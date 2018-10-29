10 звезд, которым повезло встретить любовь на съемочной площадке. И остаться вместе в реальной жизни

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Люди, которые не состоят в отношениях, часто не знают, где искать любовь, кроме сайтов знакомств. Но практика показывает, что встретить подходящего человека можно в самом неожиданном месте. Например, на работе. Это подтверждает даже опыт знаменитостей.

Мы в AdMe.ru нашли звезд, чьи рабочие связи переросли в романтические, и узнали, как складываются их отношения за пределами съемочной площадки.

1. Анна Пэкуин и Стивен Мойер

Пара познакомилась на съемках сериала «Настоящая кровь» в 2008 году. В 2010-м они поженились и до сих пор вместе. Сейчас Анна и Стивен воспитывают близнецов и продолжают сниматься в кино.

2. Клэр Дэйнс и Хью Дэнси

Клэр и Хью встретились на съемках фильма «Вечер». В кино герой Хью был безответно влюблен в героиню Клэр, но в жизни ему повезло больше. Спустя 2 года после съемок пара узаконила отношения, а в 2012 году они стали родителям.

3. Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Актеры впервые встретились на съемках сериала «Королева экрана». Несмотря на разницу в 11 лет, они сразу понравились друг другу и через год объявили о помолвке. Пара поженилась в 2007-м, сейчас они воспитывают уже 3 сыновей.

4. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Уилла и Джаду называют одной из самых крепких пар Голливуда. Они подружились в 1994 году на кинопробах, в 1997-м сыграли свадьбу и больше не расставались. Ранний брак не помешал им обоим сделать успешную карьеру и воспитать 2 детей.

5. Майкл Джей Фокс и Трэйси Поллан

Майкл и Трэйси вместе уже 20 лет. Они познакомились на съемках сериала «Семейные узы», вскоре стали встречаться, а после сыграли свадьбу. У пары 4 детей — на одно время Трэйси даже пришлось оставить актерскую карьеру, чтобы заботиться о большой семье.

6. Эван Питерс и Эмма Робертс

Отношения Эвана и Эммы начались, когда обоих утвердили на роли в сериале «Американская история ужасов». С тех пор пара объявляла о помолвке, несколько раз расходилась и снова мирилась. Чем закончатся их отношения — пока неизвестно.

7. Том Холланд и Зендая

Юные звезды нового «Человека-паука» проводят много времени вместе не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. Папарацци не раз замечали их на прогулках или в кафе. Хотя пара официально не объявляла о своих отношениях, многие крупные таблоиды уже заочно их поженили.

8. Келли Рипа и Марк Консуэлос

Келли и Марк вместе снимались в сериале «Все мои дети», который был популярным в 90-е. Они в счастливом браке уже 22 года и за это время воспитали 3 детей. Актеры проводят практически все свободное время вместе и, похоже, до сих пор влюблены друг в друга.

9. Гвен Стефани и Блэйк Шелтон

Эту пару свело вместе известное шоу «Голос», где оба были судьями. Они вместе уже 2 года и, судя по инстаграму, очень счастливы. Встреча изменила не только их личную жизнь, но и карьеру: Гвен и Блэйк вместе записали несколько песен.

10. Мила Йовович и Пол Андерсон

Актриса и режиссер познакомились на съемках фильма «Обитель зла» в 2002 году. Профессиональное общение уже через год переросло в помолвку, а после и в свадьбу. Пара до сих пор вместе, они воспитывают 2 дочерей и продолжают активно работать.