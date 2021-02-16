100 великих советских фильмов, которые нужно обязательно показать будущему поколению

Мы знаем наизусть сюжеты советских фильмов, но готовы их смотреть снова и снова. Глядя в зеркало, хотя бы раз вспоминали мантру Нади Клюевой из ленты «Самая обаятельная и привлекательная». А если слышим песню Леночки Крыловой «Пять минут», то подпеваем с улыбкой на лице. В этих кинокартинах нет ярких спецэффектов или дорогих декораций. Но они вызывают у нас гордость за культурное наследие своей страны, которое так бережно храним для будущих поколений.