11 актеров, которые получили неожиданную роль и сбили с толку весь интернет

Иногда выбор актерского состава может довольно сильно обескуражить зрителей. Порой отсутствие внешнего сходства с экранным персонажем ничуть не мешает артисту правдоподобно вжиться в роль. Однако бывают и такие случаи, когда слишком неожиданное кастинг-решение пагубно влияет и на карьеру актера, и на кассовые сборы фильма.

Мы в AdMe.ru решили отыскать киноленты, в которых режиссеры задействовали неожиданных актеров. А попали ли они точно в цель или ошиблись с выбором — решать вам.

Фуриоса — Аня Тейлор-Джой

Звезда сериала «Ход Королевы» Аня Тейлор-Джой получила желанную роль Фуриосы в приквеле Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». Режиссер пригласил Тейлор-Джой принять участие в съемках, несмотря на отсутствие внешнего сходства с Шарлиз Терон, сыгравшей героиню в 4-й части боевиков о Максе Рокатански. Первоначально постановщик картины планировал омолодить Терон с помощью цифровых технологий, однако позже отказался от этой затеи. Актриса в свою очередь призналась, что ей горько принимать такое решение создателей. Однако она будет всегда тепло вспоминать свою героиню и желает новой киноленте успеха.

Мариан Перл — Анджелина Джоли

В фильме «Ее сердце», основанном на реальных событиях, Анджелина Джоли играет роль французской журналистки Мариан Перл. В жизни Мариан является смуглой, кудрявой женщиной афро-кубинского и голландского происхождения. Разумеется, во время съемок Джоли носила карие линзы, парик, а ее кожа была тщательно обработана автозагаром. Однако многих зрителей возмутил тот факт, что на роль в киноленте взяли актрису другой расы.

Грин-де-Вальд — Мадс Миккельсен

Джонни Депп не появится в роли злого мага Грин-де-Вальда в 3-й части «Фантастических тварей». Основанием для этого послужили судебные разбирательства с его экс-супругой Эмбер Херд. По некоторым данным, Деппа заменит датский актер Мадс Миккельсен, наиболее известный по роли доктора Ганнибала Лектера в одноименном телесериале. Пользователи сети уже начали фантазировать на тему того, как Миккельсен будет смотреться в образе Грин-де-Вальда.

Невеста Франкенштейна — Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в киноленте «Невеста», которая расскажет историю невесты Франкенштейна. Сценарий вдохновлен классическим романом Мэри Шелли. О том, когда на экраны выйдет фильм, где Йоханссон предстанет в неожиданном амплуа, пока неизвестно. Согласно сюжету, в картине пойдет речь о женщине, созданной гениальным изобретателем. Она убегает от своего создателя и сталкивается с непростыми проблемами в человеческом мире.

Принц Адам — Венсан Кассель

Венсан Кассель снялся в роли заколдованного принца Адама во франко-немецкой киноадаптации сказки «Красавица и чудовище». На тот момент актеру было уже 48 лет. Многие зрители заметили, что Кассель явно стар для роли молодого возлюбленного Белль.

Элизабет Тейлор — Линдси Лохан

В картине «Лиз и Дик» Линдси Лохан сыграла Элизабет Тейлор. Фильм с треском провалился в прокате и получил в основном лишь отрицательные отзывы. Игра Лохан была подвергнута резкой критике, а кинолента прозвана «эпопеей жалкого недоразумения».

Генрих VIII — Джонатан Рис-Майерc

Джонатан Рис-Майерc воплотил на экране короля Генриха VIII в историческом сериале «Тюдоры». Природа наградила актера внешностью сердцееда и эталонного красавчика, чего не скажешь о британском правителе. Известно, что король страдал от ожирения и гангрены ноги.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк — Наташа Бассетт и Натан Кейес

Фильм «Бритни навсегда» освещает жизнь певицы Бритни Спирс начиная с 1998 года, когда вышел ее первый хит. Главную роль в байопике играет Наташа Бассетт, которая мало чем похожа на Спирс. А Натан Кейес, исполнивший в картине Джастина Тимберлейка, тоже не отличается сходством с музыкантом.

Сальвадор Дали — Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон сыграл 18-летнего Сальвадора Дали в биографической драме «Отголоски прошлого». Тогда актер только начинал свою карьеру и был известен по роли Седрика Диггори и слащавого вампира Эдварда из саги «Сумерки». Это неожиданное амплуа стало для Паттинсона толчком к более серьезным ролям, которые он продолжает играть по сей день.

Золушка — Чоузен Джейкобс

В новой киноадаптации «Золушки» главную роль исполнит актер-афроамериканец Чоузен Джейкобс, известный зрителям по хоррору «Оно». Фильм получит название Sneakerella, что на русский можно перевести как «Кроссолушка». Главный герой картины — молодой продавец обуви, мечтающий стать дизайнером кроссовок. Парень живет с отчимом и двумя братьями, которые не упускают возможности над ним поиздеваться. По сюжету, персонаж встречает не прекрасного принца, а дочь известного баскетболиста.