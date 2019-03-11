11 актеров, которые сыграли героев значительно младше себя
Хорошим актерам все под силу, и даже время им не помеха. В этом заключается магия кино: можно увлечь зрителей реалистичной картинкой, и они забудут о том, что на экране вымышленные персонажи. Которых к тому же часто играют актеры намного старше их.
AdMe.ru выяснил, какие взрослые актеры смогли гармонично перевоплотиться в подростков.
1. Майкл Дж. Фокс — Марти Макфлай (Назад в будущее, 1985)
2. Райан Рейнольдс — Крис Брендер (Просто друзья, 2005)
3. Пол Уэсли — Стефан Сальваторе (Дневники вампира, 2009)
4. Дейн Дехан — Джейсон Кэнкэм (Место под соснами, 2013)
5. Эмили Кинни — Бет Грин (Ходячие мертвецы, 2010)
6. Лиа Мишель — Рэйчел Берри (Хор, 2009)
7. Ширли Хендерсон — Плакса Миртл (Гарри Поттер и тайная комната, 2002)
8. Габриель Картерис — Андреа Цукерман (Беверли-Хиллз 90210, 1990)
9. Рэйчел Макадамс — Реджина Джордж (Дрянные девчонки, 2004)
10. Бьянка Лоусон — Майя Сен-Жермен (Милые обманщицы, 2010)
11. Кейко Аджена — Лейн Ким (Девочки Гилмор, 2000)
А каких актеров, которые были старше своих экранных персонажей, знаете вы?
Фото на превью depositphotos, The Walking Dead / AMC