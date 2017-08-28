10 знаменитостей, от которых фанатеют их звездные коллеги

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Многие из нас приходят в восторг, видя на экране любимую знаменитость. Мы ходим на премьеры их фильмов, покупаем места на их концерты в первом ряду и мечтаем хоть раз оказаться рядом с ними. Как выяснилось, такие желания вовсе не чужды и самим звездам. AdMe.ru собрал для вас 10 известных людей, у которых есть собственные кумиры среди их невероятно популярных коллег.

Кара Делевинь / Анджелина Джоли

Кара восхищается силой воли Джоли и ее деятельностью в качестве посла доброй воли ООН, а также отмечает, что именно Анджелина вдохновила ее на то, чтобы стать актрисой, а теперь еще и попробовать себя в роли режиссера. Юная модель признается, что Анджелина для нее настоящий герой.

Пинк / Джонни Депп

Певица давно замужем, но даже от супруга она не скрывает своей нежной влюбленности в знаменитого актера. Более того, муж полностью понимает чувства Пинк и даже попытался познакомить кумира и его верную фанатку, но девушка не решилась подойти к Деппу за автографом. Однако исполнить заветное желание и даже обнять мужчину мечты Пинк все же удалось. Это случилось на шоу Джимми Киммела.

Ким Кардашян / Виктория Бекхэм

Сегодня светская леди из знаменитого семейства Кардашян мало чем похожа на певицу и дизайнера Викторию Бекхэм, но несколько лет назад все было иначе. В юности Ким старалась полностью скопировать образ своего кумира — «перчинки» Вики Адамс. Именно ее она считала самой талантливой из всех Spice Girls, носила соответствующую одежду и даже делала такие же прически.

Селена Гомес / Натали Портман

Так же, как и Натали, Селена начала свою карьеру в кино еще в детстве. Но актриса не только в этом следует по пути своей старшей коллеги: с Портман она берет пример и во всем, что касается моды, называя ее иконой стиля. В нарядах и прическах Гомес с красных дорожек можно нередко заметить мотивы, присущие образам обожаемой ею Натали.

Кристен Стюарт / Харрисон Форд

Возможно, будущую звезду «Сумерек» и музу Вуди Аллена очаровал отважный Хан Соло из «Звездных войн» или искатель приключений Индиана Джонс, ведь именно исполнителя этих ролей актриса считает своим самым значительным увлечением. Форд возглавляет личный топ актрисы, в котором есть и дамы: Эми Адамс и Эль Фаннинг.

Эштон Кутчер / Дженнифер Энистон

Еще с момента выхода сериала «Друзья» Эштон стал страстным поклонником Рэйчел Грин, роль которой исполнила Дженнифер. Дома Кутчер собирал фотографии актрисы, плакаты с ее изображением, вырезки из журналов. А уже став звездой, решился пригласить Энистон на свидание. Муж Джен Брэд Питт не был против, но вот она сама отказала молодому фанату.

Леди Гага / Бритни Спирс

В число кумиров Леди Гаги входят Мадонна, Элтон Джон, Дэвид Боуи, но кто бы мог подумать, что в юности она, как и миллион тинейджеров по всему миру, была фанаткой Бритни Спирс, заслушиваясь ее песнями и копируя стиль. Теперь она не только может по-дружески поболтать с любимицей, но и пишет для нее песни.

Ариана Гранде / Джим Керри

С чувством юмора у певицы и актрисы все в порядке, ведь она всегда мечтала о встрече с самым убойным комиком Голливуда Джимом Керри. И желание юной леди было исполнено. Оказалось, что даже первый ник преданной фанатки в сети звучал как JimCarreyfan42 — все в честь любимого героя.

Эмма Уотсон / Джулия Робертс

Детские мечты Эммы Уотсон были вполне конкретными: девушка не хотела быть просто звездой или принцессой, она желала стать... Джулией Робертс. Актриса покорила Эмму своей роскошной улыбкой. Отчасти мечта исполнилась: Уотсон предстала на обложке одного из глянцевых журналов в мини-платье, удивительно похожем на знаменитый наряд Робертс в фильме «Красотка».

Хелен Миррен / Вин Дизель