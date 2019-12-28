100 лучших фильмов десятилетия, которым стоит посвятить вечера на каникулах

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Каникулы и выходные — отличное время для просмотра фильмов, чтения книг и для всего остального, на что в будние рабочие дни просто не остается времени. Особенно сейчас, когда на пороге уже новое десятилетие, можно посмотреть, что же интересного и запоминающего произошло в уходящей декаде.

Мы в AdMe.ru решили посвятить каникулы просмотру лучших фильмов уходящего десятилетия. И как раз сайт IMDb составил внушительный список киношедевров последней декады. Многое из этой подборки мы уже видели, а что-то посмотрим впервые на приближающихся каникулах. Делимся списком с вами. Наверняка вы тоже пропустили что-нибудь интересное из кинематографа 2010-х.

100. Афера по-американски (2013) — Дэвид О. Расселл

99. Заклятие (2013) — Джеймс Ван

98. Охота на дикарей (2016) — Тайка Вайтити

97. Звездные войны: Пробуждение силы (2015) — Джей Джей Абрамс

96. Петля времени (2012) — Райан Джонсон

95. Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017) — Мартин Макдонах

94. Шпион, выйди вон! (2011) — Томас Альфредсон

93. Миссия невыполнима: Протокол «Фантом» (2011) — Брэд Бёрд

92. Армагеддец (2013) — Эдгар Райт

91. Линкольн (2012) — Стивен Спилберг

90. Ярость (2014) — Дэвид Эйер

89. Ветреная река (2017) — Тейлор Шеридан

88. Рейд-2 (2014) — Гарет Эванс

87. Первый мститель: Противостояние (2016) — Энтони Руссо, Джо Руссо

86. Прочь (2017) — Джордан Пил

85. Прислуга (2011) — Тейт Тейлор

84. Как приручить дракона (2010) — Дин Деблуа, Крис Сандерс

83. Отверженные (2012) — Том Хупер

82. Артист (2011) — Мишель Хазанавичус

81. Проект «Флорида» (2017) — Шон Бэйкер

80. Далласский клуб покупателей (2013) — Жан-Марк Валле

79. Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014) — Брайан Сингер

78. Бёрдмэн (2014) — ‎Алехандро Гонсалес Иньярриту

77. Комната (2015) — Леонард Абрахамсон

76. Омерзительная восьмерка (2015) — Квентин Тарантино

75. Форма воды (2017) — Гильермо дель Торо

74. Кэрол (2015) — Тодд Хейнс

73. Молчание (2016) — Мартин Скорсезе

72. Человек, который изменил все (2011) — Беннетт Миллер

71. Девушка с татуировкой дракона (2011) — Дэвид Финчер

70. Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II (2011) — Дэвид Йейтс

69. Голос монстра (2016) — Хуан Антонио Байона

68. Убийца (2015) — Дени Вильнёв

67. 007: Координаты «Скайфолл» (2012) — Сэм Мендес

66. Стив Джобс (2015) — Дэнни Бойл

65. Тайна Коко (2017) — Ли Анкрич, Эдриан Молина

64. Лев (2016) — Гарт Дэвис

63. Драйв (2011) — Николас Виндинг Рефн

62. Малыш на драйве (2017) — Эдгар Райт

61. Мой парень — псих (2012) — Дэвид О. Расселл

60. Любой ценой (2016) — Дэвид Маккензи

59. Из машины (2014) — Алекс Гарленд

58. Стражи Галактики (2014) — Джеймс Ганн

57. Гравитация (2013) — Альфонсо Куарон

56. Полночь в Париже (2011) — Вуди Аллен

55. Леди Бёрд (2017) — Грета Гервиг

54. Лунный свет (2016) — Барри Дженкинс

53. Капитан Филлипс (2013) — Пол Гринграсс

52. Вселенная Стивена Хокинга (2014) — Джеймс Марш

51. Планета обезьян: Революция (2014) — Мэтт Ривз

50. Жизнь Пи (2012) — Энг Ли

49. Цель номер один (2012) — Кэтрин Бигелоу

48. Марсианин (2015) — Ридли Скотт

47. Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) — Кристофер Нолан

46. Горе-творец (2017) — Джеймс Франко

45. Мстители (2012) — Джосс Уидон

44. Игра на понижение (2015) — Адам Маккей

43. Мастер (2012) — Пол Томас Андерсон

42. Назови меня своим именем (2017) — Лука Гуаданьино

41. Шпионский мост (2015) — Стивен Спилберг

40. Хорошо быть тихоней (2012) — Стивен Чбоски

39. Грань будущего (2014) — Даг Лайман

38. Скрытые фигуры (2016) — Тед Мелфи

37. Она (2013) — Спайк Джонз

36. Стрингер (2014) — Дэн Гилрой

35. Капитан Фантастик (2016) — Мэтт Росс

34. Королевство полной луны (2012) — Уэс Андерсон

33. Выживший (2015) — ‎Алехандро Гонсалес Иньярриту

32. По соображениям совести (2016) — Мел Гибсон

31. Операция Арго (2012) — Бен Аффлек

30. Призрачная нить (2017) — Пол Томас Андерсон

29. Небраска (2013) — ‎Александр Пэйн

28. Перед полуночью (2013) — ‎Ричард Линклейтер

27. Прибытие (2016) — Дени Вильнёв

26. Социальная сеть (2010) — Дэвид Финчер

25. Логан: Росомаха (2017) — Джеймс Мэнголд

24. Ла-Ла Ленд (2016) — Дэмьен Шазелл

23. Одержимость (2014) — Дэмьен Шазелл

22. Древо жизни (2011) — Терренс Малик

21. Джанго освобожденный (2012) — ‎Квентин Тарантино

20. В центре внимания (2015) — Том Маккарти

19. Король говорит! (2010) — Том Хупер

18. 12 лет рабства (2013) — Стив Маккуин

17. Игра в имитацию (2014) — Мортен Тильдум

16. Бегущий по лезвию 2049 (2017) — Дени Вильнёв

15. Исчезнувшая (2014) — Дэвид Финчер

14. Черный лебедь (2010) — ‎Даррен Аронофски

13. Дюнкерк (2017) — Кристофер Нолан

12. Головоломка (2015) — Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен

11. Отрочество (2014) — Ричард Линклейтер

10. Патерсон (2016) — Джим Джармуш

9. История игрушек: Большой побег (2010) — Ли Анкрич

8. Начало (2010) — Кристофер Нолан

7. Манчестер у моря (2016) — Кеннет Лонерган

6. Твое имя (2016) — Макото Синкай

5. Безумный Макс: Дорога ярости (2015) — Джордж Миллер

4. Волк с Уолл-стрит (2013) — Мартин Скорсезе

3. Интерстеллар (2014) — Кристофер Нолан

2. Отель «Гранд Будапешт» (2014) — Уэс Андерсон

1. Пленницы (2013) — Дени Вильнёв

Что из этого вы смотрели? Или, может, у вас есть свои номинанты на фильмы десятилетия?

Фото на превью eastnews

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