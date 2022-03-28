11 актеров и актрис, которые так круто сыграли негодяев, что фанаты и в жизни стали их недолюбливать

Многие актеры, которым в кино предстоит играть отрицательные роли, с большой ответственностью подходят к глубокому изучению типажа своего персонажа, его характера и поведения. И если после выхода фильма зрители ненавидят того или иного кинозлодея, то сыгравший его актер воспринимает эти эмоции как комплимент. Правда, зрительская ненависть иногда проецируется и на настоящего человека, а не только на киноперсонажа.

Мы в AdMe.ru узнали, кто из деятелей киноискусства так убедительно сыграл негодяев, что одним своим видом вызывает у зрителей отвращение.

Имельда Стонтон (Долорес Амбридж)

Английская актриса и певица Имельда Стонтон так убедительно сыграла несносную и эгоцентричную Долорес Амбридж, что после выхода фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» люди, когда встречали ее, буквально съеживались. Настолько она умело воплотила в кино героиню романа, которую писательница Джоан Роулинг описывает как толстую, похожую на жабу женщину, с широким вялым ртом и большим бантом в волосах. За свою роль Имельда была номинирована в категории «Британская актриса второго плана» на церемонии вручения наград London Film Critics Circle Awards.

Хьюго Уивинг (агент Смит)

Агента Смита — главного антагониста франшизы «Матрица» — сыграл английский актер Хьюго Уивинг. Его зловещая манера речи, приподнятые брови и характерные черты лица сделали из агента Смита поистине пугающего, хитрого и безжалостного персонажа. В 2008 году журнал Empire назвал агента Смита 84-м величайшим киногероем всех времен.

Майкл Эмерсон (Бенджамин Лайнус)

Бенджамин Лайнус — герой сериала «Остаться в живых» — пусть и хорошо воспитан, но умеет безупречно лгать в лицо, манипулировать окружающими, а вы этого даже не заметите. Он говорит низким, бесстрастным, монотонным голосом, часто присыпая свою речь сарказмом или сухими, невеселыми шутками. Такая убедительная игра Майкла Эмерсона была высоко оценена критиками, актер также 4 раза был номинирован на премию «Эмми», а в 2009 году таки ее получил. В 2010 году Бенджамин Лайнус занял 24-е место в спецвыпуске TV Guide Network «25 величайших телевизионных персонажей всех времен». 6 лет спустя журнал Rolling Stone поставил его на 1-е место в списке «40 величайших телевизионных злодеев всех времен».

Лина Хиди (Серсея Ланнистер)

Лина Хиди, сыгравшая в «Игре престолов» хитрую, властолюбивую и амбициозную Серсею Ланнистер, рассказывала: «На одной из встреч фанаты брали автограф у Питера Динклэйджа и Эмилии Кларк, а от меня буквально шарахались или игнорировали. Фанаты давали Питеру книги для автографа, а от меня отходили, будто я собиралась их проклясть». За свою роль актриса получила высокую оценку критиков, также она была номинирована на 5 премий «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале. А в списке Rolling Stone «30 лучших злодеев „Игры престолов“» Серсея заняла первое место.

Том Уилсон (Бифф Таннен)

Том Уилсон сыграл главного отрицательного героя в трилогии «Назад в будущее» — высокого, агрессивного и глупого хулигана Биффа Таннена. Этот парень обманом или силой получает все, что хочет, запугивая других. Персонаж так прочно прилип к актеру, что у фанатов трилогии он стал вызывать негативную реакцию. Том Уилсон рассказывал: «Было много случаев, когда парни хотели толкнуть меня, видя во мне того крутого парня из „Назад в будущее“. Но в действительности я не такой крутой, ведь я просто актер». Издательство Insider поместило Биффа Таннена на 50-е место в списке лучших кинозлодеев.

Хоакин Феникс (Коммод)

В исторической драме Ридли Скотта «Гладиатор» Хоакин Феникс сыграл роль главного антагониста — римского императора Коммода, аморального, властолюбивого, озлобленного сына Марка Аврелия. За свою потрясающую игру актер получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Кэти Бэйтс (Энни Уилкс)

Кэти Бэйтс воплотила на киноэкране образ главного антагониста романа Стивена Кинга «Мизери». Энни Уилкс — хитрая, жестокая и коварная женщина, которая прячет свой злой умысел за веселым фасадом. Актриса получила за эту роль премию «Оскар» за лучшую женскую роль. А Американский институт кино включил Энни Уилкс (в исполнении Кэти Бэйтс) в свой список «100 героев и злодеев», назвав ее 17-й по значимости злодейкой в истории кино.

Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж)

Беллатриса Лестрейндж — персонаж из серии книг о Гарри Поттере. А на экране ее образ воплотила бесподобная Хелена Бонем Картер. В мегаопросе NextMovie.com о Гарри Поттере Беллатриса была признана злодеем № 1 в этой франшизе. Конечно, не последнюю роль сыграли эксцентричность актрисы и ее готическая внешность.

Билли Зейн (Каледон Хокли)

Билли Зейн сыграл в «Титанике» Каледона Хокли — высокомерного жениха Роуз. По мере развития событий он становится все более ревнивым и жестоким из-за привязанности Роуз к Джеку. Актер настолько хорошо сыграл своего персонажа, что и в жизни стал вызывать у фанатов фильма стойкую ассоциацию с Каледоном. Журналу People Билли Зейн рассказал, что чувствует одновременно и любовь, и ненависть зрителей, которые терпеть не могут его героя.

Александр Скарсгард (Перри Райт)

Александр Скарсгард в сериале «Большая маленькая ложь» сыграл отвратительного персонажа по имени Перри Райт. Он жестоко относится к своей жене и другим женщинам, будто они ненужные вещи. За свою игру актер получил премию «Золотой глобус» как лучший актер второго плана. А вот от фанатов сериала Скарсгард получил волну ненависти. Александр говорит, что после выхода сериала поклонники «Большой маленькой лжи» будто отвернулись от него.

Амриш Пури (множество персонажей)

Тот, кто хотя бы одним глазком видел старые индийские фильмы, знает этого актера. Ведь Амриш Пури — один из самых известных актеров индийского кино, играющий хитрых и бесстрашных злодеев. За некоторые свои роли актер 3 раза становился лауреатом премии Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана. Кстати, западным кинозрителям он наиболее известен как Мола Рам — персонаж голливудского фильма Стивена Спилберга «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984).