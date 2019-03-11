11 актеров, которые сыграли героев значительно младше себя

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Хорошим актерам все под силу, и даже время им не помеха. В этом заключается магия кино: можно увлечь зрителей реалистичной картинкой, и они забудут о том, что на экране вымышленные персонажи. Которых к тому же часто играют актеры намного старше их.