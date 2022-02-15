10 знаменитостей рассказали, почему они побрились налысо, и мы ими гордимся

Чтобы обрить голову, нужно немало смелости. Некоторые знаменитости, упомянутые в этой статье, приняли такое храброе решение ради роли в фильме, другие пошли на это, чтобы сделать заявление. Но ни те ни другие об этом не пожалели. Мало того, кое-кто превратил новый образ в часть своего имиджа.

Мы в AdMe.ru аплодируем этим сильным и уверенным в себе женщинам, которые лишний раз напоминают нам, что истинная красота не зависит от внешности.

1. Джада Пинкетт-Смит

Звезда «Улетных девочек» борется с выпадением волос, но это не мешает ей выкладывать красивые фотографии в свой аккаунт в Instagram. «Я и эта алопеция станем друзьями... и точка!» — написала она. «Теперь я могу только посмеяться. Я боролась с алопецией, и вдруг однажды появилась проплешина, и скрывать это стало намного сложнее. Так я подумала, что лучше честно обо всем расскажу, чтобы все вы больше не задавали мне вопросов», — сказала она в своем видео.

2. Кристен Стюарт

Актриса саги «Сумерки» призналась, что всегда хотела подстричься, и наконец решила рискнуть ради роли в новом фильме. «Я снимаюсь в фильме „Под водой“ и играю инженера-механика, которая работает на нефтяной вышке на дне океана, так что это для меня удобно. Я давно хотела попробовать что-то новое просто потому, что в какой-то момент жизни тебе этого хочется. Это потрясающее ощущение — я весь день хочу трясти головой!» — сказала она.

3. Джесси Джей

Удостоенная разных наград певица побрилась налысо в прямом эфире, чтобы помочь собрать деньги для благотворительной организации Comic Relief. Она призналась, что хотела бы некоторое время пожить в своем новом образе: «Да, я хочу пока сохранить его. Я так выгляжу на обложке своего альбома. Я хотела сделать заявление. Я подумала, что нет смысла брить голову ради благотворительности, если собираешься на следующий день отрастить волосы обратно».

4. Кара Делевинь

Актриса побрилась налысо для роли раковой больной в фильме «Жизнь за год». И хотя ее менеджеры были против данного решения, Кара Делевинь была уверена, что должна это сделать. «Прежде чем меня взяли в этот проект, я сказала режиссеру: „Я хочу побрить голову для этого“. Мои агенты и менеджеры говорили: „Пожалуйста, не надо! Зачем тебе это?“ Но для такой роли, особенно когда речь идет о раке, мне нужно было почувствовать, каково это — остаться без волос», — сказала она.

5. Натали Портман

Все помнят, как обладательница «Оскара» побрила голову для роли в фильме «V значит вендетта». «Я была в образе, когда это произошло. Для моей героини это был очень болезненный опыт. Это был не ее выбор. Ее заставили, и это было довольно жестоко, — сказала актриса. — Фильмы нас избаловали. Обычно вы можете переиграть сцену, но не в этот раз. Я просто пыталась оставаться сосредоточенной и делать все возможное, чтобы не испортить единственный шанс, который у нас был», — добавила она.

6. Адвоа Абоа

Фотомодель и активистка объяснила, почему она побрила голову, в трогательном личном эссе. «После долгих лет ненависти к своим волосам я наконец-то почувствовала, что могу с ними расстаться. Я обрела силу. Впервые мне не нужно было везде брать с собой огромный пакет со средствами для волос, а по утрам, если я ночевала не дома, не нужно было тратить час на поиски заколок. Теперь мне очень комфортно, и я больше не паникую от того, что выгляжу иначе. Я повзрослела и научилась ценить свою уникальность, а не светлые локоны», — написала она.

7. Лупита Нионго

Звезда «Черной пантеры» призналась, что ей было трудно принять свои натуральные волосы. «Когда я была подростком, то большую часть времени носила распущенные волосы. Уход за ними — это настоящий труд. Я помню, как делала безумные вещи, чтобы мои кудри не растрепались к утру: например, клала голову на изголовье кровати и так спала. Однажды мой папа пошутил: „Почему бы тебе просто их не отрезать?“ А через несколько месяцев я пошла в парикмахерскую и сказала: „Давайте отрежем“. Можно сказать, что это был вызов самой себе: смогу ли я без волос? Меня побрили. Было так страшно, но я почувствовала свободу, потому что была совершенно лысой», — рассказала она.

8. Холзи

Исполнительница хита «Now or Never» решила побрить голову, чтобы подчеркнуть значимость своего смешанного расового происхождения. «Волосы также были индикатором расовых проблем в моей жизни. Побрить голову было важно для меня. Мне нужно было доказать, что я смогу любить себя, если я сделаю это», — сказала она.

9. Эмбер Роуз

Звезда «Школьных танцев» решила сбрить волосы, и обесцвеченная прическа стала ее визитной карточкой на долгие годы. Она рассказала, что друзья были против ее решения, но она все равно это сделала: «Мои друзья сказали: „Пожалуйста, не делай этого, Эмбер, ты будешь выглядеть как сумасшедшая“. И конечно же, я бы не была собой, если бы не восстала против всех и не побежала в парикмахерскую».

10. Амандла Стенберг

Актриса и обладательница разных наград призналась, что бритье налысо помогло ей принять себя. «Сначала у меня была очень пышная кудрявая челка. Когда мне надоело, что моя внешность определяет мою личность, я подстриглась короче. Мне также было любопытно, как это повлияет на восприятие моего пола окружающими, поэтому я продолжала стричься короче и короче. Я хотела прическу, которая выглядела бы менее женственной. Это дарило ощущение свободы. Этим летом я должна отметить, что без волос мне комфортнее воспринимать свой пол», — рассказала она.