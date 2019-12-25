10 звезд, во внешности которых мы никогда не замечали маленьких дефектов

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Многие из нас переживают из-за каких-либо своих недостатков. У кого-то неидеально гладкая кожа, у кого-то небезупречная улыбка, а кто-то стесняется своих шрамов и мечтает от них избавиться. То ли дело звезды: на телеэкранах они выглядят настолько безупречными, что начинает казаться, будто это и есть тот идеал, к которому надо стремиться.

Но мы в AdMe.ru уверены, что идеал — понятие недостижимое, а маленькие несовершенства только добавляют людям шарма. И звезды не исключение. Ведь наверняка вы не замечали изъянов во внешности актеров и певцов, о которых мы расскажем в данной статье.

Кира Найтли

Улыбка этой актрисы настолько очаровательна, что никому и в голову не приходит обратить внимание на то, что зубы актрисы не такие ровные, как у прочих голливудских селебрити. Лично нам кажется, что этот нюанс делает внешность актрисы еще более милой, и мы радуемся, что она не пытается достичь улыбки, соответствующей звездным стандартам.

Сандра Буллок

У Сандры Буллок есть шрам над левым глазом, который она получила еще в детстве. Будущая популярная актриса веселилась на озере, когда поскользнулась и ударилась лицом о камень. В результате этого Сандра получила рассечение кожи, которое спустя время превратилось в рубец.

Джейн Сеймур

Актриса, которую мы знаем по роли одной из девушек Джеймса Бонда, родилась с гетерохромией: ее глаза различаются по цвету. Сама Джейн считает этот нюанс своим преимуществом.

Тайра Бэнкс

Во время написания собственной книги Тайра очень переживала. В итоге из-за накопившегося стресса у нее сбилась диета и началась алопеция — заболевание, при котором неконтролируемо выпадают волосы. К счастью, недуг не помешал популярной модели работать, а через какое-то время она смогла привести свое психологическое состояние в норму и избавилась от алопеции.

Падма Лакшми

Популярная американская телеведущая часто надевает платья с коротким рукавом, и в эти моменты мы можем увидеть шрам длиной более 15 см на ее правой руке. Его Падма получила в 14 лет, когда попала в автомобильную аварию. Женщина не считает эту деталь недостатком своей внешности, воспринимая тело как карту собственной жизни, на которой отпечатались самые важные моменты и крутые повороты.

Руби Роуз

Руби Роуз сама как-то призналась в Instagram, что страдает от акне. По словам модели, она работает с дерматологом. По мнению врача, прыщи вызывают бактерии, скапливающиеся на экране телефона, по которому Роуз разговаривает, и наволочки в гостиницах, на которые кожа реагирует воспалениями.

Гаспар Ульель

Шрам на лице этого актера больше похож на ямочку, появляющуюся при улыбке, но на самом деле это напоминание о заварушке, в которую Гаспар попал в детстве. Будучи 6-летним мальчишкой, он попытался оседлать добермана и прокатиться на нем. Но в этот момент собака спала и не ожидала такого поворота событий. Пес вцепился зубами в лицо Ульеля, в результате чего у него и остался шрам.

Кейт Мосс

Это может показаться странным, но одна из самых популярных подиумных моделей всерьез переживает из-за того, что у нее кривые ноги. В связи с этим Кейт практически никогда не носит одежду средней длины, которая подчеркнула бы этот недостаток.

Кэтрин Зета-Джонс

Если вы никогда не приглядывались к шее актрисы, то наверняка и не замечали маленького шрама на яремной впадине. Он появился у Кэтрин в детстве, когда из-за болезни ей пришлось сделать трахеотомию. Врачи были вынуждены вставить в горло девочки трубку, чтобы она смогла дышать. Но это в прошлом, и о том периоде напоминает только едва заметный шрам, который не так-то просто заметить.

Джереми Реннер

Недавно фанаты заметили, что у актера Джереми Реннера очень большие ногтевые пластины. И хотя этот факт, по сути, обычная мелочь, перестать обращать внимание на руки звезды теперь просто невозможно.

Можете ли вы вспомнить звезд с неидеальной внешностью, которые вызывают у вас симпатию?