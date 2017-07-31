10 звезд, которые стареют потрясающе красиво

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Возраст — всего лишь цифра, и она красит нашу жизнь. Так считают многие именитые звезды, которые выглядят сногсшибательно для своих лет. На их примере AdMe.ru покажет, что стареть вовсе не страшно.

Джулианна Мур (56 лет)

56-летняя актриса Джулианна Мур с годами только хорошеет. Секрет ее молодости прост — это уход за собой, спорт и йога. Она не стесняется своего возраста и подтверждает это на многочисленных интервью: «Да, старею». Впрочем, это не мешает актрисе выглядеть прекрасно.

Шарлиз Терон (41 год)

Еще одна великолепная актриса Шарлиз Терон утверждает, что не стоит бояться того, чего не избежать. А лишние морщинки, по ее мнению, — это знак мудрости и опыта. Сохранить свой свежий облик Шарлиз также помогает йога, но больше всего она обожает велопрогулки.

Уилл Смит (48 лет)

Неизменный шарм и молодость Уилла Смита восходят к простой формуле: чтение и бег. Актер утверждает, что именно эти два компонента помогают обогащать ум и тело и оставаться в форме даже в 48 лет.

Шэрон Стоун (59 лет)

59-летняя Шэрон Стоун не пытается увековечивать свою молодость всевозможными пластическими операциями, она уверена, что старение — естественное искусство. Секрет ее красоты — это регулярные тренировки, правильное питание и уход за кожей.

Хью Джекман (48 лет)

Спортивный парень Хью Джекман благодаря физическим нагрузкам остается в отличной форме и в свои 48 может дать фору любому 20-летнему. Актер занимается плаванием, бегом и боксом. Именно спорт помогает держать в тонусе мысли и тело, уверяет Хью.

Джулия Робертс (49 лет)

Секрет вечной молодости красотки Джулии Робертс кроется в ее юношеском задоре. Девчачья очаровательность уступила дорогу уверенной женственности, а улыбка осталась такой же открытой и жизнерадостной, как и 26 лет назад.

Бен Аффлек (44 года)

Бен Аффлек живет по мудрости, которой еще в детстве его научила мать: «Будь верен себе», — а поэтому его не пугают ни возраст, ни появившиеся вокруг глаз морщинки. Мальчишеская лощеность актера сменилась щетинистой брутальностью, которая ему, безусловно, к лицу.

Джордж Клуни (56 лет)

Харизматичный сердцеед Джордж Клуни в свои 56 лет находится в прекрасной физической форме. Увлечение йогой помогает актеру поддерживать тело в тонусе, а седина и мимические морщинки только прибавляют мужественности образу.

Джонни Депп (54 года)

Джонни Депп — консерватор и сторонник классики. Спустя годы он все так же остается верен неизменному атрибуту — очкам и костюмам полюбившегося кроя. Его прекрасный внешний вид — заслуга здорового образа жизни и частых прогулок.

Сандра Буллок (52 года)

«Мисс Конгениальность» Сандра Буллок поистине победительница красоты над биологическими часами. Сама актриса утверждает, что возрастные морщинки, появившиеся от искреннего смеха, — признак не возраста, а чудесных моментов в жизни. Поэтому давайте улыбаться чаще!