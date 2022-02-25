10 знаменитостей, которые выбрали не простые одежду и украшения, а образы со скрытым посылом

Звезды, выходя на красные дорожки, выступая на концертах, появляясь на премьерах фильмов, всегда тщательно подбирают каждую деталь своего образа. И нередко их платья, костюмы, украшения бывают «говорящими». Например, звезда фильма «Матрица» пришла на премьеру последней части картины в платье со знакомым всем кодом; Кейт Миддлтон почтила память принца Филиппа, выбрав определенную модель пальто; а Адель обозначила начало новой жизни своими серьгами.

Мы в AdMe.ru рассмотрели наряды звезд и объединили в список те из них, в которые был вложен особенный посыл.

Керри-Энн Мосс

Керри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити в серии фильмов «Матрица», появилась на премьере новой кинокартины в элегантном наряде. Актриса надела платье, но на нем была не просто красивая вышивка. Подол был украшен зелеными и серебристыми пайетками, имитирующими культовый код «Матрицы».

Меган Маркл

Меган Маркл в мае 2021 года приняла участие в благотворительном концерте Global Citizen и выступила на нем с речью. Для съемок герцогиня выбрала красное платье-рубашку с цветами, серьги, часы, браслеты и ожерелье. Одно из украшений Маркл оказалось не обычным, а со смыслом. На шее Меган был кулон в форме знака феминистского движения: сжатый кулак, как символ борьбы и сопротивления, заключенный в круг — зеркало Венеры, как символ женщины.

Спайк Ли

Обладатель «Оскара» и баскетбольный фанат Спайк Ли появился на 92-й премии «Оскар» в фиолетовом костюме в стиле баскетбольного клуба Lakers. Костюм режиссера был украшен золотой отделкой и вышитыми цифрами 2 и 4, обведенными золотом, на лацканах и на спине. Этот образ стал данью уважения легендарному игроку Коби Брайанту, игравшему под номером 24 в клубе Los Angeles Lakers.

Кейт Миддлтон

В декабре Кейт Миддлтон появилась на благотворительном рождественском концерте, который она же и возглавляла. Герцогиня предстала перед публикой в нарядном алом платье-пальто с красным бантом. Но выбор был сделан в пользу такого наряда не просто так, такое же пальто, но в черном цвете, было на герцогине во время прощания с принцем Филиппом. С его помощью Кейт подчеркнула важность семейных ценностей и напомнила, что принц Филипп навсегда остается в сердцах своих родных.

Хоакин Феникс

Актер Хоакин Феникс, получивший «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Джокер», вышел на красную дорожку в костюме Stella McCartney. После церемонии дизайнер в своем твиттере поздравила Феникса с наградой и рассказала, что костюм актер будет носить на все красные дорожки сезона награждений 2020 года. Хоакин Феникс и дизайнер его образа Стелла Маккартни решили сделать это, чтобы таким образом привлечь внимание к проблеме негативного влияния перепроизводства одежды на окружающую среду.

Элизабет Тейлор

В 1992 году Элизабет Тейлор появилась на церемонии «Оскар» с маленьким аксессуаром, который произвел очень большое впечатление, — красной лентой. В тот вечер, когда она вручала награду за лучший фильм, люди говорили не о ее потрясающих украшениях и внешнем виде в целом, а в первую очередь о той самой красной ленте, которую она прикрепила к своему белому платью, привлекая внимание всего мира к борьбе со СПИДом.

Адель

Наряды Адель из программы с ее участием «Вечер с Адель» были символичными и несли в себе особенный посыл. Во время исполнения песен певица переоделась в платье и надела серьги в виде планеты Сатурн, татуировка которой с изображением Лос-Анджелеса есть на ее руке. Адель рассказывала, что тату является отсылкой к главному астрологическому событию, когда Сатурн завершает свой полный оборот вокруг Солнца и возвращается в положение, в котором планета находилась, когда мы родились. Так отмечается начало и конец важных моментов в жизни. Когда такое происходит, это может перевернуть нашу жизнь с ног на голову. Таким образом, это стало предзнаменованием новой жизни певицы.

Шер

Певица признавалась, что ее молодой человек Джошуа Донен чуть не упал в обморок, увидев этот сумасшедший костюм с эффектным головным убором. Сама Шер спустя годы рассказала, что экстравагантный образ был своеобразной акцией протеста против Академии, которая, по ее мнению, недооценивала ее и считала несерьезной.

Блейк Лайвли

Может, мало кто обратил внимание, но образ, в котором Блейк Лайвли вышла на дорожку во время премьеры фильма «Простая просьба», полностью соответствует стилю героини, которую она сыграла. Главная героиня практически весь фильм тоже была одета исключительно в брючные костюмы.

Принцесса Диана

Принцессу Диану не зря называли «народной принцессой». Она отличалась особой добротой и милосердием. У нее даже было особенное «заботливое» платье для визитов к самым маленьким. Принцесса Уэльская часто надевала этот наряд с цветочным принтом от дизайнера Дэвида Сассуна, потому что детям нравился его яркий узор. Диана понимала, что одежда может повлиять на атмосферу, когда она приезжала к детям. И потому, несмотря на критику, которую она порой получала, продолжала носить это платье из раза в раз, ясно давая понять, что улыбки детей для нее гораздо важнее.