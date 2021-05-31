10+ звездных пар, чьи дети станут завидными женихами и невестами, когда вырастут

За фотографиями отпрысков знаменитостей папарацци охотятся даже с большим энтузиазмом, чем за снимками самих звезд. Одни популярные актеры и музыканты скрывают даже имена и пол своих детей и стараются спрятать любимых чад от вездесущих вспышек фотоаппаратов. Другие, наоборот, хвастаются своими сыновьями и дочками в социальных сетях, доказывая всему миру, что красота точно передается по наследству.

Мы в AdMe.ru решили использовать популярное приложение, чтобы немного пофантазировать и представить, как могли бы выглядеть дети знаменитых родителей, когда повзрослеют.

1. Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года. В июле 2013 года у супругов родился сын Джордж, в мае 2015 года на свет появилась дочка Шарлотта, а в апреле 2018 года — сын Луи.

2. Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Через год, в мае 2019-го, у пары родился первенец, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. В феврале 2021 года стало известно, что у знаменитых родителей скоро появится дочка.

3. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

В сентябре 2012 года канадский актер женился на актрисе и фотомодели Блейк Лайвли. В декабре 2014 года у супругов родилась дочь Джеймс, а еще через 2 года на свет появилась Инес. В октябре 2019 года звездная семья пополнилась еще одной дочкой — Бетти.

4. Ричард Гир и Алехандра Силва

В апреле 2018 года голливудский актер и публицистка Алехандра Сильва заключили брак. В начале 2019 года у супругов родился сын Александр.

5. Том Харди и Шарлотта Райли

На съемках сериала «Грозовой перевал» в 2009 году Харди влюбился в актрису Шарлотту Райли. В июле 2014 года звездная пара сыграла свадьбу. У них есть двое детей. Девочка, имя которой не разглашается, родилась в октябре 2015 года. А сын Форрест появился на свет в декабре 2018 года.

6. Венсан Кассель и Тина Кунаки

С августа 2018 года знаменитый французский актер женат на модели Тине Кунаки. У супругов есть дочь Амазони Кассель, которая родилась в 2019 году.

7. Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Хэтэуэй вышла замуж за актера и бизнесмена Адама Шульмана в сентябре 2012 года. В марте 2016 года у пары родился сын Джонатан Роузбэнкс, а в ноябре 2019 года на свет появился второй сын — Джек.

8. Эмма Стоун и Дэйв Маккэри

В 2017 году популярная актриса начала встречаться с режиссером Дэйвом Маккэри. В конце 2019 года они обручились, а в 2020 году сыграли свадьбу. 13 марта 2021 года у звездной пары родилась дочь Луиз Джин.

9. Энрике Иглесиас и Анна Курникова

У известного испанского музыканта и российской теннисистки трое детей: двойняшки Николас и Люси, родившиеся в 2017 году, и дочь Мэри, которая появилась на свет в январе 2020-го.

10. Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

С апреля 2017 года по сентябрь 2019 года американская модель и бизнесвумен встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого в феврале 2018 года родила дочь Сторми Уэбстер.

11. Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Во время съемок фильма «Черный лебедь» Натали начала встречаться с танцором театра балета Бенжаменом Мильпье. В декабре 2010 года пара обручилась. В июне 2011 года актриса родила сына Алефа Мильпье-Портмана, а в феврале 2017-го у звездной четы появилась дочь Амалия.

12. Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

В январе 2015 года актриса вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. В декабре 2019 года у звездной пары родилась дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.