здесь. Но все же продюсеры решили, что это перебор с добром и помеха для последующих частей.

Донни Дарко

В конце культовой сюрреалистичной истории должна была стоять жирная точка — сцена, где из груди Донни торчит огромная железяка от двигателя самолета. Но студия рассудила, что для столь таинственной истории не нужен натурализм, и оставила открытую концовку. Возможно, и к лучшему.

Сияние

Первоначально экранизация хоррора Стивена Кинга должна была закончиться двухминутной сценой в больнице с Дэнни и Венди. С ними разговаривает менеджер отеля, рассказывая о том, что полиция не обнаружила ничего странного в номерах. Но перед самым выходом он вручает Дэнни тот самый желтый шар из комнаты 237. Кубрик сам отрезал сцену после реакции аудитории на премьерный показ. Он сказал: «Когда я впервые увидел, как зрители смотрели кульминацию фильма, я решил, что сцена не нужна».

И режиссерская концовка «Бриллиантовой руки»

Этот шуточный и остроумный ход с альтернативной концовкой явно достоин упоминания. Вспомните, в «Бриллиантовой руке» есть много пикантных моментов: сцена с обнаженной натурой, с алкоголем, с безалаберностью таможенников и вообще много смелого. Чтобы все это пропустила цензура, Леонид Гайдай, один из самых уважаемых и весомых режиссеров Советского Союза, пошел на хитрость: он приклеил в конце фильма ядерный взрыв и заявил госкомиссии, что они могут вырезать все что угодно, кроме взрыва. Комиссия пошла на адекватный обмен: оставила все, кроме взрыва. Так кинолента предстала перед зрителем в своем легендарном виде.

Как вы думаете, каким из этих фильмов действительно стоило побороться с продюсерами и поменять концовку?