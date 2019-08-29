11 раз, когда в фильме появилась звезда мирового масштаба, но это заметили лишь самые внимательные

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Камео — это эпизодическая роль в кино или сериале, исполненная известным человеком. Появление знаменитости на экране часто украшает фильм и дает зрителям лишний повод улыбнуться. Актеры в таких случаях часто играют самих себя или появляются в кадре всего на пару секунд, а их участие в фильме не афишируется. Поэтому даже своих кумиров вы могли не заметить в известных кинолентах прошлых лет.

Мы в AdMe.ru решили напомнить о самых неожиданных и забавных появлениях знаменитостей в культовых фильмах последнего десятилетия.

1. Мэтт Деймон — «Тор: Рагнарек»

Третий фильм о похождениях Тора буквально пестрит отсылками к самым разным явлениям массовой культуры, а режиссер Тайка Вайтити привлек к съемкам сразу нескольких своих приятелей. Едва ли не самым ярким моментом картины стала сцена с театральным представлением, в котором роль Локи исполнил Мэтт Деймон. Кстати, пригласить в фильм Деймона предложил Крис Хемсворт — Тор. К удивлению продюсера Кевина Файги, актер сразу же согласился.

2. Том Круз — «Солдаты неудачи»

В комедии Бена Стиллера Тома Круза непросто узнать даже преданным фанатам. Актер исполнил роль лысого еврея Леса Гроссмана, тирана и матерщинника, который даже в разговоре с террористами не выбирает выражений. Сатирическое камео Круза получилось до того уморительным и убедительным, что после выхода картины интернет наводнили слухи, что создатели фильма собираются снять приквел с его героем в главной роли. Но оказалось, что это всего лишь домыслы фанатов.

3. Джимми Фэллон — «Мир юрского периода»

Телеведущие часто снимаются в фильмах в роли самих себя — Эллен Дедженерес, Джимми Киммел, Дэвид Леттерман. Вот и всеобщий любимец Америки, комик и ведущий The Tonight Show Джимми Фэллон очень органично вписался в «Мир юрского периода».

4. Нейтан Филлион — «Стражи Галактики»

Звезда культового научно-фантастического сериала «Светлячок» исполнил роль синего инопланетянина, который пытался запугать Звездного Лорда в лице Криса Пратта, когда его поместили в тюрьму. Конечно, с таким гримом узнать Нейтана Филлиона в фильме мало кто смог. Кстати, в съемках второй части фильма «Стражи Галактики» Филлион также принял участие, но, к сожалению, сцены с его персонажем впоследствии были вырезаны.

5. Синтия Никсон — «В пролете»

Синтию Никсон можно заметить в сцене, где главный герой фильма потягивает коктейли в баре, притворяясь персонажем сериала «Секс в большом городе». Когда Питер в исполнении Джейсона Сигела бормочет: «Как дела, Миранда?» (так звали персонажа Никсон в культовом сериале «Секс в большом городе»), она будто призрак появляется на заднем плане. Согласитесь, остроумию сценаристов надо отдать должное.

6. Пол Маккартни — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Легендарный «битл» сыграл в последней части пиратской франшизы дядю Джека Воробья. Выглядел Пол Маккартни практически так же, как герой Деппа: длинная борода, дреды, подкрашенные глаза и треуголка. Неудивительно, что музыканта в этом крошечном камео не признали даже поклонники.

7. Мэрилин Мэнсон — «Салем»

Мэрилин Мэнсон — настоящий мастер перевоплощений, который не перестает преподносить сюрпризы фанатам. В сумасшедшем парикмахере-хирурге из сериала «Салем» не так-то просто разглядеть эпатажного певца, хотя его готический вид чем-то и напоминает сценический образ Мэнсона.

8. Илон Маск и Джастин Теру — «Железный человек — 2»

С миллиардером Илоном Маском, которого, кстати, называют реальным прототипом Тони Старка, главный герой перекидывается парой слов перед началом гонки. Актера Джастина Теру в фильме гораздо сложнее заметить и узнать: в кадре он появляется всего на несколько секунд в образе полицейского.

9. Саймон Пегг — «Танцуй отсюда!»

В сцене, где главные герои танцуют на парковке, им сигналит автомобиль. В этом автомобиле и сидел Саймон Пегг — близкий друг и коллега Ника Фроста, который исполнил в фильме главную роль, а также написал для него сценарий. И хотя Пегг появился в кадре буквально на секунду, бросив удивленный взгляд на танцующих парней, сцена стала одной из изюминок комедии. К слову, камео по дружбе — частое явление в мире кино. Так, Адам Сэндлер и Роб Шнайдер постоянно снимают друг друга в своих фильмах.

10. Дэниел Рэдклифф — «Девушка без комплексов»

Картину под названием «Выгульщик собак» с Рэдклиффом главные герои смотрят в одной из сцен в кинотеатре. Вместе с ним в фальшивом инди-фильме снялась Мариса Томей. И все, что актеры делали в кадре, было импровизацией от начала до конца.

11. Мэтт Деймон — «Дэдпул-2»

Раз уж Мэтт Деймон открыл нашу подборку, закончить хотелось бы им же, ведь актер — едва ли не рекордсмен по ярким и уморительным камео. Помните неотесанного фермера с пивным пузом, который рассказывал малоприятную историю о фекалиях? Да-да, это был обладатель «Оскара» Деймон. Кстати, внимательные зрители обнаружили во второй части «Дэдпула» еще одну пасхалку, связанную с актером. В титрах его персонаж указан как Дикки Гринлиф — это имя носил Джуд Лоу в фильме «Талантливый мистер Рипли», за которого герой Деймона пытался себя выдать.