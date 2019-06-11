10 звездных детей, которые растут точными копиями своих родителей

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Гены — вещь упрямая: иногда тот факт, что люди состоят в родстве, буквально написан на лице. Нередко снимки малышей не отличишь от детских фотографий их родителей. С возрастом сходство может исчезнуть, а может только усилиться, так что подросшие дети кажутся братьями и сестрами своих мам или пап. Подобное явление встречается довольно часто, в том числе и в звездных семьях.

Мы в AdMe.ru решили сравнить фото знаменитостей и их детей и отобрали тех, по кому сразу понятно: перед нами родственники.

1. Джаред, Томас и Остин Падалеки

Все трое детей Джареда Падалеки пошли в отца, но по старшим сыновьям сходство заметно сильнее всего. Сейчас мальчикам 7 и 6 лет и, похоже, они ведут вполне обычную жизнь: ходят в школу и занимаются спортом. И Джаред, и его жена часто выкладывают их снимки в инстаграм. Также у пары есть младшая дочь.

2. Джессика Альба и Онор Мари Уоррен

Онор Мари — старшая из детей Джессики Альбы и Кэша Уоррена. Из всех троих она больше других похожа на звездную маму. Сейчас девочке 10 лет, и при необходимости она вполне смогла бы сыграть знаменитую актрису в юности. Однако пока она, похоже, не слишком интересуется кино: Онор Мари учится в школе, занимается пением и иногда участвует в модных показах.

3. Шон и Хоппер Пенны

Хоппер — младший ребенок Шона Пенна и Робин Райт. Юноша пошел в отца не только внешностью, но и характером и увлечениями. Он также снимается в кино: начал с короткометражек, но вскоре стал получать приглашения в блокбастеры. Как и отец, Хоппер отличается буйным нравом и уже не раз имел проблемы с законом.

4. Майкл Джей и Сэм Фоксы

Сэм — старший ребенок в семье Майкла Джея Фокса и Трэйси Поллан, у него также есть три сестры. Несмотря на успешную карьеру родителей, юноша, похоже, равнодушен к кино. В свои 24 года он много времени уделяет учебе и любит играть в бейсбол. На светских мероприятиях молодой человек появляется редко, предпочитая вести довольно закрытую жизнь.

5. Клинт и Скотт Иствуды

Скотт Иствуд решил пойти по стопам знаменитого отца и также занялся актерской карьерой. Сначала он получал небольшие роли в фильмах Клинта Иствуда, но в конце концов смог сделать собственное имя и исполнил несколько главных ролей в громких блокбастерах. Кроме того, Скотт — востребованная модель: он участвует в показах и фотосессиях для журналов.

6. Арнольд Шварценеггер и Джозеф Баэна

Джозеф — один из пятерых детей Шварценеггера и, пожалуй, наиболее похож на него внешне. Молодому человеку 21 год, он недавно поступил в университет и уже несколько лет серьезно занимается бодибилдингом. Призером престижных конкурсов он пока не стал, но с каждым годом все больше смахивает на знаменитого отца.

7. Виктория и Ромео Бекхэм

Ромео, как и другие сыновья Дэвида Бекхэма, учился играть в футбол, но и в итоге решил пойти по стопам матери. Сейчас его чаще можно увидеть на модных показах, чем на футбольном поле. В 10 лет Ромео стал лицом Burberry и нередко появляется в их рекламных кампаниях. Кроме того, молодой человек профессионально занимается теннисом.

8. Райан и Дикон Филиппы

Дикон — сын Райана Филиппа и Риз Уизерспун. Юноше почти 16 лет, он учится в старшей школе и увлекается спортом. Дикон избегает светских мероприятий, редко публикует фото и мало рассказывает о себе. Однако несложно догадаться, кто его родители: с возрастом он все больше становится похож на отца, в то время как его старшая сестра выросла копией матери.

9. Принцесса Диана и принцесса Шарлотта

«Вау, я понятия не имел, что они так похожи».

Иногда внешнее сходство передается не напрямую, а через поколение. Похоже, именно это произошло с принцессой Шарлоттой. Кто-то сравнил ее снимок с детскими фото принцессы Дианы, и стало очевидно, что сходство между ними просто поразительное. Сейчас Шарлотте Кембриджской 4 года, она четвертая в списке претендентов на королевский престол.

10. Джон и Элла Траволта

Дочери Джона Траволты недавно исполнилось 19 лет, и она пока окончательно не определилась, чем хочет заниматься в жизни. Однако попробовать актерскую карьеру девушка уже успела. Впервые она появилась на экране в 9 лет, исполнив небольшую роль в комедии «Так себе каникулы», где сыграла вместе с отцом. Новый фильм с ее участием появится на экранах в этом году.

Сходство детей с родителями отнюдь не гарантирует одинакового характера или выбора жизненного пути. Иногда внешность — это просто внешность. А у вас есть знакомые, которые с возрастом все больше становятся похожи на своих родителей?