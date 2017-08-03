11 актеров, которые появились на экране даже после смерти
Многих актеров боготворят при жизни, некоторые остаются жить в памяти поклонников навсегда. И лишь избранные могут появиться на экране даже после смерти. Порой это связано с необходимостью доснять начатый фильм, а иногда цели создателей коммерческие.
AdMe.ru выбрал 11 удивительных историй «воскрешения» прославленных актеров в кино и рекламных роликах.
Брюс Ли, 1940–1973
- Съемки «Игры смерти» начались незадолго до гибели Брюса Ли. Мнения разнились, но создатели решили, что отснятого материала достаточно для выпуска картины. Она вышла в прокат через 5 лет после смерти актера.
- В недостающих сценах были использованы дублеры Ли в гриме, а также возможные на тот момент технические ухищрения. А так как технологии 70-х не выдерживают никакой критики, в одной из сцен на дублере можно увидеть лицо Брюса Ли, вырезанное из картона.
Питер Селлерс, 1925–1980
- Еще более вопиющий случай произошел несколько лет спустя. Британец Питер Селлерс, прославившийся ролью инспектора Клузо в серии фильмов о Розовой пантере, умер до начала съемок. Но создатели решили рискнуть и выпустить новый фильм.
- Авторы монтировали роль из обрезков предыдущей картины серии и черновых кадров. Когда их не хватило, привлекли еще более ранние фрагменты. Учитывая, что дело было в начале 80-х, а серия запущена в 1963 году, в «Следе Розовой пантеры» Клузо то стареет, то молодеет, а бытовая обстановка вокруг постоянно меняется. Вдова Селлерса подала на продюсеров в суд и получила $ 1 млн за ущерб, причиненный ей и памяти ее покойного мужа.
Брэндон Ли, 1965–1993
- 28-летний актер Брэндон Ли (сын Брюса Ли) погиб на съемочной площадке «Ворона» из-за трагической случайности. Прямо во время съемки дубля, где в главного героя стреляют из пистолета, Брэндон был ранен в живот. Виной тому был неправильно подготовленный реквизит. В тот же день Ли скончался в больнице.
- Кинокадры, запечатлевшие выстрел, были изъяты полицией и уничтожены, а сцену пересняли с другим актером. В 1993 году уже существовали аккуратные технологии совмещения лиц из архивных съемок с телами дублеров, а грим облегчал работу съемочной группе. В итоге фильм «Ворон» имел огромный кассовый успех. А фигура Брэндона Ли стала культовой среди молодежи.
Оливер Рид, 1938–1999
- Оливер Рид, сыгравший в «Гладиаторе» легендарного наставника Проксимо, умер от сердечного приступа за 3 недели до окончания съемок. Ридли Скотт мог переснять все сцены Рида с другим актером, но не стал этого делать.
- Рида «воскресили» с помощью компьютерной графики, дублеров и манекена. Сцена расправы над Проксимо снята со спины (это другой актер), но голос принадлежит Риду — он вновь повторяет театральную фразу «Тени и тлен». Она появилась в фильме почти случайно.
- Во время съемок выхода Максимуса на арену Проксимо кричит ему вслед: «Мы просто тени и тлен!» Камеру тогда не выключили сразу, и Рид после этого крика задумчиво повторил «Тени и тлен...» Эпизод вырезали при монтаже, но после смерти Рида фраза показалась режиссеру идеальной, чтобы попрощаться и с актером, и с его героем. Прекрасный жест.
Лоуренс Оливье, 1907–1989
- Отдать дань уважения великому актеру решил и Керри Конран — режиссер фильма «Небесный капитан и мир будущего». По его задумке, главным антагонистом стал доктор Тотенкопф («Мертвая голова»). И злодей в конце фильма действительно оказался говорящей головой, принадлежащей почившему актеру.
- Для образа зловещего профессора была использована внешность Лоуренса Оливье — прославленного голливудского актера, скончавшегося в 1989 году. Мимику «извлекли» из архивных записей, а остальное сняли с помощью технологии захвата движений. Голос сэра Лоуренса на самом деле принадлежит другому актеру, но отличить один от другого почти невозможно.
Марлон Брандо, 1924–2004
- Марлон Брандо умер в 2004-м, а последнюю роль исполнил в 2006-м — в «Возвращении Супермена» Брайана Сингера. Для режиссера было принципиально, чтобы отцом сверхчеловека был именно Брандо — актер, сыгравший ту же роль в «Супермене» 1978 года.
- В ход пошли отснятые для оригинального фильма материалы и компьютерная графика. На YouTube есть видео о процессе создания этой технически сложной сцены. Лицо Марлона Брандо совместили с компьютерной моделью и оживили на основе черновых съемок прошлого века. Технологии века нового сделали почти невозможное — просто сравните изображение актера из фильма 1978 года и из киноленты 2006 года.
Хит Леджер, 1979–2008
- Последним — и незавершенным — фильмом Хита Леджера стал «Воображариум доктора Парнаса» Терри Гиллиама. Трагическая смерть актера поставила авторов фильма перед сложным выбором: переснять фильм полностью или пойти на ухищрения и внести изменения в сценарий.
- В команде появилась идея, что раз персонаж Леджера путешествует по магическим измерениям, то он может быть героем с тысячей лиц. И лица быстро нашлись — первым был Джонни Депп, а потом подключились Колин Фаррелл и Джуд Лоу — друзья Леджера. В итоге в «Воображариуме» можно увидеть целый звездный состав, а сам фильм стал посвящением таланту Хита Леджера.
Одри Хепберн, 1929–1993
- Ролик шоколада Galaxy (в российской версии Dove) стал одним из главных событий в мире рекламы в 2013 году. Вопросы этического характера быстро разрешили сыновья Одри Хепберн — Шон Феррер и Лука Дотти. Они заявили, что Хепберн была бы счастлива сняться в рекламе шоколада, который был одним из ее любимых лакомств.
- Работа над проектом началась с поиска дублерши знаменитой кинодивы. Специалисты старались найти кого-нибудь, кто бы внешне напоминал Одри Хепберн и обладал схожей мимикой и пластикой. В итоге дублерш было две: одна с максимально похожей фигурой, а другая напоминавшая Хепберн лицом и мимикой. Подробнее о том, как «воссоздавали» актрису, узнать можно здесь.
Культовые актрисы XX века в рекламе Dior
- Главным лицом ароматов Dior с середины 2000-х была и остается блистательная Шарлиз Терон. Именно она, по мнению компании, олицетворяет собой элегантную парфюмерную линию J’adore.
- В 2011 к ней «присоединились» Грейс Келли, Марлен Дитрих и Мэрилин Монро. Именно их лица, воссозданные с помощью графики, мелькают в ролике. Используемые образы вызвали некоторые вопросы к создателям, ведь всем доподлинно известно, что надевала Мэрилин Монро перед тем, как отправиться в постель.
Пол Уокер, 1973–2013
- Трагически погибший в автокатастрофе Пол Уокер не успел сняться во всех сценах «Форсажа-7», что, впрочем, лишь отложило релиз фильма на апрель 2015 года. В итоге авторы прибегли сразу к целому арсеналу альтернативных методов съемок.
- Во-первых, они получили доступ к архиву черновых съемок предыдущих 6 частей франшизы и использовали неопубликованные сцены с участием Пола Уокера. Во-вторых, использовали компьютерные технологии, чтобы нарисовать лицо актера. Наконец, в семью «Форсажа» официально приняли Коди и Калеба — братьев актера. Как именно они участвовали в сценах, не раскрывается, но просто взгляните на то, как Коди Уокер похож на своего брата.
- В итоге «Форсаж-7» стал самым прибыльным фильмом франшизы, а также одним из самых кассовых фильмов в истории кино. Стоит отметить и то, что авторы не убили героя Пола Уокера в фильме, а позволили ему красиво уйти в закат. Красивое посвящение Полу Уокеру от авторов «Форсажей» — официально самый просматриваемый ролик на YouTube.
Питер Кушинг, 1913–1994
- Перезапуск «Звездных войн» студией Disney наделал много шума. В том числе и благодаря уровню развития технологий, которые использует гигант киноиндустрии. Но когда речь зашла о съемках спин-оффа о борьбе повстанцев со «Звездой смерти», студия проделала просто фантастическую работу.
- Супервайзер визуальных эффектов Джон Нолл, которому принадлежит идея «Изгоя-один», предложил режиссеру Гарету Эдвардсу не брать похожего актера на роль губернатора Таркина, а сделать цифрового дублера. Эдвардс признается, что многие нервничали, узнав о подобном решении. Итог, пожалуй, превзошел все ожидания. Если вы смотрели фильм, то поймете, о чем идет речь: Таркин ничем не выдает свое цифровое происхождение.