10+ знаменитых пар, которые могут похвастаться долгими и крепкими отношениями

Отношения звезд обычно не длятся долго, но есть пары, такие как Лиза Кудроу и Мишель Штерн, которые вместе уже более двух десятилетий. И это не единственная знаменитая пара, которая наглядно демонстрирует нам, почему стоит бороться за тех, кого мы любим и уважаем.