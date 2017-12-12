10 знаменитостей, которые плевать хотели на свой звездный статус и дорогие автомобили
Когда мы говорим о жизни звезд, то непременно представляем роскошь, лимузины и красные дорожки. А на самом деле многие из них продолжают вести почти обычный образ жизни, частенько пользуются общественным транспортом, ходят в простые магазины и не страдают от звездной болезни.
AdMe.ru собрал для вас фотографии звезд, которых вы запросто можете встретить, прогуливаясь по улице.
1. Рианна
Рианна родилась на Барбадосе в простой многодетной семье, и даже мировая известность не изменила ее образ простой соседской девчонки. Она частенько переписывается с поклонниками в интернете, любит поваляться перед телевизором, готовит национальные блюда и часто пользуется общественным транспортом.
2. Энн Хэтэуэй
Улыбчивая и милая Энн Хэтэуэй сама о себе говорит, что она простая девчонка из среднего класса, выросшая в Нью-Джерси, и навсегда ею останется. Охотно верится, потому что Энн никогда не проявляла тяги к роскоши и не была замечена в проявлениях звездной болезни. Зато в метро — неоднократно.
3. Дрю Бэрримор
Слава обрушилась на Дрю Бэрримор в очень раннем возрасте, так что молодая актриса успела пройти через темный период звездной болезни. Но она успела вовремя вернуться из-за грани и сейчас ведет довольно простой образ жизни, часто выкладывает свои повседневные фото без макияжа или в метро.
4. Дакота Фэннинг
Восходящая звезда Дакота Фэннинг избежала участи большинства звездных детей. Она не водила в пьяном виде и не употребляла наркотики, а закончила школу с отличием, совмещала съемки с учебой в университете и вязала шарфики коллегам по цеху. Дакота не скрывается от папарацци и часто попадает в объектив в метро.
5. Майкл Дуглас
Майкл Дуглас знаменит своим ироничным подходом к жизни и, конечно, к самому себе. Когда его спрашивают о его талантах, он может запросто ответить: «Я очень неплох в смене подгузников». Актер не гонится за роскошью и часто возит дочку в школу на метро.
6. Кэти Холмс
Кэти Холмс может похвастаться, пожалуй, самой обширной галереей снимков из метро. В подземке ее часто можно встретить и одну, и с дочкой. Кэти ведет жизнь обычной актрисы Нью-Йорка и всегда отдает предпочтение скорости передвижения, а не престижности транспорта.
7. Дженнифер Лопес
Джей Ло — тоже выходец из простой семьи из бедного района Бронкса. Она достигла высот благодаря трудолюбию и упорству, но никогда не забывала, откуда начинала. Дженнифер ведет здоровый образ жизни, все так же много работает, не употребляет алкоголь, поддерживает детский госпиталь и выступает как правозащитник.
8. Пол Уэсли
Звезда «Дневников вампира» красавчик Пол Уэсли в жизни далек от образа мачо. В свободное время он предпочитает не клубную жизнь, а игру в хоккей, покатушки на сноуборде, гитарные партии или общение с родными. Его часто можно встретить в общественном транспорте или в небольших кафе.
9. Зоуи Дешанель
Зоуи Дешанель называет себя старомодной девчушкой: она любит винтажную одежду, старое кино и музыку. Зоуи далека от модных течений и не особо волнуется по поводу мнения окружающих. Она не тратит деньги на брендовые вещи, считая это глупостью, зато участвует в благотворительности и инвестирует в недвижимость.
10. Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол — увлеченный профессионал, которого больше интересует мастерство и талант, чем материальные ценности. Он сам говорит, что лучше быть великим чистильщиком бассейнов, чем посредственным актером, так что Джейк очень много работает и даже учит новые языки ради ролей.
Фото на превью depositphotos, drewbarrymore / Instagram