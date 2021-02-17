10+ звезд советского кино, колоритную внешность которых можно объяснить смешанным происхождением

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Привлекательные люди есть во всех странах мира. Однако бытует мнение, что самой обворожительной наружностью обладают те, в чьих жилах течет кровь многих наций. И ученые это подтверждают. Генетическое разнообразие повышает приспособленность к жизни, а значит, внешность таких людей наиболее притягательна для других.

Мы в AdMe.ru выяснили, кто из звезд советского кино имеет смешанное происхождение, которое вполне объясняет их зашкаливающую харизму.

Наталья Варлей

В роду «спортсменки, комсомолки и просто красавицы» значатся валлийские коннозаводчики и поволжские немцы.

Дмитрий Харатьян

Отец Дмитрия Харатьяна — наполовину армянин, чем актер очень гордится. А светлые волосы он унаследовал от русской матери.

Владимир Коренев

Восточными чертами во внешности актер Владимир Коренев обязан своей бабушке — чистокровной бурятке.

Матлюба Алимова

Отец Матлюбы — узбек по национальности, а мать имела русские, грузинские, немецкие и польские корни.

Андрей Миронов

Актер унаследовал от отца еврейскую кровь и фамилию Менакер, однако особенности исторического периода вынудили его родителей сменить мальчику фамилию на материнскую.

Татьяна Самойлова

Татьяна Самойлова, по ее собственным словам, — дочь чистокровной еврейки и чистокровного русского.

Анастасия Вертинская

В жилах Анастасии Вертинской течет русская кровь, которую она унаследовала от отца, и грузинская — от матери.

Олег Табаков

Актер и режиссер Олег Табаков имел русские, польские, украинские и мордовские корни.

Наталья Бондарчук

От отца, легендарного режиссера Сергея Бондарчука, актриса унаследовала болгарскую и сербскую кровь, от матери — австрийскую.

Николай Караченцов

Отец актера происходил из рода донских казаков, а мать — из польского дворянства.

Людмила Чурсина

Мать актрисы имела русские и латышские корни, а в роду отца были греки и турки.

Алиса Фрейндлих

Мать Алисы Фрейндлих — русская, а отец происходил из обрусевшей немецкой семьи. По словам актрисы, его предки — приглашенные в Россию мастеровые из Германии.

Олег Янковский

Оба родителя Олега Янковского могли похвастаться дворянским происхождением: мама — русским, а отец — польским.