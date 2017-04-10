11 актеров массовки, которые оказались слишком круты для своей роли

Ребята из массовки должны делать что-то очень простое, при этом не смотреть в камеру и вести себя естественно. Но некоторые считают маленькую роль отличным шансом проявить себя.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть, как зажигают актеры массовки. Кажется, они всерьез решили переиграть главных героев. И у многих это получилось! Во всяком случае внимание на них обратили.

Звездный путь (сериал, 1966–1969)

Этот парень нашел какой-то новый способ управления космическим кораблем. Видимо, человечество еще не готово понять столь сложные технологии.

«Главное — сделать что-то необычное, эффектное и запоминающееся», — подумал парень на заднем плане и решил подмести... воздух.

Мужчина просто не может скрыть радость от происходящего на ринге. Его танец — лучшее тому подтверждение.

«На него не смотри, на меня смотри! И вообще, режиссер, давай скорее снимай, мне нужно в туалет». Этот мальчик знал, как стать королем кадра.

Главное — красиво кинуть оружие, и неважно, что не вовремя, зато с чувством.

Парень на заднем плане настолько крут, что дерется с призраком.

Если хотите привлечь к себе внимание, просто бросьте собаку в воду. Готово! Никто уже не смотрит на главного героя.

Этот кот, испугавшийся неожиданного (для него) взрыва, показал всю гамму эмоций лучше любого актера. Бонд точно отдыхает.

Будьте счастливы, излучайте радость и добро, даже если по сюжету вы бежите в воду, кишащую акулами.

Происходит что-то ужасное, но лишь один парень на из толпы продолжает излучать оптимизм. Железная выдержка!

В этой сцене герой Сэмюэла Джексона — баскетбольный тренер — только что отменил тренировки. Одного парня этот факт очень сильно обрадовал. Так сильно, что он даже затмил главного актера в фильме. Вот это талант!

Фото на превью MTV Films

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2 Комментарии
  • 10 апреля 2017
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