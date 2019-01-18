11 актрис, которые не побоялись пожертвовать своей красотой ради искусства

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По-настоящему талантливым актрисам под силу самые разноплановые роли, в том числе предполагающие преображение в «серых мышек» и других малопривлекательных особ. Чтобы добиться таких метаморфоз, в ход идет все: экстремальное похудение за короткое время или, наоборот, значительный набор веса, ношение огромных бесформенных костюмов или многочасовой грим, под которым не видно даже следов красоты. Эти усилия не остаются незамеченными как простыми зрителями, так и кинокритиками. Четыре наши героини, не побоявшиеся пожертвовать красотой ради искусства, стали лауреатами самой престижной кинонаграды — премии «Оскар».

AdMe.ru выбрал 11 киноактрис, которые блестяще играют роли как роковых красавиц, так и дурнушек.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет сыграла немало блестящих красавиц, но именно роль неграмотной немки, осужденной за жестокий поступок, повлекший за собой гибель сотен людей, в фильме «Чтец» принесла ей заветную статуэтку «Оскар». Благодаря гениальной работе гримеров героиня Кейт по ходу фильма старела все сильнее и сильнее, теряя свою красоту.

Натали Портман

Натали Портман зарекомендовала себя в большом кино как очень разноплановая актриса. Для роли в фильме «V — значит вендетта» Портман не побоялась побрить голову, а в фильме «Призраки Гойи» (фото слева) сыграла женщину, ставшую жертвой инквизиции.

Камерон Диас

Камерон Диас — классическая голливудская блондинка с обаятельной улыбкой в половину лица, и ее сложно представить в роли некрасивой женщины. Однако в фильме 1999 года «Быть Джоном Малковичем» Камерон сыграла малопривлекательную, неухоженную «серую мышку». Созданию образа помогло отсутствие макияжа и бесформенная копна темных кудрей на голове. За роль в фильме «Быть Джоном Малковичем» актриса была номинирована на такие престижные премии, как BAFTA и «Золотой глобус».

Николь Кидман

Николь Кидман стала лауреатом премии «Оскар» в 2003 году за роль писательницы Вирджинии Вульф в фильме «Часы». Благодаря гриму удалось достичь идеального портретного сходства актрисы с Вульф. Ну а фильмография актрисы, где она играет красивых женщин, просто огромна. Это работы в фильмах «Другие», «Мулен Руж!» (фото справа), «Холодная гора», «Австралия», «Принцесса Монако» и многих других.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон также не раз появлялась на экране в роли роковых красавиц, но настоящую славу и признание кинокритиков ей принесла роль в фильме «Монстр». В этой картине актриса сыграла серийную убийцу. Для того чтобы воплотиться в образ, Шарлиз пришлось набрать больше 10 килограммов, а благодаря работе гримеров она выглядела отталкивающе. За роль в фильме «Монстр» Терон получила «Золотой глобус», «Оскар» и «Премию Гильдии киноактеров США».

Мишель Пфайффер

Голливудская красавица Мишель Пфайффер превратилась в страшную старую ведьму в картине Мэттью Вона «Звездная пыль». А в момент волшебного омоложения просто невозможно не восхищаться красотой Мишель и ее великолепной формой. И это при том, что на время съемок в фильме актрисе было без малого 50 лет.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй сыграла в мюзикле «Отверженные» по роману Виктора Гюго несчастную девушку Фантину. Героиня Энн, для того чтобы прокормить себя и свою дочь, была вынуждена продать волосы и зубы, заняться проституцией. Для исполнения этой роли актрисе пришлось за короткое время потерять более 10 килограммов и лишиться длинных волос прямо под прицелами камер — эта сцена снималась «вживую». За роль в фильме «Отверженные» Хэтэуэй удостоилась таких наград, как «Золотой глобус», «Премия Гильдии киноактеров США» и «Оскар».

Дрю Бэрримор

Представительница актерской династии Бэрриморов играет на большом экране с 5 лет. Первый успех к ней пришел после роли в фильме «Инопланетянин», когда ей было всего 7 лет. Можно сказать, что Дрю росла на глазах зрителей и зрители видели ее всякой — и ослепительной красавицей, и пухлым подростком с брекетами в фильме «Нецелованная» (фото слева).

Гвинет Пэлтроу

Для роли в комедии «Любовь зла» сценаристы и режиссеры картины братья Фаррелли нарядили утонченную Гвинет Пэлтроу в 11-килограммовый костюм, а на лицо актрисы был нанесен специальный латексный грим. Актриса признавалась, что, когда решила пройтись в этом гриме по улице, прохожие не узнавали ее и, более того, отводили глаза. Благодаря этому она поняла, насколько психологически тяжело живется в обществе людям с избыточным весом.

Джулия Робертс

Джулию Робертс уже давно не воспринимают исключительно как королеву романтических фильмов 1990-х. После заслуженной награды «Оскар» за роль в картине «Эрин Брокович» в драматическом таланте актрисы никто не сомневается. В картине «Тайна в их глазах» (фото слева) Робертс сыграла женщину-следователя, чья дочь была жестоко убита.

Лина Хиди