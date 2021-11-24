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10+ знаменитых пар, которые могут похвастаться долгими и крепкими отношениями

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Отношения звезд обычно не длятся долго, но есть пары, такие как Лиза Кудроу и Мишель Штерн, которые вместе уже более двух десятилетий. И это не единственная знаменитая пара, которая наглядно демонстрирует нам, почему стоит бороться за тех, кого мы любим и уважаем.

Мы в AdMe.ru составили список известных пар, которые доказывают своим примером, что звездные отношения могут длиться долго.

1. Курт Рассел и Голди Хоун, 38 лет

2. Опра Уинфри и Стедман Грэхем, 35 лет

3. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, 26 лет

4. Дэвид и Виктория Бекхэм, 24 года

5. Мэтт Деймон и Лучиана Баррозо, 18 лет

6. Лиза Кудроу и Мишель Штерн, 26 лет

7. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, 14 лет

8. Пинк и Кэри Харт, 20 лет

9. Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон, 51 год

10. Энрике Иглесиас и Анна Курникова, 20 лет

11. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, 29 лет

12. Крис Хемсворт и Эльза Патаки, 10 лет

13. Чак Норрис и Джина О’Келли, 24 года

Какая знаменитая пара ваша любимая? Вы знаете других звезд, которые долго женаты? Сколько лет вашим отношениям?

Фото на превью East News, East News
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