10+ звезд советского кино, колоритную внешность которых можно объяснить смешанным происхождением
Привлекательные люди есть во всех странах мира. Однако бытует мнение, что самой обворожительной наружностью обладают те, в чьих жилах течет кровь многих наций. И ученые это подтверждают. Генетическое разнообразие повышает приспособленность к жизни, а значит, внешность таких людей наиболее притягательна для других.
Мы в AdMe.ru выяснили, кто из звезд советского кино имеет смешанное происхождение, которое вполне объясняет их зашкаливающую харизму.
Наталья Варлей
В роду «спортсменки, комсомолки и просто красавицы» значатся валлийские коннозаводчики и поволжские немцы.
Дмитрий Харатьян
Отец Дмитрия Харатьяна — наполовину армянин, чем актер очень гордится. А светлые волосы он унаследовал от русской матери.
Владимир Коренев
Восточными чертами во внешности актер Владимир Коренев обязан своей бабушке — чистокровной бурятке.
Матлюба Алимова
Отец Матлюбы — узбек по национальности, а мать имела русские, грузинские, немецкие и польские корни.
Андрей Миронов
Актер унаследовал от отца еврейскую кровь и фамилию Менакер, однако особенности исторического периода вынудили его родителей сменить мальчику фамилию на материнскую.
Татьяна Самойлова
Татьяна Самойлова, по ее собственным словам, — дочь чистокровной еврейки и чистокровного русского.
Анастасия Вертинская
В жилах Анастасии Вертинской течет русская кровь, которую она унаследовала от отца, и грузинская — от матери.
Олег Табаков
Актер и режиссер Олег Табаков имел русские, польские, украинские и мордовские корни.
Наталья Бондарчук
От отца, легендарного режиссера Сергея Бондарчука, актриса унаследовала болгарскую и сербскую кровь, от матери — австрийскую.
Николай Караченцов
Отец актера происходил из рода донских казаков, а мать — из польского дворянства.
Людмила Чурсина
Алиса Фрейндлих
Мать Алисы Фрейндлих — русская, а отец происходил из обрусевшей немецкой семьи. По словам актрисы, его предки — приглашенные в Россию мастеровые из Германии.
Олег Янковский
Оба родителя Олега Янковского могли похвастаться дворянским происхождением: мама — русским, а отец — польским.
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