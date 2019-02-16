10 звезд, которые позаимствовали идеи татуировок друг у друга

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Сегодня многие фанаты, чтобы стать похожими на своих кумиров, иногда даже пытаются повторить их легендарные татуировки. Но бывает и так, что знаменитости порой сами заимствуют идеи нательных рисунков друг у друга.

Мы в AdMe.ru внимательно просмотрели инстаграмы звезд, чтобы найти совпадения в их татуировках, и попытались объяснить тайные значения этих тату.

1. Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни — младший, Крис Хемсворт, Джереми Реннер и Крис Эванс

Герои легендарных «Мстителей» решили увековечить свое участие в фильме и сделали себе татуировку в виде логотипа знаменитой команды героев из популярных комиксов. Это была идея Скарлетт Йоханссон: она и Крис Эванс сделали себе одинаковые татуировки в Нью-Йорке. Затем в Лос-Анджелесе логотип «Мстителей» набили Роберт Дауни — младший, Крис Хемсворт и Джереми Реннер.

2. Орландо Блум, Вигго Мортенсен, Иэн Маккеллен, Шон Бин, Элайджа Вуд, Доминик Монаган, Шон Эстин и Билли Бойд

Актеры знаменитой трилогии «Властелин колец» Орландо Блум, Вигго Мортенсен, Иэн Маккеллен, Шон Бин, Элайджа Вуд, Доминик Монаган, Шон Эстин и Билли Бойд тоже сделали себе одинаковые татуировки в память о съемках. Джон Рис-Дэвис отправил своего дублера, чтобы тот набил татуировку вместо него. Теперь на теле у главных героев фильма есть одинаковая надпись со словом «девять» на эльфийском языке, которая символизирует 9 членов Братства кольца.

3. Крис Хемсворт и Эльса Патаки

У Хемсворта и его жены Эльсы Патаки на руках сделаны одинаковые татуировки: буквы из рунического алфавита. Каждый знак символизирует первую букву имен их детей: Индия, Тристан и Саша, а также имена самих Хемсворта и Патаки.

4. Майли Сайрус, Кэти Уивер и Уэйн Койн

Майли, которая обожает татуировки, на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе решила почтить своего покойного пса Флойда и навсегда запечатлеть образ любимой собаки на своем теле. Ее решили поддержать близкие друзья: актриса Кэти Уивер и музыкант Уэйн Койн.

5. Марго Робби и Кара Делевинь

Австралийская кинозвезда Марго Робби и британская модель и актриса Кара Делевинь сделали друг другу татуировки на пальцах ног после завершения съемок в фильме «Отряд самоубийц».

6. Виктория и Дэвид Бекхэм

На 6-ю годовщину свадьбы супруги Бекхэм решили сделать одинаковые татуировки. Их тела украшала фраза на иврите, которую можно перевести так: «Я принадлежу своему возлюбленному, а мой возлюбленный принадлежит мне». У Виктория эта надпись располагалась на спине, а у Дэвида на руке. Однако в конце 2018 года бывшая поп-певица решила полностью избавиться от этой татуировки, так как начала ее стесняться.

7. Леди Гага и Брайан Ньюман

Леди Гага на одной из вечеринок предложила своему лучшему другу Брайану Ньюману, американскому джазовому музыканту, сделать одинаковые татуировки в виде трубы, на которой он так виртуозно играет.

8. Кэти Перри и Рассел Брэнд

Когда Перри начала встречаться с британским комиком Расселом Брэндом, они решили сделать себе одинаковые татуировки на бицепсах. Надписи на санскрите гласят: «Плыви по течению».

9. Бейонсе и Джей-Зи

На свою 9-ю годовщину свадьбы в 2017 году Бейонсе и Джей-Зи набили одинаковые татуировки с римской цифрой «IV» на безымянных пальцах. Это число символизирует даты их рождения и день свадьбы. Бейонсе родилась 4 сентября, Джей-Зи — 4 декабря, а поженились они 4 апреля.

10. Пэрис Джексон и Маколей Калкин

Дочь Майкла Джексона и ее крестный отец Маколей Калкин имеют одинаковые татуировки на руках в виде ложек. Джексон и Калкин не раскрывают значения этих изображений.

11. Рианна и Дрейк

Интернет буквально взорвался, когда Рианна представила всем свою новую татуировку в виде акулы в камуфляже. Вскоре после этого канадский рэпер Дрейк, с которым певица встречалась в то время, был замечен с похожей татуировкой на своем предплечье.