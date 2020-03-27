10 знаменитостей, которые росли в приемных семьях

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Мы знаем немало историй о голливудских звездах, которые решились на такой серьезный шаг, как усыновление. И это действительно похвально, так как не каждый человек способен дать дом чужому ребенку и окружить его любовью и заботой. Но есть и такие знаменитости, которые знают эту ситуацию с обратной стороны: они сами когда-то были оставлены биологическими родителями, но обрели новую семью.

AdMe.ru не терпится поделиться с вами счастливыми примерами усыновления и удочерения детей, которым столь серьезная драма в младенчестве не помешала вырасти в звезд мирового масштаба.

Джейми Фокс

Оскароносный актер Джейми Фокс был усыновлен в возрасте 7 месяцев своей бабушкой. Примечательно в этой истории то, что она не является его биологической бабушкой. В свое время эта женщина удочерила мать Джейми, а когда та отреклась от своего сына, решила принять в свой дом и его. В одном из ток-шоу актер заявил, что многие не понимают: когда ты ребенок, все, чего ты хочешь, — это чтобы тебя просто любили. «Моя бабушка меня любила», — добавил он.

Симона Байлз

Триумфатор Олимпийских игр в Рио гимнастка Симона Байлз и ее младшая сестра Адрия были удочерены своим дедушкой по материнской линии Роном и его супругой Нелли. Биологические родители девочек страдали от наркотической зависимости и не могли заботиться о них. Спортсменка называет своих приемных родителей мамой и папой и говорит, что у них все обстоит как в обычных семьях.

Николь Ричи

Звезда реалити-шоу, актриса и дизайнер Николь Ричи была удочерена музыкальной легендой Лайонелом Ричи. Он был знаком с ее родителями и, когда девочке исполнилось 4 года, предложил им приютить у себя их дочь. Они согласились отдать Николь Лайонелу и его жене Бренде, так как переживали сложный период в отношениях и вдобавок ко всему испытывали финансовые трудности и не могли заботиться о малышке. В возрасте 9 лет Николь официально стала дочерью Лайонела, что, однако, не помешало ей поддерживать отношения со своими биологическими родителями.

Джек Николсон

Биологическая мать Джека Николсона родила его в 17 лет и в связи с тем, что была юной, незамужней и не знала, кто отец ребенка, попросила своих родителей взять ее сына под свою опеку. Они согласились, и вплоть до 37 лет актер считал своих бабушку и дедушку настоящими мамой и папой, а маму — старшей сестрой. Увы, когда Джеку открылась правда, никого из них уже не было в живых.

Фрэнсис Макдорманд

Звезда фильма «Фарго» Фрэнсис Макдорманд была удочерена в 18 месяцев семьей из Канады — медсестрой Норин и пастором Верноном. Позже, когда актриса вышла замуж за сценариста и режиссера Джоэла Коэна, она тоже решила взять приемного малыша. В 1994 году пара усыновила 6-месячного мальчика из Парагвая Педро. Из уважения к культуре родины сына Фрэнсис даже начала брать уроки испанского языка.

Дженна Ашковиц

Звезда популярного музыкального телесериала «Хор» Дженна Ашковиц родилась в Южной Корее и в возрасте трех месяцев была удочерена парой из Нью-Йорка. В одном из интервью актриса призналась, что у нее не возникало вопросов о своих биологических родителях по мере взросления, потому что она чувствовала тесную связь со своей приемной семьей.

Рэй Лиотта

Актер Рэй Лиотта, наиболее известный по ролям в фильмах «Славные парни», «Кокаин» и «Ганнибал», был усыновлен в полгода Мэри и Альфредом Лиотта. У него есть сестра Линда, тоже приемная. По словам кинозвезды, он с детства знал, что он неродной этим людям. Уже будучи взрослым, Рэй разыскал свою биологическую мать и выяснил, что та была вынуждена отказаться от него по весьма веским причинам. «Она сделал лучшее, что могла на тот момент», — добавил актер.

Скриллекс

Один из самых прославленных диджеев планеты Сонни Джон Мур, более известный по сценическому псевдониму Скриллекс, узнал, что его усыновили, в возрасте 16 лет. Это стало для него шоком. Более того, оказалось, что его биологическая мать все это время была другом их семьи и он общался с ней сколько себя помнит.

Кристин Ченовет

Звезда Бродвея Кристин Ченовет была отдана на воспитание в приемную семью, когда ей было всего 5 дней от роду. Она открыто говорит на эту тему и считает, что удочерение — это лучшее, что с ней могло произойти в жизни. «Усыновленные дети — это не те, которых бросили, а те, которых выбрали», — утверждает актриса.

Киган-Майкл Кей

Американский актер и комик Киган-Майкл Кей был усыновлен в юном возрасте социальными работниками Майклом Кеем и Патрисией Уолш. Свою биологическую мать он нашел, когда ему было уже 25 лет, и встреча с ней изменила его жизнь. «Она рассказала мне о своей прошлой и нынешней жизни, о том, как и из-за чего она решила отдать меня на усыновление, и еще много-много всего. А следующее, что я помню, — это как я сижу у нее в гостиной, а по моему лицу катятся слезы», — рассказал в одном из интервью Киган-Майкл.