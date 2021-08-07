11 актеров, которые еще долго будут вспоминать свои костюмы и грим как страшный сон

Иногда актерам для полного перевоплощения в персонажа приходится выдерживать многочасовое нанесение грима, носить неудобные и зачастую тяжелые костюмы. И нередко все это сказывается на здоровье, а сами съемки запоминаются исполнителям как самые кошмарные дни. Вы только почитайте, как страдали Дэн Стивенс, исполняя роль Чудовища, и Крис Эванс, играя Капитана Америку.

Мы в AdMe.ru разузнали, кому из актеров пришлось помучиться на съемках известных фильмов. И все из-за костюмов или грима.

1. Дэн Стивенс, «Красавица и Чудовище» (2017)

В костюме Чудовища Дэн Стивенс настолько перегревался, что ему приходилось носить специальный жилет с трубками, который между дублями подключали к холодной воде для охлаждения актера. А чтобы не истощаться от потоотделения и сохранить свою физическую форму, он ел 4 порции жаркого каждый день. А еще актеру приходилось ходить на ходулях по 12 часов в день.

2. Крис Эванс, «Первый мститель» (2011)

По стандартам супергероев костюм Капитана Америки, который Крис Эванс надевал для первого и последующих фильмов о Мстителях, вполне себе простой. Проблемы на съемках доставлял лишь облегающий шлем. Как только актер его надевал, у него тут же начинались головные боли.

3. Дэйн Дехаан, «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» (2014)

Актеру Дэйну Дехаану, сыгравшему в фильме Зеленого гоблина, приходилось носить костюм весом в 22 кг. А чтобы надеть его, приходилось прибегать к помощи электрооборудования. Да и весь процесс подготовки к съемкам занимал 3,5 часа. А финальная битва между Зеленым гоблином и Человеком-пауком, которая снималась в настоящей башне с часами, стала тяжелым испытанием для Дехаана. Во время съемок температура в помещении поднялась до 46 градусов. Членам съемочной группы были приказано между дублями выливать ведра со льдом на голову актера и его костюм.

4. Энтони Дэниелс, «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

Костюм Энтони Дэниелса — исполнителя роли робота С-3РО — состоял из частей, сделанных из стекловолокна, пластика и алюминия. Такой наряд не позволял ни делать резкие движения, ни полноценно дышать. На то, чтобы его снять или надеть, уходило 2 часа. Во время съемок костюм постоянно царапался острыми краями, а однажды из-за неисправной аккумуляторной батареи актера чуть не «запекли заживо». А химический запах краски, которой покрывали костюм, еще долго преследовал актера после съемок.

5. Патрик Стюарт, «Звездный путь: Следующее поколение» (сериал, 1987–1994)

Актеру, на протяжении 7 лет игравшему капитана Жан-Люка Пикара, приходилось носить костюм из лайкры, который был сделан на размер меньше, чтобы создать идеально гладкую и неморщинистую поверхность наряда. Это оказывало ужасную нагрузку на плечи, шею и спину. «Я возненавидел этот костюм. И мы избавились от него после второго сезона сериала, и все благодаря моему мануальному терапевту. Он предложил подать в суд на студию, если продюсеры не снимут с меня этот наряд», — отметил Патрик Стюарт в одном из интервью.

6. Шон Эстин, «Властелин колец» (2001–2003)

Актеру, исполнившему роль Сэмуайза Гэмджи, приходилось носить накладные ноги хоббита, с которыми надо было бегать и взбираться на холмы. Накладные ступни приклеивали к ногам актеров, и на это уходило более часа, в течение которого Шону Эстину и другим исполнителям хоббитов приходилось стоять. Иначе их лодыжки сгибались и накладные ступни деформировались.

А однажды актер поранил ногу стеклом. Его даже пришлось отправить на вертолете в место, где можно было бы наложить швы на рану.

7. Джон Рис-Дэвис, «Властелин колец» (2001— 2003)

Во время исполнения роли Гимли в трилогии «Властелин колец» у актера Джона Рис-Дэвиса была настолько сильная аллергическая реакция на грим, что его лицо опухало. Джон испытывал постоянную боль. Поэтому он мог сниматься только через день, чтобы у его кожи был хотя бы один «выходной» на восстановление. Когда его спросили, повторит ли он свою роль в «Хоббите», он ответил нет, так как не был уверен, что его лицо «снова способно физически выдержать такое наказание».

8. Том Фелтон, серия фильмов о Гарри Поттере

Том Фелтон хоть и не носил какие-то костюмы во время съемок в «Гарри Поттере», но и ему пришлось изрядно пострадать. Точнее, не ему, а его волосам. От природы у актера каштановые волосы, поэтому для роли Драко Малфоя ему приходилось обесцвечивать волосы каждые 10 дней, чтобы поддерживать характерную платиновую шевелюру персонажа.

9. Джефф Голдблюм, «Муха» (1986)

По сюжету этого научно-фантастического фильма ужасов главный герой, которого играет Джефф Голдблюм, постепенно трансформируется в муху. Актеру приходилось сидеть по 5 часов в ожидании, пока гримеры нанесут на его лицо и тело соответствующий макияж. А к концу фильма Джефф Голдблюм мало был похож на человека. И постоянное ношение латексного костюма, искажающих контактных линз, а также долгое нанесение грима порядком утомили актера.

10. Рон Перлман, «Хеллбой: Герой из пекла» (2004)

Чтобы сыграть супергероя, Рон Перлман носил специальный костюм из поролоновых протезов, покрывающих спину и грудь. А чтобы загримировать актера, уходило 4 часа. И такой процесс Перлман переживал каждый день. Всего для съемок артиста гримировали 86 раз.

11. Джонни Депп, «Эдвард Руки-ножницы» (1990)

Съемки фильма проходили жарким летом в Калифорнии, отчего на съемочной площадке все перегревалось. Джонни Деппу тоже пришлось несладко. Его наряд был сделан из материала, который заставлял актера еще больше потеть. Это стало понятно, когда киношники снимали сцену, в которой Эдвард бежит, — после нескольких дублей актер потерял сознание из-за теплового истощения.