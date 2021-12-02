11 актеров и актрис, которые на всех этапах карьеры выглядели по-разному, но одинаково круто
Подъему на пьедестал всегда предшествует долгий тернистый путь. Восход на киноолимп не исключение. Прежде чем получить признание кинокритиков, стать номинантом престижных премий и поставить на полку заветную статуэтку, каждому актеру приходится усердно потрудиться. Порой на это уходит несколько десятков лет.
Редакторы AdMe.ru — заядлые киноманы. Мы решили проследить, как выглядели наши любимые актеры на заре своей карьеры, в судьбоносных ролях, и как выглядят сейчас, в своих свежих киноработах.
Натали Портман
- Мало кто знает, но первой ролью Натали Портман была вовсе не Матильда в фильме «Леон» (1994). Незадолго до официального дебюта в Леоне она была приглашена в короткометражный студенческий фильм «Развитие» (1994). Актрисе на тот момент было 13 лет.
- Натали Портман активно строила актерскую карьеру с юного возраста, что позволило ей уже в 29 лет (первой из своих коллег-ровесников) получить «Оскар» за лучшую роль. Оскароносным фильмом для нее стала картина «Черный лебедь» (2010).
- В 38 Натали Портман предстала зрителю в образе астронавта Люси в драме «Люси в небесах» (2019). Фильм оказался провальным и получил массу негативных оценок от критиков, собрав во время проката всего $ 325 950. В то время как бюджет картины составил свыше $ 21 млн.
Джим Керри
- В 1981 году зритель впервые познакомился с Джимом Керри в трагикомедии «Резиновое лицо», где актер сыграл главную роль.
- Судьбоносным для актера стал 1994 год, в котором вышли такие фильмы с его участием, как «Эйс Вентура: розыск домашних животных», «Тупой и еще тупее» и «Маска». Роль детектива Эйса Вентуры принесла Джиму Керри первые кинонаграды, а за образ «зеленой маски» актер был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль».
- Одной из последних картин, в которой зрители могли увидеть работу Джима Керри, является телевизионный сериал «Шучу» (2018–2020). В целом проект имел положительные отзывы от критиков, но по завершении второго сезона создатели решили его не продлевать.
Милла Йовович
- Милла Йовович дебютировала в мелодраме «Слияние двух лун» в 1988 году. На тот момент актрисе было всего 13 лет.
- В 1997 году мировая слава закружила актрису после совместной работы с Брюсом Уиллисом в боевике «Пятый элемент». Кстати, на роль Лилу пробовались более 3 тыс. актрис, но Милле Йовович удалось заполучить заветную роль. По ее словам, чтобы пройти пробы и впечатлить Люка Бессона, она «работала как черт».
- 18 декабря 2020 года в США состоялась премьера боевика в стиле фэнтези «Охотник на монстров», в котором Милла Йовович сыграла главную роль.
Блейк Лайвли
- Дебют Блейк Лайвли состоялся на 18-м году жизни в молодежной драме «Джинсы-талисман» (2005), где она сыграла неуловимую оторву Бриджет.
- Истинное признание зрителя актриса получила за главную роль в молодежном сериале «Сплетница», съемки которого проходили с 2007 по 2012 год. Блейк Лайвли успешно вошла в образ девушки-подростка из высшего общества, за что уже в 24 года была удостоена двух премий Teen Choice Awards за лучшую женскую роль на телевидении.
- В 2020 году на большом экране состоялась премьера фильма «Ритм-секция», в котором Блейк Лайвли предстала в непривычном для зрителя образе. На момент премьеры фильма актрисе исполнилось 33 года.
Арнольд Шварценеггер
- Арнольд Шварценеггер дебютировал на большом экране в 1970 году в фильме «Геркулес в Нью-Йорке». К слову, актер искренне сожалеет, что снялся в этой картине.
- Ключевой ролью Шварценеггера стал Терминатор в одноименном научно-фантастическом триллере, который появился на экранах в 1984 году.
- Последний раз на большом экране зритель увидел Арнольда Шварценеггера в 2019 году в фильме «Терминатор: Темные судьбы». На момент съемок последнего «Терминатора» актеру уже исполнился 71 год.
Кристен Стюарт
- Кристен Стюарт начала свою карьеру в 9-летнем возрасте, однако роли были настолько незначительны, что ее даже не упоминали в титрах. Первая серьезная роль начинающей звезде досталась в драме «Безопасность вещей» в 2001 году.
- В 2008 году Кристен Стюарт получила мировую известность благодаря роли Беллы Свон в саге «Сумерки».
- В сентябре 2021 года на Венецианском кинофестивале состоялась премьера художественного фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», в котором Кристен Стюарт сыграла леди Ди. По ее словам, роль Дианы — лучшее, что ей удавалось сыграть за всю свою актерскую карьеру.
Марго Робби
- Дебютом для Марго Робби стала эпизодическая роль, которую она сыграла в 2008 году в австралийском детективном сериале «Отдел убийств».
- Голливудская слава пришла к актрисе в 2013 году после релиза криминальной драмы «Волк с Уолл-стрит», в которой она снималась вместе с Леонардо Ди Каприо. Образ роковой обольстительницы Наоми закрепился за Марго Робби и следует за ней на протяжение всей дальнейшей актерской карьеры.
- Последняя работа Робби — роль суперзлодейки Харли Квинн в нашумевшей картине «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021). Актриса признается, что она без ума от образа Харли Квинн и готова играть ее столько, сколько потребуется.
Дакота Джонсон
- Первое появление Дакоты Джонсон состоялось в фильме «Женщина без правил» в 1999 году. На тот момент актриса была настолько юна (10 лет), что только истинный фанат сможет узнать ее в одной из дочерей главной героини. Следующее появление на экранах произошло спустя почти 10 лет: Дакота сыграла второстепенную роль в фильме «Социальная сеть» (2010).
- Мировую известность актрисе принесла роль Анастейши Стил в экранизации трилогии «Пятьдесят оттенков серого» (2015–2018). За эту роль Дакота Джонсон была номинирована премией BAFTA Rising Star.
- 3 сентября на 78-м Венецианском международном кинофестивале состоялась премьера драмы «Незнакомая дочь» (2021), в которой Дакота Джонсон сыграла одну из главных ролей. По окончании премьерного показа зрители одарили съемочную группу четырехминутными овациями.
Эмилия Кларк
- Актерская карьера Эмилии Кларк началась в 2009 году. Актриса появилась в небольшой эпизодической роли в 11-м сезоне телевизионного сериала «Врачи».
- Образ Дейенерис Таргариен из нашумевшего сериала «Игра престолов» (2011–2019) принес Эмилии Кларк мировую славу. В 2019 году она стала номинанткой премии «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале».
- В 2020 году зрители могли видеть последнюю на сегодняшний день работу Эмилии Кларк в хорроре «Инструкция по убийству». Однако участие популярной актрисы в главной роли не спасло картину от провала: рейтинг IMDb составил всего 2,3 балла из 10 возможных.
Вупи Голдберг
- Первый раз зритель увидел Вупи Голдберг в 1985 году в фильме Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей». За свой дебют актриса была номинирована на «Оскар» и получила одобрение критиков.
- Оскароносной для Вупи Голдберг стала роль экстрасенса Оды Мэй Браун в фильме 1990 года «Привидение». Интересно, что изначально эта роль не предназначалась актрисе, но исполнитель главной роли Патрик Суэйзи убедил продюсеров, что лучше Вупи Голдберг ее никто не сыграет.
- Свежую работу актрисы можно увидеть в телевизионном сериале «Крестный отец Гарлема» (2021).
Брендан Фрейзер
- Актерская карьера Брендана Фрейзера началась в 23 года. Одно из его первых появлений на экранах состоялось в драме «Виновен, пока невиновность не доказана» (1991).
- Настоящий триумф и признание зрителя, по мнению актера, принес ему фильм «Джордж из джунглей» (1997), где он сыграл привлекательно дикаря Тарзана. На тот момент ему было 29 лет.
- Свежая работа Брендана Фрейзера — Роботмен в сериале «Роковой Патруль» (2019–2021), который в прошлой жизни был автогонщиком Клиффом Стилом. Актер озвучивает фантастического персонажа и появляется в его человеческом обличье в сценах-воспоминаниях. Последний кадр сделан во время съемок второго сезона, когда актеру исполнилось 52 года.
Как вам кажется, от чего зависит успех актеров при построении своей карьеры?
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