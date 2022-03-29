11 актеров и актрис, которым создавала помехи их внешность

Роскошная жизнь некоторых актеров наводит на мысль о том, что им все в жизни давалось легко. Но иногда звезды делятся историями, из которых становится ясно, что не все у них было гладко, особенно в начале карьеры. Но они вышли из этих непростых ситуаций с гордо поднятой головой.

AdMe.ru расскажет о ситуациях, когда внешность актеров доставляла им большие неприятности при прослушивании на роль.

1. Хью Грант

Хью Гранту пришлось столкнуться с противоположной ситуацией. Его не хотели брать на роль Чарльза в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны», потому что сценарист Ричард Кертис считал, что он слишком привлекателен для роли главного героя. К счастью, Хью удалось попасть в актерский состав благодаря своему таланту.

2. Генри Кавилл

Сегодня странно слышать, что Генри Кавилл мог не подойти для какой-то роли. Но такое случалось, когда он делал первые шаги на актерском поприще. В 21 год он проходил пробы на главную роль в фильме о Джеймсе Бонде. Но режиссер ему отказал и посоветовал привести себя в форму на случай, если он когда-нибудь еще захочет сыграть такого персонажа, как Джеймс Бонд.

3. Мерил Стрип

Когда Мерил Стрип хотела сыграть в «Кинг-Конге», ей пришлось пережить довольно неприятный опыт. В интервью актриса рассказала, как продюсер заметил по-итальянски, обращаясь к своему сыну: «Какая некрасивая женщина». Он, конечно, не ожидал, что Мерил Стрип прекрасно поймет то, что он сказал. Она ответила: «Мне жаль, что я недостаточно красива для того, чтобы сыграть в „Кинг-Конге“».

4. Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт

Сама создательница вселенной Гарри Поттера призналась, что эта троица не подходила для воплощения на экране образов Гермионы, Гарри и Рона. Джоан Роулинг сказала, что актеры были «слишком милыми», а она совсем не так представляла себе своих героев: они должны были быть непривлекательными ботаниками.

5. Джейми Дорнан

Звезда сериала «Крах» Джейми Дорнан затмил всех. Его коллега по фильму Джиллиан Андерсон это предвидела. Однажды она сказала: «Изначально мы не собирались брать такого привлекательного человека на эту роль. Но стало ясно, что он отлично для нее подходит».

6. Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон очень хотела сняться в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Режиссер Дэвид Финчер сказал, что «Скарлетт была потрясающей и прослушивание прошло фантастически». Но, по его мнению, она была слишком «притягательно красива», а это совсем не то, что нужно для данной роли.

7. Алисия Сильверстоун

До огромного успеха, который пришел к звезде после съемок в комедии «Бестолковые», Алисия Сильверстоун пробовалась на главную роль в драматическом сериале «Моя так называемая жизнь». Несмотря на то, что один из создателей сериала сразу же хотел утвердить ее кандидатуру, сопродюсер Маршалл Херсковиц не был с ним согласен. Причиной стали внешние данные Алисии, которые не соответствовали героине — девочке-подростку. «Алисия так красива, что это не могло не повлиять на ее восприятие мира. Люди говорят ей, что она красавица, с 6 лет», — пояснил Херсковиц.

8. Джон Хэмм

Мэттью Вайнер, создатель телесериала «Безумцы», объяснил, что кое-что могло бы заставить его сомневаться в том, что Хэмм подходит для роли Дона Дрейпера: «В 2006 году красивых мужчин не брали на главные роли. Это было не в моде».

9. Вайнона Райдер

В начале карьеры у Вайноны Райдер было много взлетов и падений. Она рассказала, как однажды посреди прослушивания директор по кастингу прервал ее и сказал: «Послушай, малышка, тебе не следует быть актрисой. Ты недостаточно хороша собой. Ты должна вернуться туда, откуда пришла, и пойти в школу». Хотя в то время актрисе было всего 15–16 лет, она очень спокойно восприняла слова директора, продолжила бороться за свою мечту и, как мы знаем, все же стала известной актрисой.