10+ знаменитостей, которые изменили только одну деталь в имидже и внезапно похорошели

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Публичные люди не из тех, кто годами ходит с одной и той же стрижкой, цветом волос или макияжем. Часто знаменитостям приходится экспериментировать с имиджем по долгу службы, например ради съемок в фильме или клипе. Но звезды и сами горазды на различные трансформации — все-таки никому не хочется наскучить и примелькаться. Правда, кардинальные перемены не всегда необходимы: порой хватает малозначительных изменений, чтобы преобразиться, а еще визуально помолодеть.

Мы в AdMe.ru убеждены: чтобы поиск собственного стиля не затянулся на месяцы и даже годы, иногда достаточно одного удачного решения. Герои нашей сегодняшней подборки — медийные персоны, которых от встречи с идеальным образом отделяла небольшая деталь.

1. Дакота Джонсон уже несколько лет не расстается с челкой, которая идеально подходит для ее высокого лба

2. Деми Мур отказалась от линз в пользу очков после операции на правом глазу. Актрисе очень к лицу такой строгий аксессуар

3. Дженнифер Энистон не стесняется проблем со зрением и часто носит очки, которые только подчеркивают ее индивидуальность

4. Генри Кавилл сбрил усы и щетину, за которыми пряталось его идеальное с точки зрения симметрии лицо и волевой подбородок

5. Кейт Хадсон не зря сменила прическу — волосы средней длины выгодно подчеркивают округлые черты лица актрисы

6. Сиенна Миллер решила отказаться от автозагара, который придавал ее коже болезненный желтый оттенок

7. Эмилия Кларк убрала длинную негустую челку, которая визуально укорачивала ее лицо

8. Мэйси Уильямс рассталась с челкой, которая утяжеляла образ за счет треугольной формы лица актрисы

9. Зейн Малик убрал бледно-розовые пряди, которые плохо сочетались с темными волосами и придавали его лицу болезненный вид

10. Эмма Робертс не зря распрощалась с челкой, выстриженной от макушки: она сильно искажала пропорции лица девушки

11. Билл Каулитц перестал подводить свои небольшие глаза черным, и его взгляд стал более открытым

12. Эмбер Роуз, кареглазая от природы, носит голубые линзы, которые делают ее взгляд ярче за счет контраста с теплым оттенком кожи