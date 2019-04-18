10 звезд, которые шли к успеху, несмотря на обстоятельства

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Звезды улыбаются нам со сцен, подиумов и экранов. Их образы — олицетворение успеха и состоятельности. Но за лоском грима и дорогих нарядов многих знаменитостей кроется тяжелое прошлое, полное испытаний. Такие истории жизни вдохновляют многих людей, стремящихся к своей цели.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы каждый наш читатель добивался своего. Поэтому мы собрали истории знаменитостей, которые не остановились перед лицом трудностей и продолжили двигаться к славе.

1. Брэдли Купер хотел бросить актерскую карьеру 3 раза

Брэдли Купер — 7-кратный номинант на премию «Оскар». В 2011 году он был назван самым сексуальным мужчиной планеты. Обратная сторона успеха: В первом сериале с участием Купера его роль настолько сильно урезали, что он написал заявление об уходе и решил оставить карьеру актера.

Отрицательные отзывы на игру в мюзикле «Три дня дождя» и типовые роли красавчиков, которые предлагали Куперу, довели звезду до выгорания и новых мыслей об окончании карьеры.

Депрессия и разрыв ахиллова сухожилия крайне затрудняли поиск новой работы.

Поборол наркотическую и алкогольную зависимость после того, как однажды получил серьезную травму, находясь в состоянии опьянения.

2. Джеки Чан сломал почти все кости в процессе съемок

Имя Джеки Чана знакомо каждому любителю боевых искусств и кино в целом. На 56-м году карьеры актер получил почетную премию «Оскар» за развитие кинематографа. Обратная сторона успеха: На заре карьеры снялся в эротической комедии «Все в семье», чтобы хоть как-то заработать на жизнь.

По словам актера, ему часто угрожали триады, желающие завладеть его деньгами и отомстить за преждевременное расторжение контракта с гонконгской киностудией.

15 лет бился за попадание на американский рынок, которому был нужен только Брюс Ли.

В теле Джеки Чана нет практически ни одной кости, которая бы не была сломана, поэтому актер находится в черном списке у большинства страховых компаний.

3. Кэти Перри выросла в семье, где запрещалась поп-музыка

Перечислять регалии Кэти Перри в музыкальном бизнесе можно долго. Она один из самых продаваемых музыкантов за всю историю человечества, 4-кратная рекордсменка Книги рекордов Гиннесса и ежегодный участник списка Forbes с 2011 года. Обратная сторона успеха: Выросла в бедной семье, которая порой пользовалась продовольственными карточками, чтобы выжить.

Родители воспитывали ее в строгих христианских традициях и разрешали слушать только церковную музыку.

В начале карьеры записала альбом евангельских песен, который с треском провалился.

Сменила несколько музыкальных лейблов, пока наконец ее талант не заметили.

4. Карьера Милли Бобби Браун могла закончиться не начавшись

Милли Бобби Браун — звезда сериала «Очень странные дела». В 2017 и 2018 годах, в возрасте 13 и 14 лет соответственно, она числилась в списках самых влиятельных подростков в мире по версии журнала Time. Обратная сторона успеха: Родители постоянно переезжали и почти обанкротились ради ее карьеры, и Милли испытывала сильное чувство вины за это.

Пробовалась на роли во множестве фильмов и после длительной череды неудач и финансового краха Милли с семьей вернулась в Англию, думая, что шансов пробиться в кино больше нет.

В детстве перестала слышать одним ухом, но, несмотря на это, очень любит петь.

Побрилась налысо уже в 11 лет ради роли.

5. Сара Джессика Паркер шла к настоящему признанию 21 год

Сара Джессика Паркер известна по роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Персонаж был признан одним из самых влиятельных на американском телевидении, а Паркер получила ряд престижных наград. Обратная сторона успеха: Росла в большой семье, у которой иногда не хватало денег даже на оплату электричества, не говоря уже о праздновании Рождества и других праздников.

Мать будущей звезды не одобряла карьерный выбор дочери.

21 год с начала карьеры не получала значимых ролей.

Сталкивалась с кассовыми провалами и критикой своей игры в течение нескольких лет после «Секса в большом городе».

6. Милла Йовович была изгоем в школе

Милла Йовович — модель и актриса, известная по фильмам «Пятый элемент», «Обитель зла» и «Голубая лагуна». Была самой молодой моделью, когда-либо попадавшей на обложку модного журнала. Обратная сторона успеха: В школе Миллу звали коммунисткой и русской шпионкой, и она стала изгоем.

Ей приходилось зарабатывать для семьи уже в 11 лет.

После того как ее экранное время в фильме «Под кайфом и в смятении» было заметно урезано, Милла думала оставить кинокарьеру и на 4 года посвятила себя музыке.

7. Уолт Дисней был банкротом и «карьерным самоубийцей»

Уолт Дисней — один из отцов современной мультипликации. На его счету 26 «Оскаров», и это абсолютный рекорд кинопремии. Благодаря ему вышли такие мультфильмы, как «Белоснежка и семь гномов», «Дамбо», «Леди и бродяга» и сотни других. Обратная сторона успеха: Тяжелый труд в детстве Дисней умудрялся совмещать с многочисленными курсами по анимации.

Прокатчик обманом завладел его первыми мультфильмами, и Дисней обанкротился.

Открытие Диснейленда запомнилось огромным количеством поломок и организационных проблем.

Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» был крайне рискованным и дорогим проектом из-за инновационного характера рисовки, и многие считали его производство «карьерным самоубийством».

Несмотря на падение прибыли и забастовки аниматоров во времена Второй мировой войны, компании братьев Дисней удалось удержаться на плаву.

8. Энг Ли снял свой первый полнометражный фильм в 37 лет

Энг Ли — тайваньский режиссер, прославившийся благодаря фильмам «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Жизнь Пи» и «Горбатая гора». За эти картины он трижды удостаивался премии «Оскар». Обратная сторона успеха: Отец будущего режиссера был против его работы в кино и признал талант сына лишь перед смертью.

Несмотря на отличные показатели в киношколе, Ли оставался безработным в течение 6 лет, а обеспечивать семью приходилось жене.

После кассового провала фильма «Халк» хотел оставить карьеру (за 2 года до знаменитой «Горбатой горы»).

9. Cэмюэл Л. Джексон заикается по сей день

Cэмюэл Л. Джексон известен по работам в фильмах Квентина Тарантино, киновселенной Marvel и многих других картинах. Был признан актером с наибольшей суммой кассовых сборов по совокупности фильмов, в которых он появлялся. Обратная сторона успеха: В детстве имел серьезные проблемы с заиканием, которое проявляется по сей день.

Был на 2 года отчислен из университета из-за участия в митингах по защите гражданских прав чернокожих и захвата в заложники преподавателей.

Преодолел сильную наркозависимость, что дало карьере новый старт.

10. Роберту Дауни — младшему позволили попробовать запрещенные вещества уже в 6 лет

Один из самых кассовых актеров за всю историю кино, 3-кратный лидер списка Forbes по сумме заработка за год, гений, плейбой и филантроп — Роберт Дауни — младший. Обратная сторона успеха: Из-за пагубного примера отца начал употреблять марихуану уже в 6-летнем возрасте.

Его работа в известном шоу «Субботним вечером в прямом эфире» была серьезно раскритикована, и актера уволили.

На пике карьеры из-за многолетней зависимости Роберт начал принимать тяжелые наркосодержащие вещества, постоянно имел проблемы с законом и в результате провел полгода в тюрьме и год в лечебнице.

Студии очень долго не хотели связываться с Дауни-младшим, поскольку считали его ненадежным.

Чей жизненный путь вдохновил вас на то, чтобы начать упорно двигаться к своим целям? Расскажите в комментариях.