11 актеров и актрис, которые на всех этапах карьеры выглядели по-разному, но одинаково круто

Подъему на пьедестал всегда предшествует долгий тернистый путь. Восход на киноолимп не исключение. Прежде чем получить признание кинокритиков, стать номинантом престижных премий и поставить на полку заветную статуэтку, каждому актеру приходится усердно потрудиться. Порой на это уходит несколько десятков лет.

Редакторы AdMe.ru — заядлые киноманы. Мы решили проследить, как выглядели наши любимые актеры на заре своей карьеры, в судьбоносных ролях, и как выглядят сейчас, в своих свежих киноработах.

Натали Портман

Мало кто знает, но первой ролью Натали Портман была вовсе не Матильда в фильме «Леон» (1994). Незадолго до официального дебюта в Леоне она была приглашена в короткометражный студенческий фильм «Развитие» (1994). Актрисе на тот момент было 13 лет.

Натали Портман активно строила актерскую карьеру с юного возраста, что позволило ей уже в 29 лет (первой из своих коллег-ровесников) получить «Оскар» за лучшую роль. Оскароносным фильмом для нее стала картина «Черный лебедь» (2010).

В 38 Натали Портман предстала зрителю в образе астронавта Люси в драме «Люси в небесах» (2019). Фильм оказался провальным и получил массу негативных оценок от критиков, собрав во время проката всего $ 325 950. В то время как бюджет картины составил свыше $ 21 млн.

Джим Керри

В 1981 году зритель впервые познакомился с Джимом Керри в трагикомедии «Резиновое лицо», где актер сыграл главную роль.

Судьбоносным для актера стал 1994 год, в котором вышли такие фильмы с его участием, как «Эйс Вентура: розыск домашних животных», «Тупой и еще тупее» и «Маска». Роль детектива Эйса Вентуры принесла Джиму Керри первые кинонаграды, а за образ «зеленой маски» актер был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль».

Одной из последних картин, в которой зрители могли увидеть работу Джима Керри, является телевизионный сериал «Шучу» (2018–2020). В целом проект имел положительные отзывы от критиков, но по завершении второго сезона создатели решили его не продлевать.

Милла Йовович

Милла Йовович дебютировала в мелодраме «Слияние двух лун» в 1988 году. На тот момент актрисе было всего 13 лет.

В 1997 году мировая слава закружила актрису после совместной работы с Брюсом Уиллисом в боевике «Пятый элемент». Кстати, на роль Лилу пробовались более 3 тыс. актрис, но Милле Йовович удалось заполучить заветную роль. По ее словам, чтобы пройти пробы и впечатлить Люка Бессона, она «работала как черт».

18 декабря 2020 года в США состоялась премьера боевика в стиле фэнтези «Охотник на монстров», в котором Милла Йовович сыграла главную роль.

Блейк Лайвли

Дебют Блейк Лайвли состоялся на 18-м году жизни в молодежной драме «Джинсы-талисман» (2005), где она сыграла неуловимую оторву Бриджет.

Истинное признание зрителя актриса получила за главную роль в молодежном сериале «Сплетница», съемки которого проходили с 2007 по 2012 год. Блейк Лайвли успешно вошла в образ девушки-подростка из высшего общества, за что уже в 24 года была удостоена двух премий Teen Choice Awards за лучшую женскую роль на телевидении.

В 2020 году на большом экране состоялась премьера фильма «Ритм-секция», в котором Блейк Лайвли предстала в непривычном для зрителя образе. На момент премьеры фильма актрисе исполнилось 33 года.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер дебютировал на большом экране в 1970 году в фильме «Геркулес в Нью-Йорке». К слову, актер искренне сожалеет, что снялся в этой картине.

Ключевой ролью Шварценеггера стал Терминатор в одноименном научно-фантастическом триллере, который появился на экранах в 1984 году.

Последний раз на большом экране зритель увидел Арнольда Шварценеггера в 2019 году в фильме «Терминатор: Темные судьбы». На момент съемок последнего «Терминатора» актеру уже исполнился 71 год.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт начала свою карьеру в 9-летнем возрасте, однако роли были настолько незначительны, что ее даже не упоминали в титрах. Первая серьезная роль начинающей звезде досталась в драме «Безопасность вещей» в 2001 году.

В 2008 году Кристен Стюарт получила мировую известность благодаря роли Беллы Свон в саге «Сумерки».

В сентябре 2021 года на Венецианском кинофестивале состоялась премьера художественного фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», в котором Кристен Стюарт сыграла леди Ди. По ее словам, роль Дианы — лучшее, что ей удавалось сыграть за всю свою актерскую карьеру.

Марго Робби

Дебютом для Марго Робби стала эпизодическая роль, которую она сыграла в 2008 году в австралийском детективном сериале «Отдел убийств».

Голливудская слава пришла к актрисе в 2013 году после релиза криминальной драмы «Волк с Уолл-стрит», в которой она снималась вместе с Леонардо Ди Каприо. Образ роковой обольстительницы Наоми закрепился за Марго Робби и следует за ней на протяжение всей дальнейшей актерской карьеры.

Последняя работа Робби — роль суперзлодейки Харли Квинн в нашумевшей картине «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021). Актриса признается, что она без ума от образа Харли Квинн и готова играть ее столько, сколько потребуется.

Дакота Джонсон

Первое появление Дакоты Джонсон состоялось в фильме «Женщина без правил» в 1999 году. На тот момент актриса была настолько юна (10 лет), что только истинный фанат сможет узнать ее в одной из дочерей главной героини. Следующее появление на экранах произошло спустя почти 10 лет: Дакота сыграла второстепенную роль в фильме «Социальная сеть» (2010).

Мировую известность актрисе принесла роль Анастейши Стил в экранизации трилогии «Пятьдесят оттенков серого» (2015–2018). За эту роль Дакота Джонсон была номинирована премией BAFTA Rising Star.

3 сентября на 78-м Венецианском международном кинофестивале состоялась премьера драмы «Незнакомая дочь» (2021), в которой Дакота Джонсон сыграла одну из главных ролей. По окончании премьерного показа зрители одарили съемочную группу четырехминутными овациями.

Эмилия Кларк

Актерская карьера Эмилии Кларк началась в 2009 году. Актриса появилась в небольшой эпизодической роли в 11-м сезоне телевизионного сериала «Врачи».

Образ Дейенерис Таргариен из нашумевшего сериала «Игра престолов» (2011–2019) принес Эмилии Кларк мировую славу. В 2019 году она стала номинанткой премии «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале».

В 2020 году зрители могли видеть последнюю на сегодняшний день работу Эмилии Кларк в хорроре «Инструкция по убийству». Однако участие популярной актрисы в главной роли не спасло картину от провала: рейтинг IMDb составил всего 2,3 балла из 10 возможных.

Вупи Голдберг

Первый раз зритель увидел Вупи Голдберг в 1985 году в фильме Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей». За свой дебют актриса была номинирована на «Оскар» и получила одобрение критиков.

Оскароносной для Вупи Голдберг стала роль экстрасенса Оды Мэй Браун в фильме 1990 года «Привидение». Интересно, что изначально эта роль не предназначалась актрисе, но исполнитель главной роли Патрик Суэйзи убедил продюсеров, что лучше Вупи Голдберг ее никто не сыграет.

Свежую работу актрисы можно увидеть в телевизионном сериале «Крестный отец Гарлема» (2021).

Брендан Фрейзер



Актерская карьера Брендана Фрейзера началась в 23 года. Одно из его первых появлений на экранах состоялось в драме «Виновен, пока невиновность не доказана» (1991).

Настоящий триумф и признание зрителя, по мнению актера, принес ему фильм «Джордж из джунглей» (1997), где он сыграл привлекательно дикаря Тарзана. На тот момент ему было 29 лет.

Свежая работа Брендана Фрейзера — Роботмен в сериале «Роковой Патруль» (2019–2021), который в прошлой жизни был автогонщиком Клиффом Стилом. Актер озвучивает фантастического персонажа и появляется в его человеческом обличье в сценах-воспоминаниях. Последний кадр сделан во время съемок второго сезона, когда актеру исполнилось 52 года.