10+ звезд, которых мы знаем по ролям в кино. А они еще и в театре блистают

Многие из нас часто пересматривают фильмы с участием любимых актеров. Вот только при этом не всем известно, что кое-кто из наших кумиров не только снимается в кино, но еще и с успехом играет в спектаклях и собирает полные залы в театрах Лондона и Нью-Йорка.

Мы в AdMe.ru с головой закопались в фотоархивы, и в итоге у нас получилась небольшая галерея коллажей. На левой картинке вы увидите работу актера в кино, а на правой — на театральных подмостках.

Дэниел Рэдклифф

Главный герой франшизы о Гарри Поттере частенько появляется на театральной сцене. Например, в 2017 году его можно было увидеть в пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», которая шла в лондонском театре Old Vic. Рэдклифф играл Розенкранца — одного из друзей Гамлета. Его персонаж искренне не понимал, что произошло в оригинальной пьесе Шекспира, и с помощью своего друга Гильденстерна пытался разобраться в сюжете. В этом спектакле море абсурда и черного британского юмора.

Дэвид Теннант

Билли Пайпер

Играет в театре и спутница Десятого Доктора. В этом сериале Билли Пайпер предстала в образе втянутой в невероятные приключения продавщицы Розы Тайлер. А сейчас ее можно увидеть на сцене лондонского Young Vic, где актриса исполняет главную роль в постановке «Йерма» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки — играет женщину, доведенную до отчаяния из-за невозможности родить ребенка.

Дэниел Крейг

Актер, знакомый нам по образу агента 007 в кинофраншизе о супершпионе Джеймсе Бонде, в 2009 году сыграл в спектакле «Затяжной дождь». Это бродвейская пьеса о двух полицейских, которые попали в непростую ситуацию и задумались о смысле жизни. А партнером Крейга был другой хорошо знакомый нам артист — Хью Джекман.

Джуд Лоу

Актер, которого мы хорошо знаем по роли доктора Ватсона в фильме «Шерлок Холмс: Игра теней», начал свою театральную карьеру еще в 1987 году. За это время он успел сыграть более чем в 20 спектаклях. Один из них — «Одержимость», поставленный по мотивам романа Джеймса М. Кейна «Почтальон всегда звонит дважды».

Том Хиддлстон

Исполнителя главной роли в сериале «Локи» можно увидеть на лондонских театральных подмостках. В начале своей карьеры он играл в пьесе «Цимбелин» в театре West End, а затем воплотил на сцене лейтенанта Кассио в «Отелло». В 2013 году состоялась премьера спектакля «Кориолан» — шекспировской трагедии, посвященной жизни римского полководца. Гая Марция Кориолана, как несложно догадаться, сыграл именно Хиддлстон.

Джиллиан Андерсон

Актриса, хорошо знакомая нам ролью агента Скалли из «Секретных материалов», успешно играет в театрах Лондона и Нью-Йорка. Поклонники могут увидеть ее в постановке «Все о Еве», где рассказывается о жизни еще почитаемой, но неотвратимо стареющей бродвейской звезды.

Бенедикт Камбербэтч

Эндрю Скотт

Артист, известный ролью злодея Мориарти из «Шерлока», играет в театре аж с 90-х годов. Кстати, за роль самоуверенного актера Гарри Эссендина в постановке 2019 года «Настоящий смех» он получил премию Лоренса Оливье.

Имельда Стонтон

Широкой зрительской аудитории актриса стала известна после исполнения роли Долорес Амбридж, чиновницы министерства магии, которая обижала Гарри Поттера и вставляла палки в колеса отряду Дамблдора. Зато поклонники ее творчества знают, что Стонтон с середины 70-х годов играет во всевозможных пьесах и, более того, замечательно поет. Одна из ярких ролей актрисы — Салли в мюзикле «Безумие», где рассказывается о судьбе бывших танцовщиц старого бродвейского театра. Только посмотрите, какова Имельда Стонтон в этом образе. Легко поверить, что ее героиня в далекие 20-е годы прошлого века действительно танцевала в варьете.

Майкл Шин

В 2019 году актер исполнил роль ангела в фильме «Благие знамения», снятом по мотивам фэнтезийного романа Терри Пратчетта. В 2020-м его можно было увидеть в постановке английского театра Old Vic «Целитель веры», которая была снята на сцене перед пустым залом и транслировалась перед зрителями 71 страны. И это не единственная театральная работа мистера Шина: в разные годы он сыграл в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Амадеус» и «Калигула», а также получил несколько престижных профессиональных наград.

Джуди Денч

Актриса, которую мы видели в роли несгибаемой М в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде,

играла в составе Королевской шекспировской труппы. Она дебютировала в театре в 1957 году и выходила на сцену в образах Виолы в «Двенадцатой ночи» и Офелии в «Гамлете». А нижнее фото сделано во время спектакля «Сон в летнюю ночь». В кадре — Джуди Денч и английский комедийный актер Эл Мюррей.

Патрик Стюарт и Иэн Маккеллен

Этим актерам довелось сыграть вместе и на съемочной площадке, и на сцене театра. В кино они примерили роли мудрого профессора Ксавьера (Патрик Стюарт) и его противника Магнето (Иэн Маккеллен) в серии фильмов о людях Икс. А на театральной сцене они встретились в образах двух пожилых джентльменов-литераторов в постановке «Ничья земля».