10 звезд, которые стареют потрясающе красиво
Возраст — всего лишь цифра, и она красит нашу жизнь. Так считают многие именитые звезды, которые выглядят сногсшибательно для своих лет.
На их примере AdMe.ru покажет, что стареть вовсе не страшно.
Джулианна Мур (56 лет)
56-летняя актриса Джулианна Мур с годами только хорошеет. Секрет ее молодости прост — это уход за собой, спорт и йога. Она не стесняется своего возраста и подтверждает это на многочисленных интервью: «Да, старею». Впрочем, это не мешает актрисе выглядеть прекрасно.
Шарлиз Терон (41 год)
Еще одна великолепная актриса Шарлиз Терон утверждает, что не стоит бояться того, чего не избежать. А лишние морщинки, по ее мнению, — это знак мудрости и опыта. Сохранить свой свежий облик Шарлиз также помогает йога, но больше всего она обожает велопрогулки.
Уилл Смит (48 лет)
Неизменный шарм и молодость Уилла Смита восходят к простой формуле: чтение и бег. Актер утверждает, что именно эти два компонента помогают обогащать ум и тело и оставаться в форме даже в 48 лет.
Шэрон Стоун (59 лет)
59-летняя Шэрон Стоун не пытается увековечивать свою молодость всевозможными пластическими операциями, она уверена, что старение — естественное искусство. Секрет ее красоты — это регулярные тренировки, правильное питание и уход за кожей.
Хью Джекман (48 лет)
Спортивный парень Хью Джекман благодаря физическим нагрузкам остается в отличной форме и в свои 48 может дать фору любому 20-летнему. Актер занимается плаванием, бегом и боксом. Именно спорт помогает держать в тонусе мысли и тело, уверяет Хью.
Джулия Робертс (49 лет)
Секрет вечной молодости красотки Джулии Робертс кроется в ее юношеском задоре. Девчачья очаровательность уступила дорогу уверенной женственности, а улыбка осталась такой же открытой и жизнерадостной, как и 26 лет назад.
Бен Аффлек (44 года)
Бен Аффлек живет по мудрости, которой еще в детстве его научила мать: «Будь верен себе», — а поэтому его не пугают ни возраст, ни появившиеся вокруг глаз морщинки. Мальчишеская лощеность актера сменилась щетинистой брутальностью, которая ему, безусловно, к лицу.
Джордж Клуни (56 лет)
Харизматичный сердцеед Джордж Клуни в свои 56 лет находится в прекрасной физической форме. Увлечение йогой помогает актеру поддерживать тело в тонусе, а седина и мимические морщинки только прибавляют мужественности образу.
Джонни Депп (54 года)
Джонни Депп — консерватор и сторонник классики. Спустя годы он все так же остается верен неизменному атрибуту — очкам и костюмам полюбившегося кроя. Его прекрасный внешний вид — заслуга здорового образа жизни и частых прогулок.
Сандра Буллок (52 года)
«Мисс Конгениальность» Сандра Буллок поистине победительница красоты над биологическими часами. Сама актриса утверждает, что возрастные морщинки, появившиеся от искреннего смеха, — признак не возраста, а чудесных моментов в жизни. Поэтому давайте улыбаться чаще!
Фото на превью flickr, marieclaire