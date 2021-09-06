10 знаменитых пар, которые расстались, а затем снова сошлись

Если вы решили воссоединиться с бывшим партнером, это не значит, что вы хотите вернуться в прошлое: вполне возможно, что вы нашли новый путь к счастью. Некоторые звездные пары, например Кэти Перри и Орландо Блум или Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, доказали, что так бывает. Никогда не поздно исправить совершенные ошибки, если вы встретили настоящую любовь.

Мы в AdMe.ru верим в настоящую любовь и в то, что вторые половинки существуют. И потому хотим рассказать о 10 знаменитых парах, которые доказывают, что воссоединение после разрыва возможно.

1. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собирались пожениться в начале 2000-х, но отменили помолвку и расстались в начале 2004-го. Сейчас, спустя много лет, они решили снова попробовать. Папарацци застали счастливую пару за их первым совместным ужином после воссоединения. СМИ также сообщают, что Дженнифер и ее дети не так давно провели с Беном много времени, и он покорил всю семью своим обаянием.

2. Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Джастин Бибер официально подтвердил, что встречается с Хейли, 3 января 2016 года, но к августу они решили расстаться. Молодые люди не разговаривали 2 года, а потом стали общаться как друзья. Отношения в паре казались запутанными, Бибер и Болдуин встречались с другими. Наконец, в июле 2018 года Джастин сделал предложение и Хейли сказала «да».

3. Кортни Кокс и Джонни Макдэйд

Кортни Кокс встретила Макдэйда после развода, и вскоре, в июне 2014 года, они обручились. В конце 2015-го пара ненадолго расставалась, но, кажется, настоящая любовь смогла преодолеть все сложности. Они не смогли жить друг без друга и возобновили отношения. Кортни Кокс сказала об этом: «Я определенно многое поняла. И, несмотря ни на что, благодаря этому разрыву я стану лучше, хотя он был очень тяжелым».

4. Джиджи Хадид и Зейн Малик

Зейн и Джиджи начали встречаться в ноябре 2015 года. Но их любовь должна была пройти проверку расставанием, чтобы они оба осознали, что созданы друг для друга. Пара объявила о разрыве в 2018 году, но молодые люди сохранили теплые дружеские отношения. А в начале 2020 года Джиджи выложила на страничке в своем инстаграме фото Зейна, давая поклонникам понять, что долгожданное воссоединение все-таки состоялось.

5. Кэти Перри и Орландо Блум

Перри и Блум познакомились на вечеринке в 2016 году и сразу друг другу понравились. В том же году певица официально заявила о том, что они пара, запостив в инстаграме фото, на котором они вместе проводили время в Каннах. Но через 10 месяцев Кэти решила завершить отношения. Молодым людям понадобилось провести какое-то время врозь, чтобы понять, что они любят друг друга по-настоящему. В 2017 году Перри и Блум снова стали появляться вместе и провели отпуск, посетив Прагу и Ватикан. Наконец, в 2018 году Перри подтвердила, что она больше не одна. А меньше чем через год состоялась помолвка Орландо и Кэти.

6. Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

И эта пара тоже прошла проверку расставанием. Бил и Тимберлейк познакомились на вечеринке по случаю дня рождения Джастина. Через 4 года отношений, в 2011-м, они расстались. Это было полностью обоюдное решение: молодые люди пришли к выводу, что каждому из них настала пора двигаться дальше. Но не прошло и года, как Тимберлейк сделал Бил предложение.

7. Роуз Лесли и Кит Харингтон

Роуз и Кит встретились на съемках 2-го сезона «Игры престолов». Они подружились, и стали появляться слухи о романе актеров. Несмотря на то, что Лесли и Харингтон не делали официальных заявлений об отношениях, в 2013 году анонимный источник сообщил, что они расстались и Роуз завела роман с другим. После того как любовь их героев на экране завершилась, Лесли и Харингтон продолжили общаться, а в 2014 году люди снова стали замечать актеров вместе. В апреле 2016 года пара официально подтвердила свои отношения.

8. Кристен Белл и Дэкс Шепард

Кристен Белл и Дэкс Шепард вместе более 12 лет. Но, верьте или нет, они ненадолго расставались примерно через 3 месяца отношений, потому что Дэкс хотел встречаться с другими девушками. Однако уже спустя несколько дней молодые люди помирились и Шепард вернулся к Белл.

9. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас познакомились более 23 лет назад. 25 лет разницы в возрасте никогда не казались им проблемой. Все шло прекрасно, и вскоре они поженились. В 2013-м Кэтрин и Майкл расстались после 13 лет совместной жизни, чтобы «провести некоторое время порознь, подумать об отношениях и поработать над своим браком». И они сумели найти способ снова стать счастливыми вместе.

10. Беати Принслу и Адам Левин

Их впервые заметили вместе в июне 2012 года во время отпуска на Гавайях. В мае 2013 года Левин и Принслу расстались и почти сразу снова сошлись. Беати уходила и возвращалась, но в конце концов они это прекратили. Через некоторое время молодые люди изменили свое решение. И их выбор был правильным: сейчас они счастливы в браке и воспитывают двух дочерей.