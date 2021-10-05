11 актрис и 1 актер, которые рискнули сыграть королеву Елизавету II

Королева Великобритании Елизавета II, бесспорно, является живой легендой. И поэтому совсем не удивительно, что за почти 70 лет своего правления она бессчетное количество раз становилась героиней фильмов и сериалов. В одних перед зрителем представала романтичная особа, в других — сильная правительница, а в третьих — настоящая воительница.

AdMe.ru решил навести справки об актрисах, которым приходилось (некоторым даже не раз) воплощать на экране образ одной из самых известных женщин мира. А в бонусе мы покажем, как выглядит королева в исполнении комика Фреда Армисена.

Фрея Уилсон

Должно быть, это чертовски пугающе, когда твой дебют в кино приходится на роль Елизаветы II. Актрисе Фрее Уилсон было всего 11 лет, когда ей довелось примерить на себя образ молодой принцессы Элизабет в исторической драме «Король говорит!» (2010). Лента посвящена жизни отца девочки, британского короля Георга VI, но эту кудрявую малышку зрители тоже запомнили. Фильм стал лауреатом множества кинопремий и получил целых 4 «Оскара».

Сара Гадон

В 2015 году на экраны вышел фильм «Лондонские каникулы», который частично основан на реальных событиях. Действие картины разворачивается вокруг принцессы Маргарет и ее сестры Элизабет, которые в ночь с 8 на 9 мая 1945 года покидают Букингемский дворец и в сопровождении 2 офицеров едут в город, чтобы почувствовать единение с народом. Образ Елизаветы на экране воплотила Сара Гадон, превратившая принцессу в идеальную, почти сказочную героиню. Она и примерная дочь, и заботливая сестра, и веселая спутница, и строгая наследница престола.

Клэр Фой

Исторический драматический телесериал «Корона», посвященный правлению королевы Великобритании, принес актрисе Клэр Фой мировую известность. Актриса сыграла совсем юную принцессу Елизавету — до вступления на престол и в первые годы правления. Акцент, темп, точность — безупречная игра Фой быстро сделала сериал культовым. За эту роль она была удостоена множества кинонаград, в том числе 2 премий «Эмми» и 1 премии «Золотой глобус».

Нив Кэмпбелл

Королева «Крика» Нив Кэмпбелл сыграла королеву Великобритании в комедии «Черчилль идет на войну» (2004). Эта картина представляет собой пародию на фильмы «Ю-571» и «Перл-Харбор». Сюжет комедии не поддается изложению, но стоит отметить, что в нем принцесса Елизавета в какой-то момент забывает обо всех протоколах и прямо в сверкающей тиаре идет справляться с врагами со снайперской винтовкой наперевес. Задумка авторов кажется амбициозной, однако в реале фильм получился довольно посредственным, а зрители отметили, что Нив Кэмпбелл — лучшее, что с ним произошло.

Жанетт Чарльз

Жанетт Чарльз можно по праву считать главной кинокоролевой Великобритании. Вдумайтесь: она перевоплощалась в монаршую особу на телевидении и в кино несколько десятков раз (на протяжении более 30 лет!). Наиболее крупные проекты с ее участием в этом амплуа — комедии «Голый пистолет» (1988) и «Остин Пауэрс: Голдмембер» (2002).

Оливия Колман

По задумке авторов сериала «Корона», каждые 2 сезона Елизавету II должна играть новая актриса. Вслед за Клэр Фой этой чести удостоилась Оливия Колман. Ей предстояло изобразить монаршую особу в 1964–1990 годы. Сама актриса боялась, что королева возненавидит ее после этой работы. Однако опасения, кажется, были напрасными. Колман за роль Елизаветы II удостоилась статуэток «Эмми» и «Золотой глобус» и, несомненно, прибавила к числу поклонников своего таланта тысячи людей по всему миру.

Эмма Томпсон

Британская актриса Эмма Томпсон сыграла Елизавету II в одном из эпизодов сериала «Плейхаус», посвященном реальному событию из жизни королевы. В 1982 году Майкл Фаган, 31-летний безработный мужчина, пробрался в спальню королевы и говорил с ней в течение 10 минут, сидя на краю ее кровати. Сигнализация сработала, но никто из охраны не поверил, что кто-то действительно проник в здание. Всего он провел в резиденции правительницы около получаса.

Кэролин Садовска

В 1992 году телеканал CBS показал фильм «Женщины Виндзора», рассказывающий историю 2 невесток Елизаветы II — принцессы Дианы и герцогини Йоркской Сары, оказавшихся под давлением короны. Критики приняли картину достаточно прохладно, посчитав персонажей достаточно плоскими и нераскрытыми. Роль британской монархини в ленте исполнила Кэролин Садовска, которую можно назвать профессиональным двойником Елизаветы II. Ее актерская карьера была недолгой, и, как можно ожидать, во всех киноработах ей доставалась одна и та же партия.

Хелен Миррен

Если кто из актрис и ассоциируется у массового зрителя с Елизаветой II, так это, несомненно, Хелен Миррен. Фильм 2006 года «Королева», описывающий жизнь британской королевской семьи в первые несколько дней после трагической гибели принцессы Дианы, имел колоссальный успех. Миррен удостоилась за эту роль множество кинонаград, включая «Оскар», что совсем не удивительно, ведь сыграть королеву в, пожалуй, самый сложный этап ее правления — та еще задача.

Джун Скуибб

В мокьюментари-комедии 2015 года «7 дней в аду» актриса Джун Скуибб сыграла свирепую версию королевы Великобритании. В вымышленной истории о соперничестве между 2 теннисистами, чей матч длился 7 дней, Елизавете II отведено мало экранного времени, зато какого! Такой королеву вряд ли кто-либо из живущих на свете видел.

Имельда Стонтон

Имя следующей исполнительницы роли Елизаветы II создатели «Короны» озвучили в июле этого года. Ею стала Имельда Стонтон, известная зрителям по роли Долорес Амбридж в «Гарри Поттере». Она сыграет в 5-м и 6-м сезонах сериала, которые покажут царствование монархини в конце XX — начале XXI века. О том, какая из Стонтон получится королева, мы все узнаем в ноябре 2022 года, когда на экраны выйдет новый сезон шоу.

Бонус: королева в исполнении актера Фреда Армисена

В американской музыкально-развлекательной телепередаче «Субботним вечером в прямом эфире» Фред Армисен несколько раз примерял на себя образ Елизаветы II. В его исполнении монаршая особа, как и подобает комедийному шоу, не сдерживает себя ни в выражениях, ни в поступках.