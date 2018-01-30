10 звездных братьев и сестер, которых мы еще не видели

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Очень часто в семье рождается не один симпатичный и талантливый ребенок, а сразу несколько. Но других представителей семьи бывает сложно рассмотреть за светом «большой» звезды. Хотя эти ближайшие родственники звезд действительно могут удивить. Мы в AdMe.ru собрали 10 братьев и сестер знаменитостей, которые не так широко известны, но уже добились или в скором времени добьются многого благодаря своему таланту, упорству или внешности.

Марго и Кэмерон Робби

Оказывается, у красавицы Марго есть не менее симпатичный младший брат. Кэмерон Робби начинающий актер и любитель селфи. Но, судя по его инстаграму, относится он к своей яркой внешности с изрядной долей юмора.

Кит и Джон Харингтон

О брате «короля Севера» известно немного. Джон (которого в семье почему-то называют Джеком) Харингтон часто появляется со своим братом на светских мероприятиях, а также находится в хороших отношениях с невестой Кита — Роуз Лесли.

Даутцен и Ренс Крус

Ренс Крус, обладая не менее яркой внешностью, не пошла по стопам своей сестры — бывшего ангела Victoria’s Secret, а нашла свой путь. Девушка обожает готовить и уже выпустила несколько успешных книг о кулинарии.

Роузи и Тоби Хантингтон-Уайтли

Млаший брат Роузи Хантингтон-Уайтли начал свою карьеру в качестве фитнес-тренера. Однако его фотогеничную внешность заметили представители модельной индустрии, и теперь Тоби Хантингтон-Уайтли делает свои первые шаги в мире моды.

Дэйзи и Кика-Роуз Ридли

Кика-Роуз Ридли вполне могла бы стать дублером своей сестры Дэйзи, однако выбрала другой путь. Девушка подписала контракт с модельным агентством Models 1, и, похоже, ее карьера может стать не менее успешной, чем у звезды «Последних джедаев».

Линдси и Коди Лохан

Младший брат скандально известной актрисы 21-летний Коди Лохан несколько лет назад заключил контракт с модельным агентством IMG Models, а в августе прошлого года даже появился на обложке японского издания Vogue.

Сильвестр и Фрэнк Сталлоне

Мало кто знает, но младший брат Сильвестра Сталлоне, Фрэнк, также сделал весьма успешную карьеру в области кино. Однако его редко можно увидеть на экране. Все дело в том, что Фрэнк довольно известный музыкант, обладатель «Золотого глобуса» за лучший саундтрек, а также нескольких «Грэмми».

Пол, Калеб и Коди Уокер

Братья Пола Уокера стали известны после трагической гибели актера. Именно тогда создатели «Форсажа» пригласили их для участия в фильме в качестве дублеров их известного брата. В настоящее время Калеб и Коди продолжают развивать свою актерскую карьеру.

Донни, Пол и Марк Уолберг

Первое имя, которое приходит на ум при упоминании фамилии Уолберг, — Марк. Однако в большой семье Уолбергов не только Марк посвятил свою жизнь кино. Его брат Донни также довольно известный актер, которого можно увидеть в таких фильмах, как «Пила 2», «Пила 3» и «Шестое чувство».

Рэйчел и Кейлин Макадамс

Сестра Рэйчел Макадамс, Кейлин, весьма известный в Голливуде визажист, которая готовит к выходу на красную ковровую дорожку многих знаменитых женщин. И, конечно же, сама Рэйчел не доверяет свой макияж никому, кроме своей сестры.

Ну а какая подборка братьев и сестер может обойтись без четверки Болдуин?