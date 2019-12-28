100 лучших фильмов десятилетия, которым стоит посвятить вечера на каникулах
Каникулы и выходные — отличное время для просмотра фильмов, чтения книг и для всего остального, на что в будние рабочие дни просто не остается времени. Особенно сейчас, когда на пороге уже новое десятилетие, можно посмотреть, что же интересного и запоминающего произошло в уходящей декаде.
Мы в AdMe.ru решили посвятить каникулы просмотру лучших фильмов уходящего десятилетия. И как раз сайт IMDb составил внушительный список киношедевров последней декады. Многое из этой подборки мы уже видели, а что-то посмотрим впервые на приближающихся каникулах. Делимся списком с вами. Наверняка вы тоже пропустили что-нибудь интересное из кинематографа 2010-х.
© Looper / Endgame Entertainment © Carol / Goldcrest Films International © The Help / DreamWorks © Toy Story 3 / Walt Disney Pictures © American Hustle / Columbia Pictures © Moneyball / Columbia Pictures
100. Афера по-американски (2013) — Дэвид О. Расселл
99. Заклятие (2013) — Джеймс Ван
98. Охота на дикарей (2016) — Тайка Вайтити
97. Звездные войны: Пробуждение силы (2015) — Джей Джей Абрамс
96. Петля времени (2012) — Райан Джонсон
95. Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017) — Мартин Макдонах
94. Шпион, выйди вон! (2011) — Томас Альфредсон
93. Миссия невыполнима: Протокол «Фантом» (2011) — Брэд Бёрд
92. Армагеддец (2013) — Эдгар Райт
91. Линкольн (2012) — Стивен Спилберг
90. Ярость (2014) — Дэвид Эйер
89. Ветреная река (2017) — Тейлор Шеридан
88. Рейд-2 (2014) — Гарет Эванс
87. Первый мститель: Противостояние (2016) — Энтони Руссо, Джо Руссо
86. Прочь (2017) — Джордан Пил
85. Прислуга (2011) — Тейт Тейлор
84. Как приручить дракона (2010) — Дин Деблуа, Крис Сандерс
83. Отверженные (2012) — Том Хупер
82. Артист (2011) — Мишель Хазанавичус
81. Проект «Флорида» (2017) — Шон Бэйкер
80. Далласский клуб покупателей (2013) — Жан-Марк Валле
79. Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014) — Брайан Сингер
78. Бёрдмэн (2014) — Алехандро Гонсалес Иньярриту
77. Комната (2015) — Леонард Абрахамсон
76. Омерзительная восьмерка (2015) — Квентин Тарантино
75. Форма воды (2017) — Гильермо дель Торо
74. Кэрол (2015) — Тодд Хейнс
73. Молчание (2016) — Мартин Скорсезе
72. Человек, который изменил все (2011) — Беннетт Миллер
71. Девушка с татуировкой дракона (2011) — Дэвид Финчер
70. Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II (2011) — Дэвид Йейтс
69. Голос монстра (2016) — Хуан Антонио Байона
68. Убийца (2015) — Дени Вильнёв
67. 007: Координаты «Скайфолл» (2012) — Сэм Мендес
66. Стив Джобс (2015) — Дэнни Бойл
65. Тайна Коко (2017) — Ли Анкрич, Эдриан Молина
64. Лев (2016) — Гарт Дэвис
63. Драйв (2011) — Николас Виндинг Рефн
62. Малыш на драйве (2017) — Эдгар Райт
61. Мой парень — псих (2012) — Дэвид О. Расселл
60. Любой ценой (2016) — Дэвид Маккензи
59. Из машины (2014) — Алекс Гарленд
58. Стражи Галактики (2014) — Джеймс Ганн
57. Гравитация (2013) — Альфонсо Куарон
56. Полночь в Париже (2011) — Вуди Аллен
55. Леди Бёрд (2017) — Грета Гервиг
54. Лунный свет (2016) — Барри Дженкинс
53. Капитан Филлипс (2013) — Пол Гринграсс
52. Вселенная Стивена Хокинга (2014) — Джеймс Марш
51. Планета обезьян: Революция (2014) — Мэтт Ривз
50. Жизнь Пи (2012) — Энг Ли
49. Цель номер один (2012) — Кэтрин Бигелоу
48. Марсианин (2015) — Ридли Скотт
47. Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) — Кристофер Нолан
46. Горе-творец (2017) — Джеймс Франко
45. Мстители (2012) — Джосс Уидон
44. Игра на понижение (2015) — Адам Маккей
43. Мастер (2012) — Пол Томас Андерсон
42. Назови меня своим именем (2017) — Лука Гуаданьино
41. Шпионский мост (2015) — Стивен Спилберг
40. Хорошо быть тихоней (2012) — Стивен Чбоски
39. Грань будущего (2014) — Даг Лайман
38. Скрытые фигуры (2016) — Тед Мелфи
37. Она (2013) — Спайк Джонз
36. Стрингер (2014) — Дэн Гилрой
35. Капитан Фантастик (2016) — Мэтт Росс
34. Королевство полной луны (2012) — Уэс Андерсон
33. Выживший (2015) — Алехандро Гонсалес Иньярриту
32. По соображениям совести (2016) — Мел Гибсон
31. Операция Арго (2012) — Бен Аффлек
30. Призрачная нить (2017) — Пол Томас Андерсон
29. Небраска (2013) — Александр Пэйн
28. Перед полуночью (2013) — Ричард Линклейтер
27. Прибытие (2016) — Дени Вильнёв
26. Социальная сеть (2010) — Дэвид Финчер
25. Логан: Росомаха (2017) — Джеймс Мэнголд
24. Ла-Ла Ленд (2016) — Дэмьен Шазелл
23. Одержимость (2014) — Дэмьен Шазелл
22. Древо жизни (2011) — Терренс Малик
21. Джанго освобожденный (2012) — Квентин Тарантино
20. В центре внимания (2015) — Том Маккарти
19. Король говорит! (2010) — Том Хупер
18. 12 лет рабства (2013) — Стив Маккуин
17. Игра в имитацию (2014) — Мортен Тильдум
16. Бегущий по лезвию 2049 (2017) — Дени Вильнёв
15. Исчезнувшая (2014) — Дэвид Финчер
14. Черный лебедь (2010) — Даррен Аронофски
13. Дюнкерк (2017) — Кристофер Нолан
12. Головоломка (2015) — Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен
11. Отрочество (2014) — Ричард Линклейтер
10. Патерсон (2016) — Джим Джармуш
9. История игрушек: Большой побег (2010) — Ли Анкрич
8. Начало (2010) — Кристофер Нолан
7. Манчестер у моря (2016) — Кеннет Лонерган
6. Твое имя (2016) — Макото Синкай
5. Безумный Макс: Дорога ярости (2015) — Джордж Миллер
4. Волк с Уолл-стрит (2013) — Мартин Скорсезе
3. Интерстеллар (2014) — Кристофер Нолан
2. Отель «Гранд Будапешт» (2014) — Уэс Андерсон
1. Пленницы (2013) — Дени Вильнёв
Что из этого вы смотрели? Или, может, у вас есть свои номинанты на фильмы десятилетия?
Фото на превью eastnews