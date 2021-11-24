10+ знаменитых пар, которые могут похвастаться долгими и крепкими отношениями
Отношения звезд обычно не длятся долго, но есть пары, такие как Лиза Кудроу и Мишель Штерн, которые вместе уже более двух десятилетий. И это не единственная знаменитая пара, которая наглядно демонстрирует нам, почему стоит бороться за тех, кого мы любим и уважаем.
Мы в AdMe.ru составили список известных пар, которые доказывают своим примером, что звездные отношения могут длиться долго.
1. Курт Рассел и Голди Хоун, 38 лет
2. Опра Уинфри и Стедман Грэхем, 35 лет
3. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, 26 лет
4. Дэвид и Виктория Бекхэм, 24 года
5. Мэтт Деймон и Лучиана Баррозо, 18 лет
6. Лиза Кудроу и Мишель Штерн, 26 лет
7. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, 14 лет
8. Пинк и Кэри Харт, 20 лет
9. Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон, 51 год
10. Энрике Иглесиас и Анна Курникова, 20 лет
11. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, 29 лет
12. Крис Хемсворт и Эльза Патаки, 10 лет
13. Чак Норрис и Джина О’Келли, 24 года
Какая знаменитая пара ваша любимая? Вы знаете других звезд, которые долго женаты? Сколько лет вашим отношениям?
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