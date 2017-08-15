10 знаменитостей, которых когда-то признали слишком некрасивыми для экрана

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Многим звездам пришлось «подгонять» свою внешность под строгие стандарты Голливуда, чтобы иметь возможность хотя бы приходить на прослушивания. А мы в AdMe.ru решили собрать тех знаменитостей, которые, наоборот, не пошли на поводу у критиков и доказали всему миру, что уникальная внешность — это круто!

10. Бенедикт Камбербэтч

В 2010 году, когда вышла первая серия «Шерлока», Бенедикта думали снять с роли Холмса из-за того, что интернет просто разрывался от обвинений вроде «Вы обещали нам сексуального Холмса, а не это!» К счастью, после нескольких серий, не устояв перед харизмой Камбербэтча, зрители уже восхваляли этого красавца.

9. Мерил Стрип

Когда Мерил было 27, будучи еще неизвестной актрисой, она пробовалась на главную героиню «Кинг-конга». Продюсер, обсуждая Стрип с коллегами, сказал по-итальянски: «Зачем вы пригласили эту уродину?», на что она ответила на его же родном языке: «Простите, что я разочаровала вас», — и ушла. Это было в 1976 году. Сегодня у нее 20 номинаций на «Оскар».

8. Джессика Честейн

История одной из самых красивых актрис нашего времени довольно прозаична: на прослушиваниях ей просто ставили отметку «рыжая», что было равнозначно отказу. Юное дарование уговаривали покраситься в блонд, дабы быть «нормальной, как все», но в итоге Честейн добилась славы именно благодаря своей уникальности.

7. Кеша

Когда Кеша была уже известной певицей, ее менеджер заставил ее похудеть любыми возможными способами, что в итоге привело к серьезным проблемам со здоровьем. После болезни артистка пообещала раз и навсегда перестать обращать внимание на чужое мнение и жить так, как она хочет сама.

6. Крисси Тейген

Трудно представить, что известная модель и жена певца Джона Ледженда не могла соответствовать голливудским стандартам. Когда Крисси была юной моделью, она снималась для магазина Forever 21: съемка закончилось тем, что продюсер написал в модельное агентство о том, что модель «очень толстая», отчего красотку незамедлительно уволили.

5. Тэйлор Лотнер

Изначально знаменитого качка-оборотня перед съемками в «Сумерках» посчитали «каким-то хиленьким». У нас все.

4. Тайра Бэнкс

Знаменитая «мамочка» доброй половины американских топ-моделей в 2006-м была просто разгромлена шквалом критики и уволена с шоу за фото в купальнике с «неидеальными формами». В ответ она в прямом эфире надела тот же купальник и выдала речь с призывом всех интернет-критиков поцеловать ее «неидеальные формы». Выступление признали одной из самых внушительных речей за всю историю телевидения.

3. Лиа Мишель

Когда актрисе с красивейшим голосом было всего 13, ей сказали, что пробы она проходит, а вот ее нос нет. Но она не стала делать ринопластику и не прогадала!

2. Пинк

У Пинк один из самых узнаваемых стилей как в творчестве, так и во внешнем облике. Но как-то она призналась, что внешность ей не только не помогла добиться успеха, а скорее мешала на протяжении всего пути. Многие говорили, что она недостаточно хороша для сцены и обложек журналов, но и там, и там она появлялась с завидным критикам постоянством.

1. Дженнифер Лоуренс

После выхода первой успешной картины актрисы многие зрители усмехались, что она выглядит не очень-то голодной для «Голодных игр». Сегодня Лоуренс — это настоящая любимица Голливуда и самая перспективная молодая актриса. При этом нельзя сказать, что она выглядит «голоднее», просто критикам пришлось преклониться перед ее талантом.