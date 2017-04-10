11 актеров массовки, которые оказались слишком круты для своей роли

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Ребята из массовки должны делать что-то очень простое, при этом не смотреть в камеру и вести себя естественно. Но некоторые считают маленькую роль отличным шансом проявить себя.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть, как зажигают актеры массовки. Кажется, они всерьез решили переиграть главных героев. И у многих это получилось! Во всяком случае внимание на них обратили.