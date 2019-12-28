100 лучших фильмов десятилетия, которым стоит посвятить вечера на каникулах

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Каникулы и выходные — отличное время для просмотра фильмов, чтения книг и для всего остального, на что в будние рабочие дни просто не остается времени. Особенно сейчас, когда на пороге уже новое десятилетие, можно посмотреть, что же интересного и запоминающего произошло в уходящей декаде.

Мы в AdMe.ru решили посвятить каникулы просмотру лучших фильмов уходящего десятилетия. И как раз сайт IMDb составил внушительный список киношедевров последней декады. Многое из этой подборки мы уже видели, а что-то посмотрим впервые на приближающихся каникулах. Делимся списком с вами. Наверняка вы тоже пропустили что-нибудь интересное из кинематографа 2010-х.

Что из этого вы смотрели? Или, может, у вас есть свои номинанты на фильмы десятилетия?