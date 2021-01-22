10 знаменитых женщин Голливуда, которые обладают почти безупречной красотой с точки зрения науки

Наверняка вы замечали, что при виде одного человека люди без особого энтузиазма говорят, что он симпатичный, а при виде другого даже сердце замирает и хочется бесконечно долго вглядываться в его лицо. Этому есть научное объяснение: все прекрасное в нашем мире подчиняется правилу золотого сечения. Если говорить очень просто, любая красивая вещь пропорциональна. И человеческие лица не исключение.

Редакция AdMe.ru прочла исследование знаменитого пластического хирурга доктора Хулиана Де Сильвы, который определил с помощью компьютерных расчетов 10 самых красивых знаменитостей в мире.

Как измерить красоту математически

Нужно вычислить длину и ширину лица и поделить первый показатель на второй. Если результат равняется 1,62 (число «фи»), лицо идеально.

Учитываются и другие измерения: от нижней точки подбородка до кончика носа, от кончика носа до точки между глазами и от точки между глазами до линии роста волос на лбу. Если все 3 показателя равны, человек считается красивым.

Дополнительно можно посчитать и другие расстояния (идеальный результат — то самое число «фи»):