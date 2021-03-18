11 актеров, которые такое выдали на кастинге, что режиссер сказал «да» от неожиданности

Один из важнейших этапов в создании нового фильма — подбор актеров. Для каждого режиссера этот процесс индивидуальный и кропотливый, и помимо артистического таланта решающим фактором может стать в прямом смысле что угодно. Нередко во время кастинга случаются совсем уж неожиданные и курьезные вещи. И со временем они могут стать той самой историей, о которой с улыбкой будут рассказывать и создатели фильма, и сами актеры.

Сегодня мы в AdMe.ru решили узнать, что, кроме таланта, помогло хорошо знакомым нам актерам получить заветную роль. И, признаемся, мы оказались под впечатлением от смелости некоторых (чего стоит одно только стремление Энн Хэтэуэй сняться в «Дьявол носит Prada»).

Эмилия Кларк и «Игра престолов»

Наверное, все согласятся, что представить «Игру престолов» без Эмилии Кларк в роли Дейенерис Таргариен довольно трудно. Вот только изначально она вовсе не была основным кандидатом на роль. Кларк понимала, что прослушивание было ее единственным шансом. Она так сильно хотела роль, что была готова на все, поэтому когда Дэвид Бениофф пошутил, попросив ее станцевать, Кларк восприняла его слова совершенно серьезно. В итоге у нее получился некий гибрид испуганного цыпленка и робота. Видимо, вышло у нее впечатляюще.

Энн Хэтэуэй и «Дьявол носит Prada»

Энн Хэтэуэй, исполнившая роль Энди Сакс в фильме «Дьявол носит Prada», призналась, что она была девятой претенденткой на эту роль (одной из первых кандидаток была Рэйчел Макадамс, которая позже сама отказалась сниматься в фильме). После встречи с руководителями проекта Энн вывела на песке в маленьком дзен-садике на столе фразу «наймите меня», чтобы привлечь их внимание. В итоге она добилась своего. «Я заполучила эту роль. Держитесь и никогда не сдавайтесь!»

Николай Костер-Вальдау и «Другая женщина»

Николай Костер-Вальдау, знакомый всем по роли Джейме Ланнистера из «Игры престолов», появлялся также в американской комедии «Другая женщина». В фильме есть сцена, где персонажу подсыпают слабительное, что приводит к курьезным последствиям в общественном месте. Режиссер Ник Кассаветис хотел убедиться, что у Николая получится воспроизвести все реалистично, и попросил его отыграть именно эту сцену на кастинге. Вдобавок ко всему собеседование проходило по скайпу, что делало всю ситуацию еще более нелепой. Костер-Вальдау упомянул, что этот опыт был даже веселее, чем его роль в «Игре престолов».

Джейсон Момоа и «Игра престолов»

Когда Джейсон Момоа проходил кастинг на роль Кхала Дрого из «Игры престолов», ему пришлось изрядно попотеть. Дело в том, что персонаж Дрого не такой уж и разговорчивый, и в сценарии не было точно прописано, как лучше его изобразить. Момоа решил пойти на риск: он предложил исполнить танец воина. К счастью, риск окупился, и танец обеспечил Момоа роль всеми любимого Кхала.

Кит Харингтон и «Игра престолов»

На этом список актеров, впечатливших создателей «Игры престолов», не заканчивается. Сейчас нам сложно представить на месте Джона Сноу кого-то, кроме черноволосого и кудрявого Кита Харингтона. Но когда он еще начинающим актером пробовался на роль, создатели сериала даже не предполагали, с каким ангелочком имели дело. Харингтону, по его словам, помогла одна незначительная деталь: накануне днем он заступился за свою девушку в Макдоналдсе и пришел на кастинг с синяком под глазом. Вероятно, это и привлекло внимание режиссеров и повлияло на судьбу его будущего образа.

Джерард Батлер и «Дракула 2000»

В 2000 году на экраны вышел фильм под названием «Дракула 2000» с Джерардом Батлером в главной роли. На пробах перед Батлером стояла задача создать выдающийся образ на фоне многообразных Дракул из других фильмов. Ради этого он пошел на шаг, который обычно не приветствуется на прослушиваниях: он надел парик и искусственные клыки. Батлер выглядел так, словно не мылся несколько месяцев, но его игра оказалась настолько драматичной, что он добился своего и получил роль Дракулы.

Кристен Стюарт и «Сумерки»

Режиссер «Сумерек» призналась, как выбрала Кристен Стюарт на роль Беллы — достаточно было одного взгляда. Дело в том, что она заметила, с какой страстью Кристен смотрит на Эмиля Хирша в ранней версии фильма «В диких условиях». По словам Кэтрин Хардвик, Стюарт удивительным образом передавала эмоции — мощно и в то же время не переусердствуя. Хардвик поняла, что это именно тот взгляд, который должен быть у Беллы, и тут же решила полететь встречать актрису.

Хэлли Берри и «Тропическая лихорадка»

Хэлли Берри, лауреат премии «Оскар», пришла в кино из модельной индустрии, и, следует отметить, это совсем не облегчило ей дело. Ее не воспринимали как серьезную актрису. Чтобы получить свою первую настоящую роль, ей пришлось буквально убедить режиссера взять ее. Спайк Ли не хотел нанимать ее на роль Вивиан в фильме «Тропическая лихорадка». Но Хэлли была настойчивой — она заявила, что хочет эту роль, смыла весь макияж, чтобы войти в образ, и зачитала свою часть так, что не оставила Спайку Ли выбора — место было ее.

Райан Гослинг и «Дневник памяти»

Райан Гослинг был выбран на роль для «Дневника памяти» вовсе не потому, что он талантлив или горяч, а из-за — барабанная дробь — его «заурядной» внешности (но, признаться, мы с этим определением никак не можем согласиться). Актер рассказал, что режиссер Ник Кассаветис оказал ему честь сыграть Ноя, потому что, по словам режиссера, Гослинг был не такой, как все. Кассаветис заявил ему, что он хочет, чтобы Райан сыграл эту роль, потому что он не похож на других молодых актеров Голливуда, он обычный, ничем не примечательный паренек.

Риз Ахмед и «Изгой-один»

Еще один актер, который выложился по полной, чтобы получить роль, это Риз Ахмед, сыгравший в фильме «Изгой-один». Режиссер Гарет Эдвардс попросил Ахмеда отправить ему запись пробы и дал ему свой личный адрес электронной почты. «Это было большой ошибкой», — вспоминает Риз. Он начал заваливать Гарета записями, где он экспериментировал с костюмами и акцентами. Когда режиссер наконец с ним связался, Ахмед подумал, что речь пойдет о судебном запрете. Но все обернулось как нельзя лучше: необходимости в отправке дополнительных записей больше не было.

Марго Робби и «Волк с Уолл-стрит»

На пробах для фильма «Волк с Уолл-стрит» Марго Робби должна была поцеловать Леонардо Ди Каприо. Но внезапно она поняла, что поцелуем никого не впечатлить. Вместо этого Марго подошла к Лео и одарила его звонкой пощечиной. Комната погрузилась в тишину. Но в итоге это оказалось лучшим решением, которое Марго могла принять за то короткое время, что у нее было, чтобы впечатлить наблюдающих. «Такой шанс выпадает раз в жизни, нужно просто не упустить его», — сказала она.