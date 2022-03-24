10 звезд, которые выложились на съемках настолько хорошо, что зрители готовы аплодировать стоя

Высокие гонорары и заветный «Оскар» — это далеко не все, к чему стремятся звезды кинематографа. Для многих из них гораздо важнее передать глубину образа персонажа зрителям. Поэтому некоторые актеры и актрисы проводят серьезную подготовку перед съемками.

Мы в AdMe.ru поддерживаем такой серьезный подход к делу и подтверждаем, что благодаря упорству некоторые актеры буквально влезли в шкуру своих персонажей.

Джулия Гарнер — «Изобретая Анну»

У Джулии Гарнер было всего 3 недели до съемок, чтобы подготовить себя к образу Анны Делви-Сорокиной. Настоящая Анна жила в нескольких странах, что сильно сказалось на ее акценте. За этот короткий срок актрисе удалось поставить особый акцент, с которым говорила ее героиня. Джулия носила накладные зубы на съемках, чтобы соответствовать образу Анны. Это была ее личная идея, и режиссер это одобрил. Это имело успех — лицо актрисы стало действительно более похожим на лицо персонажа. Кроме того, Джулия встретилась с самой Анной и отметила, что девушка показалась ей очень милой, с прекрасным чувством юмора.

Остин Батлер — «Элвис»

Пристальным изучением архивных видеозаписей занимался и Остин Батлер — исполнитель главной роли в фильме «Элвис». Актер отмечает, что смотрел столько видеозаписей с Элвисом Пресли, сколько мог, потому что чувствовал ответственность перед самим Элвисом, его родными и всеми его фанатами. Кроме того, за год до съемок актер почти каждый день брал уроки пения, так как очень хотел, чтобы его голос в фильме был максимально похожим на голос Пресли.

Эмилия Джонс — «CODA: Ребенок глухих родителей»

Эмилии Джонс выпала непростая роль — она играет единственного слышащего члена семьи, родители и старший брат героини — глухие. Чтобы войти в роль, актриса 9 месяцев изучала язык жестов. По сюжету, героиня помогает родителям в рыбной ловле и поет в хоре. Поэтому ради роли Эмилия также научилась рыбачить и петь.

Кирстен Данст — «Власть пса»

Кирстен Данст ответственно подошла к подготовке к съемкам, несмотря на то что ее героиня Роуз является персонажем второго плана. Кирстен пришлось научиться играть на пианино. По счастливому совпадению муж актрисы Джесси Племонс играл одну из главных ролей в этом фильме. Поэтому пара репетировала друг с другом некоторые сцены самостоятельно. Кирстен Данст также отметила, что иногда ни с кем не общалась на съемочной площадке, чтобы у нее был «ком в горле», как у ее героини.

Гвендолин Кристи — «Игра престолов»

Гвендолин Кристи не хотела ограничиваться только своими данными (высокий рост), чтобы быть похожей на героиню. Еще до прослушивания благодаря упорным тренировкам актриса сбросила почти 10 килограммов. После утверждения на роль Гвендолин продолжила тренироваться и набрала около 6 килограммов мышечной массы. Но самым тяжелым испытанием для актрисы стало то, что ей пришлось пожертвовать волосами ради роли. Она признается, что рыдала 2 часа, когда ей обрезали волосы. Вне амплуа своего персонажа Гвендолин выглядит очень женственно — носит красивые платья, макияж и каблуки.

Лю Ифэй — «Мулан»

Режиссер фильма «Мулан» Ники Каро рассказывает, что съемочная команда прослушала около 1 000 претенденток на роль Мулан. Прослушивание Лю Ифэй заняло у нее более 2 часов, но это был не конец. После этого девушку отправили в спортзал с тренером на полтора часа, чтобы проверить ее физическую форму. И актриса прекрасно справилась. Также за несколько месяцев до съемок весь актерский состав «Мулан» и главная актриса тренировались в учебном лагере. Лю Ифэй говорит, что тренировки занимали по 6–7 часов каждый день и это было очень тяжело.

Майкл Си Холл — «Декстер»

Перед съемками «Декстера» Майкл Си Холл провел серьезное исследование о преступниках, их мотивах и методах. Однако помимо простого изучения «теории» актер также признается, что несколько раз он выходил в город, находил людей, которые были одни, и следил за ними. Чтобы глубже понять Декстера, актер даже мысленно наделял людей теми качествами, которые были бы присущи жертвам его персонажа.

Эмма Уотсон — «Ной»

В фильме «Ной» актриса играет беременную жену сына Ноя. Сама актриса никогда не рожала, но очень хотела, чтобы процесс беременности и родов выглядел в фильме естественно. Поэтому актриса старалась получить информацию о подобном опыте у других женщин, врачей-акушеров, смотрела фильмы и видео. Эмма Уотсон также попросила костюмеров сделать ей накладной живот с таким же весом, как у беременной двойней женщины. На следующий день актриса пожаловалась костюмеру, что очень устала и измотана этим костюмом, а костюмер ответила, что в бутафорском животе вес всего лишь одного ребенка.

Зендея — «Величайший шоумен»

Режиссер фильма хотел, чтобы большинство сцен из фильма снимались без участия дублеров. Поэтому Зендее перед съемками пришлось обучаться цирковой гимнастике. Однако, как признается актриса, акробатические трюки в фильме все же дались ей нелегко. Во время тренировок она привыкла к определенной высоте цирковой трапеции и страховочной сетке. Однако на съемочной площадке не было страховочной сетки, к которой она привыкла (был другой вид страховки), а у трапеции была другая высота. Но она все же смогла побороть себя и исполнила необходимые трюки.

Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»

Чтобы войти в образ Фила, одного из владельцев ранчо в Монтане, Бенедикт Камбербэтч отправился перед съемками прямиком в Монтану. Там он жил с семьей владельцев ранчо, которые возили его по штату и учили ковбойскому ремеслу. Например, он пас и клеймил скот, а также учился правильно ездить на лошади.