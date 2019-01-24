11 актеров, о которых Голливуд не хочет вспоминать

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Достичь славы нелегко, удержать ее еще сложнее. Известные актеры знают об этом не понаслышке, ведь конкуренция в Голливуде очень велика. Ежегодно американскую «фабрику грез» пытаются покорить тысячи молодых дарований в надежде получить роль в фильме и стать популярным. Удается это лишь самым талантливым и упорным.

AdMe.ru решил вспомнить голливудских знаменитостей, которые прославились своими яркими ролями, а потом надолго пропали с киноэкранов.

1. Деми Мур

Деми Мур регулярно мелькает в светских хрониках: то из-за развода с Брюсом Уиллисом и брака с Эштоном Кутчером, который младше ее на 16 лет, то из-за многочисленных пластических операций, то из-за расставания с Кутчером. Карьера Мур в кино не столь насыщенна. Самой заметной ее работой стал фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи. После были «Стриптиз» и «Солдат Джейн», за которые Мур дважды получила антипремию «Золотая малина» как худшая актриса. Во всех следующих фильмах ей доставались лишь роли второго плана.

2. Тоби Магуайр

Роль Питера Паркера в фильме «Человек-паук» сделала Тоби Магуайра голливудской звездой первого эшелона, а его поцелуй с Кирстен Данст занял прочное место в списке культовых любовных сцен. Позже актер снялся в двух продолжениях «Человека-паука», однако в последующих частях франшизы его место занял другой актер. Магуайр в таких крупных проектах больше не появлялся. Единственное исключение — фильм «Великий Гэтсби», где актеру досталась роль рассказчика Ника Кэррауэя.

3. Джессика Альба

Прорывом Джессики Альбы на телевидении стала главная роль в сериале «Темный ангел» Джеймса Кэмерона, а самой известной ее киноработой — роль стриптизерши в культовом фильме Роберта Родригеса «Город грехов». Впоследствии Джессика снялась в нескольких романтических комедиях, боевике «Мачете» и триллере «Убийца внутри меня». Последний был неплохо встречен критиками, однако до популярности «Города грехов» все же не дотягивал. Впрочем, это не помешало Альбе регулярно занимать строчки в рейтингах самых сексуальных женщин планеты. В последние годы актриса сосредоточилась на бизнесе. В 2011-м она стала соосновательницей компании The Honest Company, занимающейся производством экологичных потребительских товаров, а в 2016-м попала в список самых богатых предпринимателей США моложе 40 лет по версии Forbes.

4. Тейлор Лотнер

С выходом знаменитой киносаги «Сумерки» девушки всего мира разделились на два лагеря: одни тайно мечтали о загадочном вампире в исполнении Роберта Паттинсона, другие — об обаятельном оборотне, которого сыграл Тейлор Лотнер. Сцены, где последний появляется без рубашки, уж точно не оставили равнодушными ни тех, ни других. Увы, в отличие от коллег по «Сумеркам», Лотнеру так и не удалось закрепиться в большом кино: фильмы с его участием были практически не замечены зрителями.

5. Керри-Энн Мосс

Вышедший на экраны в 1999 году фильм «Матрица» мгновенно стал культовым, а Керри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити, проснулась знаменитостью. Впоследствии Мосс снялась в двух сиквелах «Матрицы», а также приняла участие в нескольких фильмах киновселенной Marvel и других проектах, но роль Тринити так и осталась главной в карьере актрисы.

6. Зак Галифианакис

Фильм «Мальчишник в Вегасе» с участием Зака Галифианакиса стал суперхитом и занял 10-ю строчку в списке самых кассовых фильмов 2009 года. Продолжение превзошло 1-ю часть, собрав в прокате более $ 500 мл. Благодаря этому Галифианакис стал настоящей звездой, однако после «Мальчишника» столь же ярких ролей в его карьере не было.

7. Хелен Хант

Хелен Хант — обладательница 4 премий «Эмми» и 3 «Золотых глобусов», которые она получила за роль в популярном в 1990-х сериале «Без ума от тебя». На волне популярности последнего Хелен пригласили на главную роль в романтической комедии «Лучше не бывает», за которую актриса удостоилась «Оскара». Казалось бы, столь внушительный список наград сулил ей огромный успех в Голливуде, но, несмотря на это, ко всем последующим ролям Хант критики отнеслись довольно прохладно. Единственной заметной работой актрисы за последнее время стал фильм «Суррогат», вышедший в 2012 году.

8. Маколей Калкин

Маколей Калкин — в каком-то смысле настоящий феномен. Принесшая ему бешеную популярность комедия «Один дома» вышла на экраны почти 30 лет назад. Тем не менее Калкин продолжает появляться на страницах светских хроник, а мир с интересом следит за непростой жизнью, взлетами и падениями актера. Рождественская магия, не иначе.

9. Джессика Бил

Карьера Джессики Бил на телевидении началась с сериала «Седьмое небо», где она сыграла старшую дочь протестантского священника из Калифорнии. Главным ее кинопроектом стала роль в фильме «Иллюзионист», где Бил сыграла возлюбленную иллюзиониста Эйзенхайма. Увы, это не помогло актрисе закрепиться в Голливуде, где ей достаются не слишком заметные роли. К слову, на телевидении карьера Джессики успешней: в 2017 году вышел сериал «Грешница» с ее участием, за который актриса была номинирована на «Золотой глобус».

10. Элайджа Вуд

Элайджу Вуда нельзя назвать актером одной роли: он снимался во многих проектах, в числе которых популярные фильмы "Вечное сияние чистого разума" и "Хулиганы", сериалы "Уилфред" и "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли". И все же для миллионов зрителей по всему миру актер в первую очередь ассоциируется с персонажем из культовой трилогии "Властелин колец".

11. Меган Фокс

Как и Джессика Альба, Меган Фокс регулярно попадает в рейтинги самых привлекательных и желанных женщин в мире. Подобными успехами в кино актриса похвастаться не может. Самыми кассовыми фильмами с ее участием стали фантастический боевик "Трансформеры" и его сиквел. После выхода 2-й части "Трансформеров" актриса покинула проект. Поговаривают, что причиной этого стал ее непростой характер и резкие высказывания в адрес режиссера фильма Майкла Бэя. Как бы то ни было, сейчас Меган уже не так охотно зовут на съемки.