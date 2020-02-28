10 знаменитостей-миллионеров, которые живут совсем как мы с вами

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Когда мы представляем себе жизнь голливудской (да и не только) звезды, то на ум приходят особняки, дорогие рестораны, престижные машины и дорогущие наряды. Для некоторых селебрити так оно и есть. Но вот иные, несмотря на свои миллионы, ведут жизнь довольно скромную. Такую, которой от них никто не ожидал. У каждого на это своя причина, но объединяет их одно: очень бережное отношение к деньгам.

Мы в AdMe.ru были поражены, когда искали материал для этой статьи. И никак не можем определиться, как относиться к этому. Пользоваться ли благами, которые дает известность, или вести себя как обычный человек, — как вы думаете?

Адель

Певица, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса за свои музыкальные достижения, ведет довольно скромный образ жизни. Ни тебе дорогущих нарядов, ни фото с яхт и частных пляжей. Певица растит сына после недавнего развода с Саймоном Конекки и продолжает радовать поклонников отличными песнями.

Тайра Бэнкс

Бывшая супермодель, основательница шоу «Топ-модель по-американски», несмотря на довольно внушительный счет в банке, говорит о себе так: «Я часто спрашиваю своего бухгалтера, можно ли мне купить такую-то вещь, и слышу смех в ответ. Да, я экономна и всегда такой была». Звезда не считает зазорным питаться фастфудом в соседней закусочной, вместо дорогущего планшета пользоваться обычными бумажными блокнотами для работы или забирать мыло и шампуни из отелей. Некоторые из ее коллег осуждают такую экономию, а нам кажется, что каждый имеет право распоряжаться своими деньгами так, как сам пожелает.

Эштон Кутчер и Мила Кунис

Звездная пара Мила Кунис и Эштон Кутчер знают счет деньгам. Оба прошли путь от весьма скромной жизни в детстве до заоблачного успеха сейчас. Видимо, бережное отношение к деньгам осталось с ними, так как они живут довольно скромно, передавая свои ценности детям. Ведь наследство, которое должно было достаться им, перейдет в благотворительный фонд.

Кристен Белл и Дэкс Шепард

Актриса вместе со своим не менее знаменитым мужем известны своей бережливостью. Имея состояние около $ 18 млн, актеры даже на собственную свадьбу потратили всего $ 140. Как говорит сама Кристен: «Мы с мужем — экономные деревенские ребята и ничуть не стыдимся этого!»

Тоби Магуайр

Тоби Магуайр — один из самых знаменитых исполнителей роли Человека-паука — вырос в нужде. Это отложило сильный отпечаток на его личность, и, несмотря на приличное финансовое положение на данный момент, актер с семьей живет в скромном поместье, а свой капитал вкладывает во всевозможные акции. «Я не хотел бы растратить все деньги еще в молодости, а в старости выпрашивать у продюсеров хоть какие-то роли, — говорит Тоби. — Лучше я подзаработаю сейчас, и тогда на жизнь хватит и мне, и моим детям».

Рене Зеллвегер

Как и Магуайр, Рене Зеллвегер тоже выросла в небогатой семье и знает цену деньгам. В юные годы даже подрабатывала официанткой, и это сказалось на ее отношении к деньгам. Она не любит покупать дизайнерскую одежду, следит за акциями и скидками, а дома старается ограничивать потребление электроэнергии. Но при этом довольно внушительные суммы звезда тратит на благотворительность.

Сара Мишель Геллар

Актриса не стесняется того, что предпочитает экономить, но при этом со своим мужем, Фредди Принцем — младшим, делает щедрые благотворительные пожертвования: «Моя мама всегда учила меня, что можно помочь другим людям, даже если у тебя ничего нет. А ведь у меня есть много всего. Так что, думаю, если я потрачу часть своих денег на еду для голодающих, мир станет хоть немного лучше».

Билл Мюррей

Несмотря на то что состояние эпатажной звезды оценивается в миллионы долларов, Билл точно не тратит кучу денег на машины и шопинг, а также не пользуется услугами агента, и если вы хотите предложить ему роль, то просто позвоните ему лично. Это и многое другое (например, он может запросто прийти на свадебную вечеринку неподалеку или продавать билеты на бейсбольный матч) делает актера действительно непохожим на других.

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон — один из самых востребованных актеров, и, казалось бы, он может позволить себе все. Но нет, звезда живет весьма скромно, практически не появляясь на вечеринках и в дорогих ресторанах. Зато его запросто можно встретить в метро или в обычной кафешке (на радость поклонникам). Также Роб одевается довольно сдержанно в повседневной жизни и явно чувствует себя не в своей тарелке на торжественных мероприятиях.

Марк Цукерберг

Основатель Facebook со свой семьей ведет довольно скромный образ жизни, несмотря на то что Марк входит в пятерку самых богатых людей мира. Внушительную часть своего состояния он отдает филантропической компании «Клятва дарения» и фонду Chan Zuckerberg Initiative, учредителем которого он является вместе с женой Присциллой. Миллионер предпочитает ездить на недорогих автомобилях, а недавно их с женой видели в супермаркете Costco (известен своими низкими ценами), где они выбирали технику для дома. Кстати, Цукерберг как-то отметил: «Никто не заслуживает столько денег. Я думаю, вы должны получать вознаграждение за то, что делаете что-то хорошее, однако нецелесообразно накапливать столько богатства». А как думаете вы?