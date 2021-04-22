10 известных женщин, которые придумали хитрые уловки ради красоты

Звезды мирового масштаба для многих являются эталоном красоты. Но часто мы даже не задумываемся, на что порой шли и идут известные женщины, чтобы выглядеть превосходно. Ведь далеко не всегда они ограничиваются нанесением кремов, уколами красоты или эффектным макияжем.

Мы в AdMe.ru нашли наиболее нетипичные уловки, которыми пользовались знаменитые красавицы прошлого и которые придумали современные звезды.

Элизабет Тейлор

Когда Элизабет Тейлор собиралась на важные мероприятия, она тратила 2 часа на наведение красоты. Затем, накрасившись и накрутив бигуди, актриса ненадолго ложилась в ванну, чтобы закрепить макияж. Дело в том, что Тейлор не любила матовую кожу, а пар от воды придавал ей нужный глянец. Только после этой обязательной процедуры звезда одевалась и завершала укладку.

Джин Харлоу

Многим известно, что особенностью облика Джин Харлоу были тонкие брови вразлет. Иногда она их сбривала, чтобы затем карандашом нарисовать тонкую изогнутую линию.

Ингрид Бергман

Поклонница натуральной красоты Ингрид Бергман не любила краситься в повседневной жизни. Она делала исключение, только когда это было нужно для роли. А для того, чтобы лоб казался более высоким, актриса сбривала 1 см волос от линии их роста.

Грета Гарбо

Грета Гарбо, американская актриса, одна из величайших звезд первой половины ХХ века, придумала свой трюк, чтобы буквально поражать притягательным взглядом. Она наносила слой вазелина под тени для век. Это усиливало их блеск и придавало яркости оттенку.

Снуки

Вот уж действительно необычным секретом красоты поделилась Снуки. В интервью она рассказала, что смешивает наполнитель для кошачьего туалета с водой и наносит на кожу, чтобы удалить ее омертвевшее частички. Само собой, наполнитель она берет неиспользованный.

Шейлин Вудли

Шейлин Вудли использует глину в качестве зубной пасты. В одном из интервью актриса рассказала, что она смешивает глину с кокосовой водой и эфирным маслом перечной мяты или корицы, чтобы очистить зубы.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро до сих пор остается ключевой фигурой американского кинематографа. Однажды, для того чтобы платье село идеально, ее пришлось буквально «вшивать» в него. Это было перед 45-летием Джона Кеннеди. Позже наряд продали на аукционе за $ 4,8 млн.

Рита Хейворт

Рита Хейворт, урожденная Маргарита Кармен Кансино, — актриса и танцовщица испанского происхождения. Ради карьеры она перекрасила волосы в огненно-рыжий цвет и подняла линию лба с помощью электролиза. Помимо этого голливудская красавица тщательно отбеливала кожу.

Сестры Кардашьян

Если мельком взглянуть на волосы сестер Кардашьян, то трудно заметить что-то необычное. Но оказывается, они делают свои прически более четкими и графичными, закрашивая ненужные пробелы тенями. Кстати, Ким призналась, что для того, чтобы довести шевелюру до совершенства, она удаляет воском лишние короткие волоски по линии их роста на лбу.

Одри Хепберн

Когда Одри Хепберн снималась в «Римских каникулах», представители Paramount Pictures хотели, чтобы улыбка актрисы была идеальной. В одном из интервью Хепберн рассказала, что ей приходилось носить накладку, чтобы тень от искривленного резца справа не падала на соседний зуб. Приспособление постоянно терялось, из-за этого съемки прерывались. В конце концов Одри сходила к стоматологу и стала обладательницей практически голливудской улыбки.

Бонус: секрет молодости Ракель Уэлч

Кинозвезда Ракель Уэлч даже в свои 80 лет выглядит бесподобно. Секрет актрисы прост: на ночь она наносит на лицо крем для ухода за выменем. Да, тот самый, который фермеры используют, чтобы облегчить жизнь коровам во время доения.