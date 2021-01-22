10 знаменитых женщин Голливуда, которые обладают почти безупречной красотой с точки зрения науки
Наверняка вы замечали, что при виде одного человека люди без особого энтузиазма говорят, что он симпатичный, а при виде другого даже сердце замирает и хочется бесконечно долго вглядываться в его лицо. Этому есть научное объяснение: все прекрасное в нашем мире подчиняется правилу золотого сечения. Если говорить очень просто, любая красивая вещь пропорциональна. И человеческие лица не исключение.
Редакция AdMe.ru прочла исследование знаменитого пластического хирурга доктора Хулиана Де Сильвы, который определил с помощью компьютерных расчетов 10 самых красивых знаменитостей в мире.
Как измерить красоту математически
Нужно вычислить длину и ширину лица и поделить первый показатель на второй. Если результат равняется 1,62 (число «фи»), лицо идеально.
Учитываются и другие измерения: от нижней точки подбородка до кончика носа, от кончика носа до точки между глазами и от точки между глазами до линии роста волос на лбу. Если все 3 показателя равны, человек считается красивым.
Дополнительно можно посчитать и другие расстояния (идеальный результат — то самое число «фи»):
- ширину губ поделить на их длину;
- длину носа поделить на его ширину и так далее.
Кроме того, необходимо обратить внимание на следующие аспекты: длина уха должна равняться длине носа, а ширина глаза — расстоянию между глазами.
Доктор Де Сильва выяснил, лица каких знаменитостей более всего приближены к эталону. Для удобства восприятия их красота оценивалась по шкале 100 баллов.
10-е место — Кара Делевинь
Общий результат: 89,99.
Самыми красивыми у модели оказались губы и брови. Баллы ей снизили за форму лба и подбородка.
9-е место — Кэти Перри
Общий результат: 90,08.
Самое красивое в лице этой знаменитости — положение носа относительно губ. Оно практически идеальное. Баллы снизили за лоб и подбородок.
8-е место — Натали Портман
Общий результат: 90,51.
Самое прекрасное в лице этой актрисы — положение глаз, однако далекими от совершенства оказались губы и брови.
7-е место — Скарлетт Йоханссон
Общий результат: 90,91.
Сильная сторона Йоханссон — глаза. По 100-балльной шкале за них она получила 99,99 — ни у кого нет настолько высокого результата. Подвели актрису губы и тонкие брови.
6-е место — Кейт Мосс
Общий результат: 91,05.
У Кейт Мосс практически идеальные лоб и расстояние между глазами. Баллы снизили за форму лица и подбородка.
5-е место — Тейлор Свифт
Общий результат: 91,64.
У Тейлор Свифт практически безупречные с точки зрения математики подбородок и губы. Баллы певице снизили за форму бровей.
4-е место — Ариана Гранде
Общий результат: 91,81.
У этой знаменитости безупречные лоб, подбородок и губы. Вопросы вызывают лишь брови и большое расстояние между верхней губой и кончиком носа.
3-е место — Эмбер Херд
Общий результат: 91,85.
Третье место досталось актрисе благодаря идеальной форме подбородка, носа и безупречному расстоянию между верхней губой и кончиком носа. Доктор Хулиан Де Сильва назвал ее красоту нестареющей.
2-е место — Бейонсе
Общий результат: 92,44.
У Бейонсе безупречны овал лица и губы, а вот брови и подбородок не дотягивают до идеала.
1-е место — Белла Хадид
Общий результат: 94,35.
Белла Хадид — безоговорочная победительница. У нее идеальный подбородок и прекрасная форма лица и глаз. Слабое место модели — зона бровей.
Кому бы вы присудили первое место?