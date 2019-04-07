11 актеров, в образе которых есть одинаковые детали почти в каждом фильме

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Внимательные зрители уже заметили, что в некоторых фильмах одни и те же кинозвезды делают похожие вещи или используют одинаковый реквизит. Если актер повторяется, можно ли это считать его собственной фишкой или это все же недостаток фантазии и идей, в том числе режиссерских и постановочных?

Мы в AdMe.ru пересмотрели фильмы с известными актерами и нашли несколько повторяющихся элементов.

Анджелина Джоли с оружием

Чтобы подготовиться к роли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», Анджелина Джоли брала уроки йоги и кикбоксинга. Обращаться с оружием ее учил инструктор элитного спецназа Великобритании. В дальнейшем эти навыки пригодились ей еще в нескольких фильмах.

Мэттью МакКонахи с голым торсом

В начале своей актерской карьеры Мэттью МакКонахи в основном играл в комедиях и романтических мелодрамах. Так уж вышло, что в большинстве фильмов ему приходилось оголять торс. Впрочем, сейчас, снимаясь уже в серьезных картинах, актер все равно находит возможность нет-нет да и показать всем свои кубики пресса.

Глаза Мадса Миккельсена

Как Тому Харди часто приходится в своих фильмах прятать лицо под маской, так и Мадсу Миккельсену гримеры постоянно делают что-то с глазами. Такая тенденция продолжается уже несколько лет и, похоже, сохранится еще надолго.

Камерон Диас в нижнем белье

Камерон Диас никогда не была стеснительной дамой. В нескольких фильмах можно увидеть, как актриса без всякого смущения предстает перед зрителем в одном нижнем белье. Диас не боялась показывать свое тело в 20 лет, не комплексует и теперь — в 42 года.

Шпагат Жан-Клода Ван Дамма

Мало найдется таких картин в фильмографии Ван Дамма, где бы он не демонстрировал свою безупречную растяжку. Идеальный шпагат стал его визитной карточкой. Актер и сейчас, в свои 58 лет, успешно поддерживает физическую форму и продолжает сниматься в боевиках.

Райан Гослинг с сигаретой

Идеалу многих женщин, канадскому актеру Райану Гослингу не чужды вредные привычки. Во многих фильмах можно заметить, что персонажи, которых он играет, часто курят. Конечно, такие кадры можно увидеть не в каждой картине, но там, где это будет уместно, обязательно появится сигарета.

Дрю Бэрримор с телефоном

Пожалуй, самым известным фильмом, где Дрю Бэрримор можно увидеть с телефонной трубкой, является «Крик». Но если считать количество кадров в одной картине, в которых актриса разговаривает по телефону, то здесь фаворитом становится лента «На расстоянии любви». Впрочем, и в других фильмах Бэрримор не прочь с кем-нибудь пообщаться по мобильному.

Танцы Джона Траволты

Джон Траволта в молодости профессионально занимался танцами. Первой его заметной работой на большом экране стала роль в фильме «Лихорадка субботнего вечера». Там он сыграл парня, для которого дискотека на выходных становится настоящей отдушиной после тяжелой трудовой недели. После успеха картины актеру стали поступать предложения от разных режиссеров. В том числе они хотели видеть в своих фильмах, как Траволта демонстрирует танцевальные способности.

Белая майка Эдварда Нортона

Наблюдательные зрители могли заметить, что Эдварда Нортона часто можно увидеть на экране в белой майке. С чем связано такое завидное постоянство, неясно. Однако зная этот факт, теперь вы можете с любопытством пересматривать его картины и подмечать мелькнувшую в кадре белую майку. Мы насчитали как минимум шесть фильмов, сколько получится у вас?

Одинаковый образ Дженнифер Энистон

Еще будучи задействованной в сериале «Друзья», Дженнифер Энистон нашла свой стиль в прическе и одежде, которого придерживается до сих пор. Безусловно, он ей очень идет, и выглядит она превосходно. Но порой бывает сложно со 100-процентной уверенностью сказать, какой кадр из какого фильма.

Порезы Тома Круза

Роли Тома Круза подразумевают, что его лицо будет так или иначе повреждено после всех приключений, в которые попадает сыгранный им персонаж. Однако внимательные зрители стали замечать одну странную особенность: порезы всегда имеют одно и то же расположение. Чаще всего страдают правая щека и нос. Левая сторона лица остается в целости и сохранности.