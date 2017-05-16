10 звездных детей, которые выросли как-то слишком быстро

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Знаменитости не всегда любят афишировать свою личную жизнь и, конечно же, детей. Но нам-то интересно взглянуть, чем занимаются звездные отпрыски и на кого они больше похожи. Именно поэтому AdMe.ru провел небольшое расследование и в очередной раз убедился: все-таки дети растут ну очень, очень быстро!

Майя и Левон Турман-Хоук

(дети Умы Турман и Итана Хоука)

Старшая дочь Умы Турман и Итана Хоука растет настоящей красоткой. Она уже попробовала себя в качестве модели и понемногу осваивается в кинематографе. Также у актеров есть общий сын Левон. Мальчику 15 лет, и он редко появляется на публике, уделяя много времени учебе.

Лила Грэйс Хэк

(дочь Кейт Мосс и Джефферсона Хэка)

Британская супермодель всегда старалась держать свою единственную дочь подальше от любопытных глаз, но, кажется, 14-летняя девушка постепенно выходит из тени. Недавно Лила снялась в своей первой рекламной кампании, а двумя годами ранее позировала вместе с мамой для обложки итальянского Vogue.

Лив и Калеб Фрейндлих

(дети Джулианны Мур и Барта Фрейндлиха)

Многие замечают удивительное сходство между Джулианной Мур и ее 15-летней дочерью Лив, которая уже успела попробовать себя и в качестве актрисы, и в качестве модели. Старший сын, 19-летний Калеб, выше актрисы уже на голову и тоже делает первые шаги в мире кинематографа. Так что совсем скоро узнаем, унаследовали ли дети талант их прекрасной матери.

Дилан и Хоппер Пенн

(дети Шона Пенна и Робин Райт)

С такими генами 26-летней Дилан открыты все дороги в мир модельного бизнеса — девушка с успехом снимается в модных журналах и рекламных кампаниях. Ее брат, 23-летний Хоппер, похож на своего знаменитого отца не только лицом, но и бунтарским характером: в юности он также не отличался примерным поведением, зато сейчас, кажется, взялся за ум и даже стал лицом модного дома Fendi.

Лукас и Нева Портман

(дети Натальи Водяновой и Джастина Портмана)

От брака с британским лордом супермодель родила 3 детей: 2 сына и дочь. 11-летняя Нева уже несколько раз принимала участие в модных съемках вместе с мамой, а 15-летний Лукас активно занимается спортом, участвует в марафонах, к тому же успевает посещать мастер-классы кондитерского искусства.

Дестри Эллин и Саша Спилберг

(дочери Стивена Спилберга и Кейт Кэпшоу)

В большой семье режиссера аж 7 детей. Младшая из них, 20-летняя Дестри Эллин, заключила контракт с модельным агентством, а в свободное время увлекается верховой ездой. Старшая, 27-летняя Саша, училась в Брауновском университете и вместе с братом Тео сколотила собственную музыкальную группу.

Сейлор Бринкли-Кук

(дочь Кристи Бринкли и Питера Кука)

Младшая дочь супермодели, 18-летняя Сейлор, снимается для глянца уже 3 года — кто знает, ждет ли ее успех, но сходства со знаменитой мамой ей точно не занимать. Пожалуй, пока что больше всего запомнилась нашумевшая съемка, в которой Кристин приняла участие вместе со своими очаровательными дочерями. На снимках 63-летняя Бринкли выглядит рядом с девушками ну просто как ровесница!

Дэмиан Херли

(сын Элизаберт Херли и Стива Бинга)

Британская актриса души не чает в своем единственном сыне — 15-летнем Дэмиане, которого она родила от продюсера и миллионера Стива Бинга. Элизабет часто путешествует вместе с сыном и то и дело берет его с собой на красные ковровые дорожки. Конечно, мальчик пробует себя в актерстве — недавно он получил роль в сериале «Члены королевской семьи», в котором играет его мама.

Рэйни и Маргарет Куолли

(дочери Энди Макдауэлл и Пола Куолли)

Дочери актрисы и модели Энди Макдауэлл получились настоящими майскими розами: девушки периодически снимаются для рекламы различных брендов, а еще успели завоевать популярность благодаря ролям в сериалах. Старшая, Рэйни, к тому же увлекается музыкой и записала несколько песен.

Хэйли Скотт-Мэтерс

(дочь Эминема и Кимберли Скотт)