10 знаменитых мужчин, у чьих избранниц обнаружилось немало общих черт

Часто мы даже не обращаем внимания на то, что из раза в раз отдаем предпочтение людям со схожими чертами, будь то внешность, темперамент или привычки. Но когда человек знаменит на весь мир, его личная жизнь и вторые половинки оказываются как на ладони, и проследить, к каким личностям наши кумиры испытывают слабость, не составляет особого труда. Одни звезды предпочитают определенный цвет волос, другим сложно устоять перед бунтарями, а кто-то испытывает слабость перед определенным телосложением.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие звездные мужчины, судя по их избранницам, неравнодушны к определенному типу женщин. А из бонуса вы узнаете, рядом с какой знаменитостью то и дело оказываются спутницы с именем Дженнифер.

Иэн Сомерхолдер

На съемках сериала «Дневники вампира» у актера завязались отношения с экранной партнершей Ниной Добрев. В 2013 году пара рассталась, а уже в 2015-м Сомерхолдер женился на актрисе Никки Рид, звезде франшизы «Сумерки». Обе девушки сыграли на экране страстных вампирш, да и внешне имеют немало общего: карие глаза, каштановые волосы, выразительные брови.

Райан Рейнольдс

Судя по первой и нынешней супруге, у голливудской звезды также явно есть любимый типаж. Оба раза Рейнольдс женился на талантливых актрисах и эффектных длинноногих блондинках с ослепительными улыбками — Скарлетт Йоханссон и Блейк Лайвли.

Мэрилин Мэнсон

Эпатажная знаменитость неоднократно встречался с девушками, у которых прослеживались общие черты. Рядом с Мэнсоном то и дело оказывались жгучие брюнетки с бледной кожей, которые зачастую предпочитали схожие образы: готические наряды, алую помаду, макияж в стиле пин-ап. Вспомнить хотя бы Линдси Юсич, Роуз Макгоуэн и Диту фон Тиз.

Леонардо Ди Каприо

Хотя обладатель «Оскара» ни разу не был женат и завоевал звание завидного холостяка, романов на его счету было немало. Чаще всего избранницами Ди Каприо становились модели-блондинки, которым на момент отношений с актером было не больше 25 лет. Среди них Жизель Бюндхен, Тони Гаррн и нынешняя девушка звезды Камила Морроне.

Зак Эфрон

Как правило, актер выбирает себе в спутницы активных и спортивных брюнеток со смуглой кожей. Среди избранниц Эфрона — Ванесса Хадженс, с которой он встречался в период съемок франшизы «Классный мюзикл», модель Сэми Миро, а также актриса Мишель Родригес, которая, к слову, старше звезды на 10 лет.

Райан Филлипп

Звезда фильма «Жестокие игры» был женат всего раз — на своей партнерше по съемочной площадке Риз Уизерспун. Но избранниц у Филлиппа было достаточно, и большинство из них как на подбор обаятельные и миловидные блондинки: достаточно вспомнить Эбби Корниш и Аманду Сейфрид. Такой типаж еще называют «девушка, живущая по соседству».

Канье Уэст

Рэпер не может похвастаться большим количеством романов, по крайней мере известных широкой публике. Последние длительные отношения у Уэста были с моделью Эмбер Роуз и светской львицей Ким Кардашьян. Обе девушки — эпатажные обладательницы пышных форм и смуглой кожи.

Джастин Тимберлейк

Звезду не назовешь ловеласом: длительные отношения у Тимберлейка были всего с 3 женщинами — если говорить об известных публике романах, разумеется. И каждый раз рядом со знаменитостью оказывались известные личности, спортивные и высокие красотки, преимущественно блондинки, с широкими улыбками: Бритни Спирс, Кэмерон Диас, Джессика Бил.

Адам Броди

Обе известные избранницы звезды, актрисы Рэйчел Билсон и Лейтон Мистер, легко сошли бы за сестер, недаром их часто путают. У этих эффектных кареглазых шатенок поразительно схожий типаж внешности и есть даже похожие черты лица.

Роберт Паттинсон

Рядом со звездой вампирской саги чаще всего оказывались своенравные девушки-бунтарки, которые никому не позволяют загонять себя в рамки и любят плыть против течения. Яркие тому примеры — актриса Кристен Стюарт, роман с которой завязался у Паттинсона на съемках сумеречной франшизы, и британская певица FKA Twigs.

Бонус: Бен Аффлек

На первый взгляд, у 2 главных спутниц в жизни Аффлека, Лопес и Гарнер, мало общего, кроме того, что обе они являются голливудскими звездами. Но кое-что этих женщин все же объединяет: обеих избранниц актера зовут Дженнифер. Учитывая, что летом 2021 года Аффлек и Лопес снова сошлись, возлюбленная с именем Дженнифер случилась в жизни актера уже трижды.