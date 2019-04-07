11 актеров, в образе которых есть одинаковые детали почти в каждом фильме
Внимательные зрители уже заметили, что в некоторых фильмах одни и те же кинозвезды делают похожие вещи или используют одинаковый реквизит. Если актер повторяется, можно ли это считать его собственной фишкой или это все же недостаток фантазии и идей, в том числе режиссерских и постановочных?
Мы в AdMe.ru пересмотрели фильмы с известными актерами и нашли несколько повторяющихся элементов.
Анджелина Джоли с оружием
© Lara Croft: Tomb Raider / Paramount Pictures © Mr. & Mrs. Smith / 20th Century Fox © Salt / Columbia Pictures © Wanted / Universal Pictures
Чтобы подготовиться к роли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», Анджелина Джоли брала уроки йоги и кикбоксинга. Обращаться с оружием ее учил инструктор элитного спецназа Великобритании. В дальнейшем эти навыки пригодились ей еще в нескольких фильмах.
Мэттью МакКонахи с голым торсом
© True Detective / HBO © Magic Mike / Warner Bros. Entertainment © Fool's Gold / Warner Bros. Entertainment © Mud / Everest Entertainment
В начале своей актерской карьеры Мэттью МакКонахи в основном играл в комедиях и романтических мелодрамах. Так уж вышло, что в большинстве фильмов ему приходилось оголять торс. Впрочем, сейчас, снимаясь уже в серьезных картинах, актер все равно находит возможность нет-нет да и показать всем свои кубики пресса.
Глаза Мадса Миккельсена
© The Three Musketeers / Summit Entertainment © Doctor Strange / Marvel Studios © Valhalla Rising / Momentum Pictures © Casino Royale / Columbia Pictures
Как Тому Харди часто приходится в своих фильмах прятать лицо под маской, так и Мадсу Миккельсену гримеры постоянно делают что-то с глазами. Такая тенденция продолжается уже несколько лет и, похоже, сохранится еще надолго.
Камерон Диас в нижнем белье
© Sex Tape / Sony Pictures Entertainment © There’s Something About Mary / 20th Century Fox © Charlie's Angels / Columbia Pictures © Gambit / CBS Films
Камерон Диас никогда не была стеснительной дамой. В нескольких фильмах можно увидеть, как актриса без всякого смущения предстает перед зрителем в одном нижнем белье. Диас не боялась показывать свое тело в 20 лет, не комплексует и теперь — в 42 года.
Шпагат Жан-Клода Ван Дамма
© Bloodsport / The Cannon Group © No Retreat, No Surrender / Anchor Bay Entertainment © Jian Bing Man / New Classics Media © Replicant / Millennium Films
Мало найдется таких картин в фильмографии Ван Дамма, где бы он не демонстрировал свою безупречную растяжку. Идеальный шпагат стал его визитной карточкой. Актер и сейчас, в свои 58 лет, успешно поддерживает физическую форму и продолжает сниматься в боевиках.
Райан Гослинг с сигаретой
© Murder by Numbers / Warner Bros. Entertainment © Blue Valentine / Paradiso Entertainment © The Nice Guys / Warner Bros. Entertainment © The Place Beyond the Pines / Entertainment One
Идеалу многих женщин, канадскому актеру Райану Гослингу не чужды вредные привычки. Во многих фильмах можно заметить, что персонажи, которых он играет, часто курят. Конечно, такие кадры можно увидеть не в каждой картине, но там, где это будет уместно, обязательно появится сигарета.
Дрю Бэрримор с телефоном
Пожалуй, самым известным фильмом, где Дрю Бэрримор можно увидеть с телефонной трубкой, является «Крик». Но если считать количество кадров в одной картине, в которых актриса разговаривает по телефону, то здесь фаворитом становится лента «На расстоянии любви». Впрочем, и в других фильмах Бэрримор не прочь с кем-нибудь пообщаться по мобильному.
Танцы Джона Траволты
Джон
После успеха картины актеру стали поступать предложения от разных режиссеров. В том числе они хотели видеть в своих фильмах, как Траволта демонстрирует танцевальные способности.
Белая майка Эдварда Нортона
© Fight Club / 20th Century Fox © American History X / New Line Cinema © The Incredible Hulk / Marvel Studios © Down in the Valley / ThinkFilm
Наблюдательные зрители могли заметить, что Эдварда Нортона часто можно увидеть на экране в белой майке. С чем связано такое завидное постоянство, неясно. Однако зная этот факт, теперь вы можете с любопытством пересматривать его картины и подмечать мелькнувшую в кадре белую майку. Мы насчитали как минимум шесть фильмов, сколько получится у вас?
Одинаковый образ Дженнифер Энистон
© Cougar Town / ABC © The Bounty Hunter / Columbia Pictures © Wanderlust / Alliance Films © Just Go with It / Columbia Pictures
Еще будучи задействованной в сериале «Друзья», Дженнифер Энистон нашла свой стиль в прическе и одежде, которого придерживается до сих пор. Безусловно, он ей очень идет, и выглядит она превосходно. Но порой бывает сложно со 100-процентной уверенностью сказать, какой кадр из какого фильма.
Порезы Тома Круза
© Mission: Impossible III / Paramount Pictures © Oblivion / Universal Pictures © Jack Reacher: Never Go Back / Paramount Pictures © Mission: Impossible - Rogue Nation / Paramount Pictures
Роли Тома Круза подразумевают, что его лицо будет так или иначе повреждено после всех приключений, в которые попадает сыгранный им персонаж. Однако внимательные зрители стали замечать одну странную особенность: порезы всегда имеют одно и то же расположение. Чаще всего страдают правая щека и нос. Левая сторона лица остается в целости и сохранности.
Есть ли у вас еще примеры подобного постоянства?