10+ знаменитых мужчин показали свои архивные снимки, которые вызовут улыбку

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У каждого из нас есть школьные или детские снимки, которых мы немножко стесняемся. Мы осмеливаемся показать их только самым близким друзьям, предупреждая, что просмотр семейного альбома может вызвать резкий приступ неконтролируемого хохота. Оказывается, звездные брутальные мужчины, которые сегодня сводят с ума миллионы фанатов во всем мире, тоже скрывают в своих личных архивах уморительные детские фотографии. И нам не верится, что на этих снимках действительно запечатлены будущие знаменитости и сердцееды.

Мы в AdMe.ru расплывались в улыбке, когда смотрели фотографии совсем юных актеров и музыкантов, о личной встрече с которыми мечтают все незамужние, да и замужние девушки мира. В бонусе мы не смогли обойти стороной и нашего популярного певца, чье детское фото привело нас в полнейший восторг.

Крис Прэтт

Исполнитель роли Звездного Лорда в фильмах о Мстителях признался своим подписчикам, что в детстве был похож на персонажа популярного ужастика о кукле Чаки.

Дуэйн Джонсон

Рестлер, музыкант, певец и киноактер, известный многим фанатам под псевдонимом Скала, ошеломил поклонников, опубликовав свое фото в подростковом возрасте. Не верится, что на снимке будущей звезде Голливуда всего 15 лет.

Хью Джекман

Трудно представить, что этот худощавый паренек в килте вскоре прославится на весь мир ролью супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». В подписи к своей юношеской фотографии актер создал интригу, не дописав, что же он действительно надел под этот шотландский костюм.

Мэрилин Мэнсон

Брайан Хью Уорнер был обычным милым ребенком и, как все дети, верил в Санта-Клауса. Это сегодня эпатажного рок-певца Мэрилина Мэнсона нам тяжело воспринимать без тонны косметики на лице, к которой мы все давно привыкли.

Джастин Бибер

Как и любой канадский мальчишка, Джастин в детстве увлекался игрой в хоккей и даже не мечтал о мировой славе музыканта. Однажды его мама разместила на YouTube выступление сына на песенном конкурсе, чтобы показать его друзьям, но видео быстро набрало миллионы просмотров. Так в 12 лет Бибер стал местной знаменитостью, а вскоре и звездой мирового масштаба.

Тейлор Лотнер

Тейлор со своим стальным прессом стал знаменитым после выхода на экраны вампирской саги «Сумерки», однако в детстве мальчик мечтал не о большом кино, а о спортивной карьере. С 6 лет он профессионально занимался единоборствами, а в 12 даже выиграл чемпионат мира по карате среди юниоров. Его инструктор по боевым искусствам убедил юношу попробовать себя в качестве актера. Первый успех мальчику принесла главная роль в фильме «Приключения Шаркбоя и Лавы».

Джастин Тимберлейк

С 12 лет Джастин участвовал в детском шоу «Клуб Микки Мауса», где познакомился с будущими поп-звездами Кристиной Агилерой и Бритни Спирс. После завершения съемок в проекте, когда Джастину было 15 лет, его пригласили в музыкальную группу ’N Sync. Выступая в этом коллективе, Тимберлейк стал знаменитым на весь мир певцом.

Джаред Лето

В 12 лет Джаред устроился мойщиком посуды в крошечную закусочную в Вирджинии, а в 16 стал работать швейцаром. Юноша мечтал об актерской карьере и в 21 год переехал в Лос-Анджелес, чтобы покорить Голливуд. Там его ждал успех. В своих первых фильмах он снимался с такими знаменитыми актрисами, как Алисия Сильверстоун и Вайнона Райдер. К молодому и талантливому актеру быстро пришла слава. Но он решил попробовать себя и в музыке, основав вместе с братом Шенноном в 1998 году группу Thirty Seconds to Mars, выступления в которой добавили Джареду популярности.

Райан Рейнольдс

Звездная карьера Райана началась, когда он еще мальчишкой сыграл Билли в канадской юношеской мыльной опере Fifteen. Потом он снимался в эпизодических ролях в таких популярных сериалах, как «Сабрина — маленькая ведьма» и «Секретные материалы». А мировая известность пришла к молодому актеру в 2002 году после выхода комедии «Король вечеринок».

Джеймс Марсден

Свою первую эпизодическую роль Джеймс получил в 20 лет — в комедийном телесериале «Няня». Однако популярность пришла к актеру только спустя 7 лет, когда он принял участие в съемках фантастического боевика «Люди Икс», где исполнил роль Циклопа. Многие зрительницы запомнили его и по роли принца Эдварда в фильме «Зачарованная».

Бонус: Николай Басков

Известный эстрадный певец привлекает внимание своих многочисленных поклонниц не только музыкальным талантом, но и умением посмеяться над собой в любой ситуации. Он всегда откровенно делится с фанатами историями о борьбе с лишним весом, а недавно признался своим подписчикам, что в детстве был похож на поросенка и всегда любил хорошо поесть.

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