100 великих советских фильмов, которые нужно обязательно показать будущему поколению
Мы знаем наизусть сюжеты советских фильмов, но готовы их смотреть снова и снова. Глядя в зеркало, хотя бы раз вспоминали мантру Нади Клюевой из ленты «Самая обаятельная и привлекательная». А если слышим песню Леночки Крыловой «Пять минут», то подпеваем с улыбкой на лице. В этих кинокартинах нет ярких спецэффектов или дорогих декораций. Но они вызывают у нас гордость за культурное наследие своей страны, которое так бережно храним для будущих поколений.
AdMe.ru составил список фильмов СССР с самым высоким рейтингом по оценкам обычных людей. Соберитесь всей семьей на выходных и пересмотрите любимые ленты.
- Подкидыш, 1939
- Весна, 1947
- Максим Перепелица, 1955
- Солдат Иван Бровкин, 1955
- Весна на Заречной улице, 1956
- Карнавальная ночь, 1956
- Высота, 1957
- Летят журавли, 1957
- Тихий Дон, 1957
- Девушка без адреса, 1958
- Неподдающиеся, 1959
- Судьба человека, 1959
- Вечера на хуторе близ Диканьки, 1961
- Пес Барбос и необычный кросс, 1961
- Полосатый рейс, 1961
- Человек-амфибия, 1961
- Девчата, 1962
- Иваново детство, 1962
- Королева бензоколонки, 1962
- Приходите завтра..., 1962
- Королевство кривых зеркал, 1963
- Три плюс два, 1963
- Я шагаю по Москве, 1963
- Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен, 1964
- Морозко, 1964
- Сказка о потерянном времени, 1964
- Война и мир, 1965
- Операция «Ы» и другие приключения Шурика, 1965
- Берегись автомобиля, 1966
- Кавказская пленница, 1966
- Неуловимые мстители, 1966
- Республика ШКИД, 1966
- Вий, 1967
- Огонь, вода и... медные трубы, 1967
- Свадьба в Малиновке, 1967
- Бриллиантовая рука, 1968
- Доживем до понедельника, 1968
- Зигзаг удачи, 1968
- Золотой теленок, 1968
- Три тополя на Плющихе, 1968
- Белое солнце пустыни, 1969
- Варвара-краса, длинная коса, 1970
- Джентльмены удачи, 1971
- Офицеры, 1971
- Старики-разбойники, 1971
- ...А зори здесь тихие, 1972
- Большая перемена, 1972
- Солярис, 1972
- В бой идут одни старики,1973
- Вечный зов, 1973–1983
- Иван Васильевич меняет профессию, 1973
- Калина красная, 1973
- Мачеха, 1973
- Невероятные приключения итальянцев в России, 1973
- Семнадцать мгновений весны, 1973
- Свой среди чужих, чужой среди своих, 1974
- Афоня, 1975
- Здравствуйте, я ваша тетя!, 1975
- Ирония судьбы, или С легким паром!, 1975
- Они сражались за Родину, 1975
- Приключения Буратино, 1975
- Старший сын,1975
- Белый Бим Черное ухо, 1976
- Два капитана, 1976
- Подранки, 1976
- 12 стульев, 1976
- Мимино,1977
- Про Красную Шапочку,1977
- Служебный роман, 1977
- Место встречи изменить нельзя, 1978
- По семейным обстоятельствам, 1978
- Обыкновенное чудо, 1978
- Уроки французского, 1978
- Д’Артаньян и три мушкетера,1979
- Гараж, 1979
- Москва слезам не верит, 1979
- Осенний марафон, 1979
- Приключения Электроника, 1979
- Тот самый Мюнхгаузен, 1979
- Экипаж, 1979
- Вам и не снилось, 1980
- Мужики!.., 1981
- Родня, 1981
- Вокзал для двоих, 1982
- Покровские ворота, 1982
- Белые росы, 1983
- Мэри Поппинс, до свидания, 1983
- Чучело, 1983
- Гостья из будущего, 1984
- Жестокий романс, 1984
- Карнавал, 1981
- Любовь и голуби, 1984
- Иди и смотри, 1985
- Самая обаятельная и привлекательная, 1985
- Кин-Дза-Дза!, 1986
- Курьер, 1986
- Гардемарины, вперед!, 1987
- Завтра была война, 1987
- Человек с бульвара Капуцинов, 1987
- Собачье сердце, 1988
Какие любимые фильмы вы бы добавили в список?
Фото на превью Белые росы / Беларусьфильм
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