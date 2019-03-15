10 знаменитых женских ролей, которые изначально должны были сыграть мужчины

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Центр изучения женщин на телевидении и в кино проводит ежегодные исследования в сфере киноиндустрии. В докладе по итогам 2018 года сообщается о том, что кассовые сборы картин, где протагонистом выступает женщина, продолжают расти из года в год. Все больше появляется фильмов, в которых изначально предназначенную для мужчин роль отдают актрисам. Как, например, это было с Анджелиной Джоли в фильме «Солт» или с Сандрой Буллок в ленте «Наш бренд — кризис».

Мы в AdMe.ru надеемся, что в ближайшее время качественных фильмов станет больше, и неважно, кто будет в главных ролях — мужчины или женщины.

Тильда Суинтон в фильме «Доктор Стрэндж»

Древний — персонаж комиксов Marvel, наставник Доктора Стрэнджа . В экранизации 2016 года «Доктор Стрэндж» роль Древнего на первоначальном этапе предлагали таким актерам, как Морган Фримен, Билл Найи и Кэн Ватанабэ. Однако режиссер Скотт Дерриксон отстоял свое решение полностью переосмыслить этого персонажа. Он аргументировал такое желание тем, что Древний в комиксах является отражением старого американского стереотипа о том, как должны выглядеть восточные персонажи. В результате в проекте приняла участие Тильда Суинтон.

Грейс Джонс в фильме « Конан-разрушитель»

Зула — персонаж комиксов, мужественный воин. В экранизации «Конан-разрушитель» этот персонаж был представлен в образе женщины. На главную роль была утверждена популярная в те годы певица и модель Грейс Джонс. Андрогинная красота Грейс позволила ей полностью влиться в образ и достойно показать на экране воительницу Зулу. К тому же ее участие в кинокартине значительно повысило популярность ленты и привлекло массу зрителей.

Маккензи Фой, Джессика Честейн и Эллен Берстин в фильме «Интерстеллар»

Маккензи Фой, Джессика Честейн и Эллен Берстин играли в фильме «Интерстеллар» дочь главного героя Мерф на трех этапах ее жизни. Однако изначально черновой вариант сценария предполагал, что Мерф будет мальчиком. Позже режиссер картины Кристофер Нолан в процессе работы над историей внес значительные изменения. Он объяснял свое решение тем, что, возможно, на него повлиял родительский опыт и старшая дочь. В результате отношения между главным героем и Мерф удалось показать естественными и максимально приближенными к реальности.

Сандра Буллок в фильме «Наш бренд — кризис»

Фильм «Наш бренд — кризис» рассказывает историю о боливийском политике, который хочет занять пост президента. Для выполнения этой непростой задачи он нанимает американского специалиста. Кинокартина основана на реальных событиях, поэтому главную роль консультанта должен был сыграть мужчина. Предполагалось, что это сделает Джордж Клуни, который к тому же являлся продюсером фильма. Когда сценарий увидела Сандра Буллок, она проявила желание сняться в картине. Клуни принял такое предложение с энтузиазмом и согласился пойти на уступки. В большинстве сценариев есть потенциал для сильного женского персонажа, надо лишь начать реализовывать эти возможности.

Джейн Линч в фильме «Сорокалетний девственник»

По словам Джейн Линч, своим появлением в фильме «Сорокалетний девственник» она обязана Нэнси Уоллс, жене Стива Карелла, исполнителя главной роли. Персонаж, которого сыграла актриса, изначально был прописан в сценарии как мужчина, но Нэнси настояла на том, чтобы в фильме было больше женщин. Линч отмечала, что это не первый раз, когда она играет роль, предназначенную для сильного пола. Например, ее персонаж в кинокартине «Беглец» также изначально был мужчиной.

Джулия Робертс в фильме «Тайна в их глазах»

В фильме «Тайна в их глазах» главную роль должен был сыграть Дензел Вашингтон. Но из-за постоянного откладывания съемок и всяческих несостыковок в производстве актер ушел из проекта. Режиссер и сценарист картины Билли Рэй в результате принял решение изменить пол главного персонажа и предложил роль Джулии Робертс. Актриса, прочитав сценарий, дала согласие на участие в фильме. В характер персонажа были внесены лишь небольшие изменения, но поведение и манеры остались прежними. Это один из примеров того, как замена пола на этапе написания истории все чаще позволяет женщинам получить доступ к более интересным ролям.

Люси Лью в сериале «Элементарно»

Одна из самых резонирующих подмен персонажей произошла в сериале « Элементарно ». Сценарист Роберт Доэрти захотел поэкспериментировать с форматом — и вот доктор Ватсон уже не Джон, а Джоан. Свое решение он объяснил тем, что эту перемену можно рассматривать в качестве способа показать, как женщина и мужчина могут работать сообща, при этом не испытывая друг к другу романтических чувств. Актриса Люси Лью, исполнившая роль Джоан Ватсон, уже прежде сталкивалась с подобным опытом, когда ей приходилось играть персонажа, изначально задуманного как мужчина. В фильме «Баллистика: Экс против Сивер» Антонио Бандерас, утвержденный на главную роль агента ФБР, никак не мог выбрать себе достойного оппонента. Тогда он предложил взять в проект Люси Лью, заменив мужской образ агента АНБ на женский.

Анджелина Джоли в фильме «Солт»

Главная роль в фильме «Солт» изначально была написана специально для Тома Круза, но актер отказался от предложения. После этого сценарий был переписан, и герой Эдвин Солт превратился в Эвелин Солт. Предполагалось, что мужской персонаж будет иметь жену и ребенка, которые находились бы в опасности и нуждались в спасении. После адаптации было решено, что женщина-агент должна иметь мужа, но при этом быть бездетной, в противном случае это сделало бы ее более нежной и ранимой. Анджелина Джоли прекрасно справилась с поставленной задачей и даже была против того, чтобы ее героине приписывали излишнюю женственность. В итоге она создала на экране образ женского персонажа с крепким мужским характером.

Бонус: мы решили пофантазировать

Биргитта Йорт Серенсен в сериале «Игра престолов»

Режиссер 8-й серии 5-го сезона сериала «Игра престолов» Мигель Сапочник решил сделать из Карси женщину, хотя изначально роль была написана для мужчины. Такую смену персонажа создатели провернули после того, как посчитали важным сделать эпизод с мертвыми детьми более эмоциональным и резонирующим. Биргитта Йорт Серенсен, исполнительница роли, отмечала, что не думала о Карси с точки зрения принадлежности к какому-то полу. Для нее героиня, которую она сыграла, — просто воин, защищающий свое племя. А то, что она женщина, не имеет к происходящему никакого отношения.

Сигурни Уивер в фильме «Чужой»

Представители киностудии, спонсирующие производство фильма «Чужой», настаивали на том, что необходимо сделать главного героя мужчиной. Ридли Скотт , режиссер фильма, сначала согласился с этим, но в процессе работы над картиной он подумал, почему бы не сделать Рипли женщиной и не разорвать тем самым привычные шаблоны. В результате образ Эллен Рипли, сыгранный Сигурни Уивер, стал настолько уникальным и неповторимым, что навсегда вошел в историю кинематографа как один из самых значимых и ярких. Это один из первых женских персонажей в кино, который не зависит от мужского влияния и не определяется отношениями с противоположным полом.