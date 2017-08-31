10 звезд, которые доказали, что талантливый человек талантлив во всем

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Нас часто поражает, до чего же талантливо актеры и актрисы играют роль, умело перевоплощаясь в своих героев. Но, оказывается, и в жизни у многих из них отнюдь немало дарований. А некоторых даже с уверенностью можно назвать человеком-оркестром. Мы в AdMe.ru согласны с тем, что таланты нельзя скрывать, и спешим вас познакомить с самыми многогранными звездами.

Вигго Мортенсен рисует картины

Звезда трилогии «Властелин колец» Вигго Мортенсен — настоящий талант. Еще со школьных лет он фотографирует и пишет рассказы, а с середины 90-х годов стал рисовать картины в абстрактном жанре. С 1999 года у актера прошло несколько выставок, все они пользуются большим интересом у публики. Кроме того, Вигго опубликовал 14 альбомов фотографий, стихов и рассказов и выпустил 6 музыкальных дисков в необычном формате разговоров под аккомпанемент своего друга-гитариста.

Шарлиз Терон участвовала в известных постановках балета

В 6 лет Шарлиз стала посещать уроки балета. В 13 лет она продолжила обучение в Национальной школе искусств в Йоханнесбурге. В 16 лет будущая актриса перебралась в Нью-Йорк и поступила в хореографическое училище Джоффри, а в свободное время подрабатывала моделью. Танцы давались Шарлиз легко, и она даже участвовала в известных постановках — «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Однако в 19 лет девушка получила травму колена, и на этом ее занятия балетом закончились.

До того как стать актером, Харрисон Форд работал плотником

В начале актерской карьеры Форду совсем не везло. Чтобы выжить, ему пришлось сменить профессию — он самостоятельно освоил ремесло плотника и остался работать в Голливуде. Харрисон не испытывал недостатка в заказах и как-то раз, когда он менял двери в одной из киностудий, получил приглашение от режиссера — с этого и началось его восхождение как звезды экрана. Нужно заметить, что плотницкое дело — до сих пор одно их любимых занятий актера.

Джеймс Франко пишет книги

Кроме того, что Джеймс является талантливым актером, он обладает хорошими писательскими способностями. На этом поприще он дебютировал в 2010 году и с тех пор выпустил уже несколько книг: сборник рассказов, роман и даже том стихов. Для этого Джеймс специально изучал английскую литературу в Калифорнийском университете, а также прошел курс писательского мастерства. Кроме этого, актер также серьезно занимается живописью и преподает кинопроизводство в Нью-Йоркском университете.

Вуди Аллен исполняет джаз

Вуди Аллен с юности играет на кларнете, а с конца 1960-х периодически выступает на разных концертных площадках. Режиссер совместно с ансамблем «Нью Орлинз Джаз Бэнд» каждый понедельник играют джаз в «Карлайл-отеле» в Нью-Йорке. Совместно они записали 2 альбома, а в 1996 году провели турне по Европе. В сентябре 2008 года в Лос-Анджелесском оперном театре состоялась премьера оперы Пуччини «Джанни Скикки», поставленная Вуди Алленом. Постановка была признана некоторыми критиками одним из самых значительных событий в мире классической музыки того года.

Аманда Сейфрид отлично вяжет

Каждую свободную минуту Аманда Сейфрид посвящает вязанию. По ее словам, это отличный способ успокоиться, расслабиться и восстановить равновесие внутреннего мира. Проводит ли она время с собакой или отдыхает в перерывах между съемками — она всегда вяжет. В одном из интервью актриса призналась, что как-то за 2 недели съемок связала 20 шапок. Аманда всегда гуляет в разных головных уборах, любит украшать дом и дарить друзьям подарки, связанные собственными руками.

Барбра Стрейзанд выступает с поддержкой прав женщин и детей, больных раком

Барбра Стрейзанд многие годы является активным сторонником Демократической партии США. Она выступает с поддержкой таких программ, как проблемы глобального потепления и вывод американских войск из Ирака. Стрейзанд активно защищает права женщин, демократических журналистов, а также детей, больных раком.

Хилари Суонк управляет вертолетом

Еще во время подготовок к главной роли в фильме «Амелия» Хилари взяла первые уроки пилотирования. Актриса хотела сделать свои полеты максимально безопасными и поэтому приложила все усилия, чтобы получить лицензию пилота. К моменту завершения съемок сделать это не удалось, но несколькими месяцами позже она все же получила документ. Примерно в то же время она и влюбилась в небо и без полетов теперь просто не мыслит своей жизни.

Энтони Хопкинс пишет музыку

Энтони Хопкинс стал писать музыку еще в детстве. Но долгие десятилетия об этом увлечении знали лишь его близкие. Но однажды он увидел по телевизору выступление дирижера Андре Рьё, которое сильно поразило Хопкинса. Вскоре он связался с Андре и показал ему свои записи. Вальс, написанный Энтони Хопкинсом, исполнили на концерте в Вене, а запись произведения произвела настоящий фурор в сети.

Джейсон Стейтем участвовал на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году — соревновался по прыжкам в воду

Прежде чем стать актером, Джейсон Стейтем длительное время профессионально занимался спортом. С 12 лет он был в составе британской национальной сборной по прыжкам в воду и участвовал в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. В 1992 году он занял 12-е место на чемпионате мира.