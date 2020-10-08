11 актеров, которые настолько удачно сменили амплуа, что влюбили в себя зрителей как в первый раз

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Некоторые актеры настолько талантливы, что с одинаковым энтузиазмом могут сыграть совершенно разные роли. Иногда знаменитости берут на себя смелость сняться в не свойственном им амплуа и не на шутку обескураживают поклонников. Так, вечный хороший мальчик перевоплощается в отъявленного злодея, а томная красотка — в искрометную комедийную героиню.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 11 зарубежных актеров, которые отважились на кардинально новое амплуа и открылись для зрителей с неожиданной стороны.

Гарри Ллойд («Игра престолов» и «Дивный новый мир»)

Алчный брат-тиран Дейенерис в «Игре престолов» и жаждущий справедливости и страдающий от комплекса неполноценности Бернард в «Дивном новом мире».

Итан Хоук («Общество мертвых поэтов» и «Тесла»)

Воодушевленный ученик Тодд Андерсон в «Обществе мертвых поэтов» и гениальный изобретатель Никола Тесла в одноименном байопике.

Кеннет Брана («Гарри Поттер и Тайная комната» и «Довод»)

Хвастливый преподаватель защиты от темных искусств Златопуст Локонс во второй части «Гарри Поттера» и влиятельный российский олигарх Андрей Сатор в «Доводе».

Аманда Сейфрид («Дрянные девчонки» и «Лавлэйс»)

Красивая пустышка в «Дрянных девчонках» и жертва абьюзивных отношений в биографическом фильме «Лавлэйс».

Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон» и «Евровидение: История огненной саги»)

Молодой адвокат и наследник поместья Мэттью Кроули в «Аббатстве Даунтон» и комедийный персонаж в фильме «Евровидение: История огненной саги».

Клеманс Поэзи («Гарри Поттер и Кубок огня» и «Довод»)

Утонченная волшебница Флер Делакур в «Гарри Поттере и Кубке огня» и исследователь Барбара в «Доводе».

Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс» и «Приключения Паддингтона — 2»)

Обаятельный ловелас Дэниел Кливер в «Дневнике Бриджит Джонс» и неудачливый актер Феникс Бьюкенен в «Приключениях Паддингтона — 2».

Натали Портман («V — значит вендетта» и «Храбрые перцем»)

Борец против тоталитарного режима Иви Хэммонд в ленте «V — значит вендетта» и дикарка Изабелла в фэнтезийной комедии «Храбрые перцем».

Стив Карелл («Офис» и «Красивый мальчик»)

Культовый комедийный персонаж Майкл Скотт в «Офисе» и отец подростка с надломленной судьбой в «Красивом мальчике».

Марго Робби («Волк с Уолл-стрит» и «Тоня против всех»)

Самодовольная красотка Наоми в «Волке с Уолл-стрит» и спортсменка с сильным характером в «Тоне против всех».

Роберт Паттинсон («Сумерки» и «Король»)

Томный красавчик-вампир Эдвард в «Сумерках» и экстравагантный злодей-дофин Людовик в исторической драме «Король».